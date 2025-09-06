Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Newsroom

Αυξανόμενους κινδύνους σε σχέση με το δημοσιονομικό της χρέος αντιμετωπίζει η Ανγκόλα καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονται και το κόστος εξωτερικού δανεισμού αυξάνεται, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η συνολική δημοσιονομική θέση του κράτους της νοτιοανατολικής Αφρικής έχει επιδεινωθεί, με το έλλειμμα του προϋπολογισμού να προβλέπεται σχεδόν να τριπλασιαστεί στο 2,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος φέτος, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και τη μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με το Ταμείο σε ανακοίνωσή του αργά την Παρασκευή.

«Η ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της Ανγκόλας αξιολογείται ως επαρκής, αλλά υπόκειται σε κινδύνους, και οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί από πέρυσι», ανέφερε. «Σε ένα δυσμενές σενάριο που χαρακτηρίζεται από επίμονες προκλήσεις στην παραγωγή πετρελαίου και αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι δείκτες αποπληρωμής θα αποδυναμωθούν, αυξάνοντας περαιτέρω τους κινδύνους για την ικανότητα αποπληρωμής».

Η λάθος πρόβλεψη της Ανγκόλα με το Brent

Η Ανγκόλα, η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου της Αφρικής μετά τη Νιγηρία και τη Λιβύη, έχει πληγεί από τη μείωση των τιμών και της παραγωγής αργού πετρελαίου τα τελευταία χρόνια. Ενώ η κυβέρνηση συμπεριέλαβε μια τιμή 70 δολαρίων ανά βαρέλι στον προϋπολογισμό της για το 2025, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχουν μειωθεί από την κορύφωση των άνω των 82 δολαρίων τον Ιανουάριο σε περίπου 65,50 δολάρια την Παρασκευή.

Σε μια χώρα που βασίζεται στο πετρέλαιο για το 90% των εσόδων από τις εξαγωγές της, αυτό έχει ασκήσει πίεση στα δημόσια οικονομικά σε ένα έτος που αντιμετωπίζει την πληρωμή 864 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα ομόλογο που λήγει τον Νοέμβριο.

