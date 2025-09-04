ΕΕ: Αλλαγές στην εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ ζητούν ευρωβουλευτές

Αλλαγές στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ την Τετάρτη ζητούν οι ευρωβουλευτές από τα περισσότερα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγείροντας φόβους ότι η εύθραυστη διατλαντική εκεχειρία θα μπορούσε να διαταραχθεί, όπως επισημαίνουν οι FT.

Η ευρωβουλή πρέπει να ψηφίσει για να εγκρίνει τις μειώσεις των δασμών που έχουν υποσχεθεί οι Βρυξέλλες στην Ουάσινγκτον σε συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο, η οποία επιβάλλει δασμούς 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Οι βουλευτές έκαναν λόγο για μονόπλευρο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σε μια συνεδρίαση με την κορυφαία αξιωματούχο εμπορίου της ΕΕ, Sabine Weyand, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Bernd Lange, επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι πιθανό να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νομοθετικής έγκρισης. «Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και υποθέτω ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις», είπε.

Η ΕΕ θα πρέπει να εργαστεί ταχύτερα για να μειώσει τους δασμούς στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προς τις ΗΠΑ, οι οποίοι παρέμειναν στο 50% και ισχύουν για τα μεταλλικά εξαρτήματα προϊόντων όπως τα ποδήλατα και οι γερανοί, δήλωσε ο Lange.

Οι αντιδράσεις

Ο ίδιος και άλλοι ευρωβουλευτές πρότειναν επίσης μια «ρήτρα λήξης», ώστε οι παραχωρήσεις που προσέφερε η ΕΕ στις ΗΠΑ να λήγουν αυτόματα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκτός εάν παραταθούν ρητά. Οι υποσχεθείσες μειώσεις δασμών ισχύουν για όλες τις βιομηχανικές εισαγωγές των ΗΠΑ και για ορισμένα τρόφιμα.

Η Kathleen van Brempt δήλωσε ότι η Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα της αντιτάχθηκε στη συμφωνία, ισχυριζόμενη ότι ήταν αντίθετη με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χορηγώντας δασμολογικές παραχωρήσεις που δεν ήταν διαθέσιμες σε άλλες χώρες. «Δεν θα επικυρώσουμε αυτή τη συμφωνία», είπε.

Ο Martin Schirdewan, συν-επικεφαλής της Αριστερής Ομάδας, δήλωσε ότι η ΕΕ είχε «συνθηκολογήσει». «Οι καταναλωτές θα πληρώσουν υψηλότερες τιμές, η βιομηχανία θα υποφέρει και θα χαθούν θέσεις εργασίας», είπε.

Από την άκρα δεξιά, ο Thierry Mariani συμφώνησε. Ο βουλευτής του γαλλικού κόμματος Rassemblement National χαρακτήρισε την ΕΕ «αδύναμη». «Ο Πρόεδρος Τραμπ υπαγόρευσε όρους», είπε.

Η Anna Cavazzini, των Πρασίνων, σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με νέους δασμούς μετά την υπογραφή της μη δεσμευτικής συμφωνίας: «Είναι αρκετά σαφές για μένα ότι η σταθερότητα που ελπίζαμε στη συμφωνία δεν υπάρχει».

Μέλη της φιλελεύθερης Ομάδας Renew επιτέθηκαν επίσης στη συμφωνία.

Αυτές οι πέντε ομάδες έχουν 396 από τα 725 μέλη του κοινοβουλίου.

Ωστόσο, οι εθνικοί ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο, θα μπορούσαν να πιέσουν τους νομοθέτες από το κόμμα τους να υποστηρίξουν τη συμφωνία σε μια τελική ψηφοφορία.

Επιφυλακτική η Weyand

Η Weyand δήλωσε ότι η ΕΕ είχε μια καλύτερη συμφωνία από οποιονδήποτε άλλο εταίρο των ΗΠΑ. Ένα ποσοστό 15% ισχύει για τις περισσότερες εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δασμών. Οι δασμοί στα αυτοκίνητα μειώνονται από 27,5% σε 15%. Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου, ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς 30% σε όλους τους τομείς χωρίς συμφωνία.

Ο Weyand επικαλέστηκε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, δεν είχαν μειωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν εφαρμόστηκαν δασμοί σχεδόν 15% στο πλαίσιο ενός προσωρινού καθεστώτος.

«Οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα, των οποίων η εισαγωγή έχει πλέον γίνει πιο ακριβή», είπε.

«Σε κάθε διαπραγμάτευση, πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η εναλλακτική λύση», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το μπλοκάρισμα των δασμολογικών μειώσεων που έχει υποσχεθεί η ΕΕ θα μπορούσε να επισπεύσει μια «εμπορική σύγκρουση που κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο».