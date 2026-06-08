AXIA Alpha Finance για Noval Property: Στα 3,86 η νέα τιμή-στόχος, περιθώριο ανόδου 47%

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Θετικά αξιολογεί η AXIA Alpha Finance τα οικονομικά αποτελέσματα της Noval Property για το 2025, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε λειτουργικό επίπεδο και επιβεβαίωσε τη δυναμική ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της, ενώ παράλληλα ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών κερδών της.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 26,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 27%. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) έφθασαν τα 18,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς, χάρη στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη μεγαλύτερη συνεισφορά του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Την ίδια στιγμή, η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ενισχύθηκε στα 554,9 εκατ. ευρώ ή 4,39 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ο δείκτης δανεισμού προς αξία ακινήτων (LTV) υποχώρησε στο 27,8%, παραμένοντας ένας από τους χαμηλότερους μεταξύ των ελληνικών ΑΕΕΑΠ.

Παράλληλα, η πρόταση για μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, υποστηριζόμενη από την ισχυρότερη του αναμενομένου δημιουργία ταμειακών ροών.

Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές

Η AXIA σημειώνει ότι η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (GAV) ανήλθε στα 694 εκατ. ευρώ, με ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών ακινήτων.

Τα γραφεία αντιπροσωπεύουν το 31% του χαρτοφυλακίου, το λιανεμπόριο περίπου 30%, τα logistics το 7%, η φιλοξενία επίσης 7%, ενώ τα υπό ανάπτυξη ακίνητα αντιστοιχούν σε περίπου 20% του συνόλου.

Το χαρτοφυλάκιο προσφέρει μικτή απόδοση 7,2%, στηριζόμενο τόσο στην έκθεση σε ποιοτικά γραφειακά ακίνητα όσο και στις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν τα ακίνητα λιανικής και φιλοξενίας.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι η Noval συνεχίζει να διαφοροποιείται στην αγορά μέσω ενός ισορροπημένου μοντέλου που συνδυάζει σταθερές εισροές από μισθώματα με σημαντική υπεραξία από το αναπτυξιακό της πρόγραμμα.

Το αναπτυξιακό pipeline παραμένει ο βασικός μοχλός αξίας

Κατά την AXIA Alpha Finance, ο σημαντικότερος παράγοντας δημιουργίας αξίας για τη Noval παραμένει το αναπτυξιακό της χαρτοφυλάκιο.

Κεντρικό ρόλο διατηρεί το εμβληματικό έργο της οδού Πειραιώς 252, για το οποίο ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης μετατέθηκε στο 2031, ενώ το επενδυτικό κόστος αυξήθηκε στα περίπου 250 εκατ. ευρώ από 180 εκατ. ευρώ προηγουμένως, αντανακλώντας τη διεύρυνση της κλίμακας του μικτού αναπτυξιακού έργου.

Στους βραχυπρόθεσμους καταλύτες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και η ολοκλήρωση της κοινοπραξίας The Grid τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Επιπλέον, οι νέες μισθώσεις που συμφωνήθηκαν το 2025 αναμένεται να αρχίσουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στα αποτελέσματα του 2026. Η AXIA χαρακτηρίζει το 2026 ως έτος-ορόσημο για τη μετάβαση της εταιρείας σε μία μεγαλύτερη και ποιοτικότερη βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Καθοδήγηση σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις

Η διοίκηση της Noval προβλέπει για το 2026 έσοδα από μισθώματα μεταξύ 41,5 και 43,5 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένα EBITDA από 28 έως 30 εκατ. ευρώ και FFO από 20 έως 22 εκατ. ευρώ.

Η AXIA εκτιμά ότι οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της και επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης των λειτουργικών ταμειακών ροών, στηρίζοντας παράλληλα τη σταθερή πολιτική διανομής του 50% των κερδών.

Σταθερή ανάπτυξη έως το 2031

Για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο, η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων (CAGR) 5,4% και αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των προσαρμοσμένων EBITDA 6,4% έως το 2031.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου, στη βελτίωση των μισθώσεων και στην ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων.

Το έργο της Πειραιώς 252 αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης μετά το 2030, οδηγώντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) στα περίπου 1,05 δισ. ευρώ έως το 2031, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 994 εκατ. ευρώ το 2030.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, η AXIA θεωρεί ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα ενσωματώνει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω υπεραξιών.

Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,86 ευρώ

Με βάση τα νέα δεδομένα, η AXIA Alpha Finance αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Noval Property στα 3,86 ευρώ από 3,62 ευρώ προηγουμένως.

Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό μοντέλων προεξόφλησης μερισμάτων (DDM), καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) και συγκριτικής αποτίμησης με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 47% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής και συνολική δυνητική απόδοση περίπου 51%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.

Η θετική επενδυτική άποψη στηρίζεται στην ισχυρή προοπτική αύξησης της καθαρής αξίας ενεργητικού, στη συντηρητική μόχλευση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, με τον δείκτη LTV να παραμένει κοντά στο 28% έως το 2031, καθώς και στη βελτιούμενη ορατότητα των ταμειακών ροών που θα προκύψουν από τις νέες αναπτύξεις ακινήτων.