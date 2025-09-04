Ελληνική Ένωση Καφέ: Γιατί ζητά να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Δανίας

Την κατάργηση ή τουλάχιστον τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ, ζητά η Ελληνική Ένωση Καφέ από την κυβέρνηση

Business 04.09.2025, 07:00
Ελληνική Ένωση Καφέ: Γιατί ζητά να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Δανίας
Ρεπορτάζ Νατάσα Σινιώρη

Με αφορμή τις επικείμενες κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Ένωση Καφέ ζήτησε μέσω επιστολής στη Γραμματεία του Πρωθυπουργού, να ακολουθήσει η χώρα μας το παράδειγμα – και την πολιτική –  της Δανίας  και να καταργήσει ή έστω να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ.

Ελληνική Ένωση Καφέ: Να το κάνουμε όπως η Δανία

Το αίτημα της Ένωσης είναι πάγιο και επαναλαμβάνεται σε κάθε συνάντηση που έχει με την επίσημη πολιτεία, εξηγεί στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, κ. Αναστάσιος Γιάγκογλου. «Μέχρι στιγμής μόνο ακούνε – δεν μας έχουν απαντήσει κάτι», προσθέτει.

«Καταθέσαμε την επιστολή ώστε να συμπεριληφθεί η κατάργηση του ΕΦΚ στα μέτρα ανακούφισης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, προκειμένου να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να επέλθει μερική  αποκλιμάκωση του πληθωρισμού».

Η Δανία δείχνει τον δρόμο

Η Δανία ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει οικονομικά τα νοικοκυριά, που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Οι συγκεκριμένοι φόροι είναι από τους παλιότερους φόρους που εφαρμόζονται στην αγορά της Δανίας και η κατάργησή τους θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα κατά  περίπου 322 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχο φόρο έχει και η Γερμανία. «Στις χώρες αυτές, όμως, ο ΕΦΚ έχει πιο ήπια μορφή», τονίζει ο κ. Γιάγκογλου.

Η έκρηξη στις διεθνείς τιμές και η αβεβαιότητα της αγοράς

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της μειωμένης σοδειάς στις κύριες παραγωγικές χώρες και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο κ. Γιάγκογλου περιγράφει μια πρωτοφανή αστάθεια στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η τιμή της ποικιλίας καφέ Arabica αυξήθηκε κατά 35,86% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η ποικιλία καφέ Robusta ενισχύθηκε κατά 49,72% στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου όπου διαπραγματεύεται.

ΕΦΚ με έσοδα 1, 25 δισ. ευρώ

Η εφαρμογή του ΕΦΚ ξεκίνησε το 2017.

Στόχος της κυβέρνησης ήταν να εισπράξει 70 εκατ. ευρώ. Εισέπραξε τελικά περίπου 100 εκατ. ευρώ. και από τότε ο αριθμός είναι ανοδικός.

Ο ΕΦΚ προσφέρει ετησίως στο κράτος έσοδα 140-150 εκατ. ευρώ ενώ καταναλώνουμε ετησίως 42.000 τόνους καφέ εντός και εκτός σπιτιού.

Ο κ. Γιάγκογλου εκτιμά ότι από το 2017 μέχρι σήμερα ο ΕΦΚ στον καφέ έχει εισφέρει στο κράτος περίπου 1,25 δισ. ευρώ.  Ο ΕΦΚ είναι 2 ευρώ ανά κιλό στον ωμό καφέ, 3 ευρώ ανά κιλό στον επεξεργασένο και 4 ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ.

«Εάν δεν υπήρχε ο ΕΦΚ στον καφέ, οι επιχειρήσεις θα είχαν μια επιπλέον ρευστότητα και αυτό θα ωφελούσε τον καταναλωτή διότι θα βλέπαμε τελείως διαφορετικές τιμές στα ράφια», εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης .

«Ο φόρος αυτός παραμένει ένα πολύ καλό εργαλείο για κάθε υπουργό Οικονομικών, Ανάπτυξης κτλ. καθώς εισπράττεται εύκολα και άμεσα», σχολιάζει ο κ. Γιάγκογλου, επισημαίνοντας ότι στις χώρες όπου ο φόρος αποδίδεται ατην τελική κατανάλωση, το σύστημα είναι δικαιότερο και πιο λειτουργικό.

«Στην Ελλάδα ο φόρος εισπράττεται στην πηγή ενώ στη Δανία και την Γερμανία εισπράττεται στην κανάλωση, δηλαδή στο τελικό προϊόν».

Νέες συνήθειες κατανάλωσης

Η πληθωριστική κρίση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγούν περισσότερους καταναλωτές στο σπίτι: πλέον η κατανάλωση καφέ είναι 60% εκτός σπιτιού και 40% εντός, διαπιστώνει έρευνα της Ένωσης. Σημειώνεται ότι το  95% των καταναλωτών αγοράζει καφέ, ακόμα και αν το ίδιο δεν καταναλώνει καφέ ενώ το  85% πίνει 1-2 φλιτζάνια την ημέρα.

«Από την πανδημία και μετά και ειδικά τώρα, παρατηρούμε μετατόπιση στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Η αγορά espresso σε κάψουλες έχει αυξηθεί κατά 15% από την αρχή του έτους, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία», εξηγεί.

«Ο καφές ήταν η πιο φθηνή μας απόλαυση. Με την ακρίβεια και τον ΕΦΚ έχει γίνει δυσβάσταχτος», τονίζει ο κ. Γιάγκογλου, υπενθυμίζοντας ότι όταν ο φόρος επιβλήθηκε το 2017 αντιστοιχούσε στο 80-90% της αξίας του προϊόντος.

«Καφέ θα πιούμε ό,τι κι αν γίνει»

Ο κ.Γιάγκογλου επισημαίνει ότι ο καφές είναι ανελαστικό προϊόν.

«Θα πιούμε καφέ ό,τι κι αν γίνει, εκτός αν μας το απαγορεύσει ο γιατρός, για λόγους υγείας».

Παράλληλα, τονίζει τον κοινωνικό του ρόλο: «Ο καφές είναι μέσο κοινωνικής συναναστροφής και κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο καταναλωτής».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
ΕΥ Ελλάδος: Εγκαινίασε τα νέα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη
Business

Εγκαίνια για τα νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

ΕΥ Ελλάδος: Εγκαινίασε τα νέα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη
Business

Εγκαίνια για τα νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΥ Ελλάδος έχει συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1996 - Στο ιστορικό «Χρηματιστήριο» τα νέα γραφεία

Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ
Business

Αίτημα της Metlen για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Metlen - Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Εξάρχου: Στην καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών η αγορά κατασκευών
Business

Εξάρχου: Στην καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών η αγορά κατασκευών

O πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο