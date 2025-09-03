Shell: Επιστροφή στην Αγκόλα μετά από 20 χρόνια

Η επιστροφή της Shell στην Αγκόλα μετά από 20 χρόνια παύσης υπογραμμίζει μια μετατόπιση του κλίματος απέναντι στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, καθώς οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων αρχίζουν να δείχνουν αποτελέσματα.

Η Shell, μαζί με την Chevron και την Sonangol, υπέγραψαν συμφωνίες με την Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Βιοκαυσίμων για το Οικόπεδο 33 στη Λεκάνη του Κονγκό, δήλωσε στο Blοomberg το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ANPG, Alcides Andrade, σε δημοσιογράφους στο περιθώριο ενός συνεδρίου για το πετρέλαιο στη Λουάντα, την πρωτεύουσα.

Επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις

Η επιστροφή της Shell στην Αγκόλα μετά από απουσία δύο δεκαετιών αντικατοπτρίζει την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων που εισήχθησαν από το 2019, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των αδειοδότησης, των βελτιωμένων φορολογικών όρων και των προσπαθειών προσέλκυσης μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών, δήλωσε ο Andrade την Τετάρτη.

Ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Αφρικής προσεγγίζει επενδύσεις για να αποτρέψει την απότομη μείωση της παραγωγής, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων της κυβέρνησης. Τον Ιούλιο, η παραγωγή στην Αγκόλα μειώθηκε κάτω από το ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από τον ΟΠΕΚ πριν από δύο χρόνια.

Υπογράφηκαν επίσης συμφωνίες για το Οικόπεδο 24 στη Λεκάνη Kwanza με την Sonangol ως φορέα εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με την Acrep και την Red Sky Energy , δήλωσε ο Andrade.

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες συμφωνιών με αρκετούς επενδυτές για τη συνέχιση της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον μετριασμό της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου», είπε.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Πετρελαίου Diamantino Azevedo δήλωσε στο συνέδριο ότι η Αγκόλα θα ξεκινήσει έναν γύρο υποβολής προσφορών για πέντε πετρελαϊκά τεμάχια πριν από το τέλος του έτους.