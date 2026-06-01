Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με την Tesla να ενισχύει αισθητά τις ταξινομήσεις της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, η ηλεκτροκίνηση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, ανεβάζοντας τους ρυθμούς πωλήσεων και αναδιαμορφώνοντας εκ νέου την ισορροπία δυνάμεων στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Η έντονη ανάκαμψη της Tesla σε κρίσιμες αγορές

Η ευρωπαϊκή παρουσία της Tesla ενισχύεται εκ νέου τον Μάιο, καθώς οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων κατέγραψαν σημαντική άνοδο σε πολλαπλές χώρες, ένδειξη ότι η ανάκαμψη των πωλήσεων συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό.

Στη Σουηδία οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 71%, φτάνοντας τα 858 οχήματα, ενώ στη Δανία σημειώθηκε ακόμη πιο ισχυρή άνοδος 136% με 1.750 οχήματα. Η Νορβηγία, παραδοσιακός πυλώνας της ηλεκτροκίνησης, κατέγραψε 3.345 νέες ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 29% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση στην περιοχή.

Η Ισπανία εμφάνισε άνοδο 113% με 1.690 οχήματα, αντανακλώντας μια αγορά που καλύπτει γρήγορα χαμένο έδαφος. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στη Γαλλία, όπου οι ταξινομήσεις εκτινάχθηκαν κατά 655% φτάνοντας τα 5.446 οχήματα, υποδηλώνοντας έντονη αναθέρμανση της ζήτησης.

Η ηλεκτροκίνηση σε ανοδική τροχιά

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα —αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και υβριδικά— αυξήθηκαν περίπου 21% τον Απρίλιο και κάλυψαν πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών ταξινομήσεων.

Η τάση αυτή στηρίζεται από κρατικές επιδοτήσεις, πολιτικές χαμηλών εκπομπών και το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Η πίεση από τον ανταγωνισμό και η απώλεια μεριδίου

Παρά τη θετική εικόνα των αριθμών, η θέση της Tesla στην Ευρώπη παραμένει υπό πίεση. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, ιδίως από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η περιορισμένη γκάμα νέων μοντέλων και οι αντιδράσεις γύρω από τον Ίλον Μασκ έχουν συμβάλει στη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας μέσα στο 2025.

Το επόμενο τεστ της Tesla: Οι μεγάλες αγορές της Ευρώπης

Η Βρετανία και η Γερμανία αναμένεται να ανακοινώσουν στοιχεία ταξινομήσεων μέσα στην εβδομάδα, τα οποία θα δώσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη συνολική πορεία της αγοράς και τη θέση της Tesla στο νέο, πιο ανταγωνιστικό τοπίο της ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης.