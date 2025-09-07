ΗΠΑ: Έτοιμος για τη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ο Τραμπ

Έτοιμος να «τιμωρήσει» τη Ρωσία φαίνεται πως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

World 07.09.2025, 19:32
ΗΠΑ: Έτοιμος για τη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ο Τραμπ
Newsroom

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τιμωρώντας τον Πούτιν;» τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Ναι, είμαι» απάντησε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε στο Oval Office αν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ είπε: «Έμαθα πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μάθετε ό,τι σχόλια υπάρχουν».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν, αν υπάρχουν, οι συνέπειες σε περίπτωση που μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε ο Τραμπ.

Στις 22 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ξέρει τι να κάνει «σε δύο εβδομάδες». Η προθεσμία αυτή πλησιάζει την Παρασκευή.

Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης
Απόρρητο