ΕΑΕΕ: Αύξηση 3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο εξάμηνο του 2025 [γραφήματα]

Πτώση 3,9% καταγράφει η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής, καθώς ανέρχεται στα 1,32 δισ. ευρώ

04.09.2025
Newsroom

Αυξημένη κατά 3% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, καθώς ανήλθε στα 2,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Πτώση 3,9% καταγράφει η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής, καθώς ανέρχεται στα 1,32 δισ. ευρώ.

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2024 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Τα στοιχεία

Η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Ιουνίου 2025 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Μαΐου 2025 κατά 4,2%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 7,6% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση κατά 1,6% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 6,7%. Αναλύεται σε αύξηση 3,0% για τις ασφαλίσεις Ζωής και
αύξηση 10,1% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστών της μέσης ετήσιας μεταβολής της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κυλιόμενο δωδεκάμηνο, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2023 – Ιουνίου 2025, ξεχωριστά για το σύνολο της παραγωγής, για τις ασφαλίσεις Ζωής και για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Απεικονίζεται ξεχωριστά η γραμμική τάση της μέσης ετήσιας μεταβολής της παραγωγής κυλιόμενου δωδεκαμήνου, ανά μήνα.

