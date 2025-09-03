PMI: Στάσιμη η οικονομία της ευρωζώνης τον Αύγουστο

Παρά την ελαφρά αύξηση των νέων παραγγελιών για πρώτη φορά μετά από πάνω από έναν χρόνο, η οικονομία της ευρωζώνης κινείται με ρυθμούς …χελώνας.

Τα στοιχεία του Σύνθετου Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (HCOB Flash Eurozone – ΡΜΙ), που καταρτίζεται από την S&P Global, δείχνουν ότι ο δυναμισμός περιορίζεται κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η βιομηχανία προσφέρει μόνο μικρές ελπίδες για πιο ισχυρή ανάπτυξη, αναφέρει σε σχετικό θέμα το Reuters.

PMI: Επιβράδυνση υπηρεσιών και ανάκαμψη βιομηχανίας

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που συλλέχθηκαν από την S&P Global, ο δείκτης ανέβηκε οριακά στο 51,0 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, αλλά δείχνοντας μόνο μετριοπαθή ανάπτυξη.

Ο δείκτης 50,0 διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ο τομέας υπηρεσιών, που κυριαρχεί στην οικονομία της ευρωζώνης, είδε επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξής του, με τον PMI να πέφτει στο 50,5 από το 51,0 του προηγούμενου μήνα.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξησή της σε περίπου 3,5 χρόνια, δημιουργώντας μια θετική νότα σε ένα γενικά ήπιο οικονομικό περιβάλλον.

Νέες παραγγελίες και απασχόληση

Για πρώτη φορά από τον Μάιο του προηγούμενου έτους, οι συνολικές νέες παραγγελίες αυξήθηκαν, αν και ελαφρά.

Η εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγικών παραγγελιών, οι οποίες υποχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο.

Η απασχόληση ανέβασε ταχύτητα, φτάνοντας σε υψηλό 14 μηνών, με τις επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών να προσλαμβάνουν προσωπικό και τις βιομηχανίες να συνεχίζουν τη μείωσή του.

Διαφορετικές επιδόσεις στις μεγάλες οικονομίες

Στην κορυφή της ανάπτυξης παρέμεινε η Ισπανία, αν και με επιβράδυνση.

Ακολούθησε η Ιταλία με ήπια επιτάχυνση, ενώ η ανάπτυξη της Γερμανίας επιβραδύνθηκε.

Η Γαλλία παρέμεινε σε ελαφρά πτωτική τροχιά με PMI 49,8, το υψηλότερο σε 12 μήνες, αλλά ακόμα κάτω από το όριο ανάπτυξης.

Ο Κύρος ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, σχολίασε: «Η οικονομία της Ευρωζώνης κινείται με ρυθμό χελώνας. Παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη από την αρχή του έτους, ο ρυθμός είναι εξαιρετικά αργός».

Οι πολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ δυσχεραίνουν περαιτέρω το σκηνικό.

Πιέσεις τιμών και προβλήματα πληθωρισμού

Οι τιμές εισροών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, ενώ οι επιχειρήσεις ανέβασαν τις τιμές τους στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, δημιουργώντας ανησυχίες για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο συνολικός πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε ελαφρά στο 2,1%, παραμένοντας γύρω από τον στόχο του 2%, ενισχύοντας την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων σταθερά στο άμεσο μέλλον.

Προοπτικές και εμπιστοσύνη επιχειρήσεων

Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Η προσοχή παραμένει υψηλή καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αβέβαιες προοπτικές για την ανάπτυξη.

Η Ευρωζώνη συνεχίζει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αλλά η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, με την ισορροπία ανάμεσα στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία να καθορίζει το μέλλον της οικονομίας.