Politico: Γιατί παγκόσμιοι ηγέτες ζητούν να αποδοθεί στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης

Κόσμος 07.09.2025, 22:55
Ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο επιθυμεί διακαώς το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έφτασε ακόμη και στο σημείο να τηλεφωνήσει στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας για το ζητήσει – κάτι το οποίο λίους εξέπληξε δεδομένων των δειγμάτων γραφής που έχει δώσει για την προσωπικότητά του.

Πάντως, παρά τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο -«δεν θα πάρω Νόμπελ Ειρήνης ό,τι και να κάνω»-, αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες, CEO επιχειρήσεων και ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του, τον προωθούν για το βραβείο, κάτι το οποίο -υπό κανονικές συνθήκες- δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, καθώς το βραβείο επιλέγεται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη που επιλέγονται από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο.

Ο Τραμπ επισήμως υποβαθμίζει τώρα τις πιθανότητές του: «Δεν έχω τίποτα να πω γι’ αυτό», δήλωσε στο CBS News τις προηγούμενες μέρες την Τετάρτη όταν ρωτήθηκε αν επιδιώκει την τιμή. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σβήσω πολέμους», είπε… σεμνά. «Δεν επιδιώκω την προσοχή. Θέλω απλώς να σώσω ζωές», πρόσθεσε εξίσου… ταπεινά.

Σε άρθρο του το Politico παραθέτει μια σειρά από λόγους, για τους οποίους οι συντάκτες του εκτιμούν πως όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, τραπεζών και πολιτικοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ αξίζει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Επιχείρηση Warp Speed»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα εμβόλια mRNA που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Warp Speed» – της πρώτης προσπάθειας του Τραμπ να παράγει και να διανείμει γρήγορα εμβόλια κατά της Covid-19 – ήταν ένα «βαθύ επίτευγμα δημόσιας υγείας» που «θα ήταν συνήθως άξιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης». Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Ρεπουμπλικανός-Λουιζιάνα), γιατρός που έχει συγκρουστεί στο παρελθόν με τον Τραμπ, δήλωσε ότι συμφωνίε με ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει στροφή όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης εμβολίων στη δεύτερη θητεία του. Ο σκεπτικιστής των εμβολίων Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ηγείται του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο έχει ανακαλέσει τις συστάσεις για τα εμβόλια κατά της Covid και έχει μειώσει κατά εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότηση για εμβόλια mRNA.

Μεσολάβηση των Συμφωνιών Αβραάμ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρότεινε επίσημα τον Τραμπ για το βραβείο τον Ιούλιο, γράφοντας στην επιστολή ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη «δραματικής αλλαγής» στη Μέση Ανατολή. Πιστώνει στον Τραμπ τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που υπογράφηκαν το 2020.

«Αυτές οι πρωτοποριακές συμφωνίες καθιέρωσαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών εθνών – συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου», είπε. «Αυτές οι σημαντικές συμφωνίες αναμόρφωσαν τη Μέση Ανατολή και σηματοδότησαν μια ιστορική πρόοδο προς την ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα».

Ωστόσο, ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΑΕ προειδοποίησαν δημόσια αυτή την εβδομάδα ότι οι Συμφωνίες Αβραάμ θα μπορούσαν να ανατραπούν εάν το Ισραήλ προσαρτήσει την παλαιστινιακή Δυτική Όχθη.

Σχέσεις Πακιστάν-Ινδίας

Η πακιστανική κυβέρνηση πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο, ως αναγνώριση του ρόλου του στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης που βρίσκεται στα πρόθυρα του πολέμου.

«Σε μια στιγμή έντονης περιφερειακής αναταραχής, ο πρόεδρος Τραμπ επέδειξε εξαιρετική στρατηγική διορατικότητα και εξαιρετική πολιτική ικανότητα μέσω ισχυρής διπλωματικής εμπλοκής τόσο με το Ισλαμαμπάντ όσο και με το Νέο Δελχί, η οποία αποκλιμάκωσε μια ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση, εξασφαλίζοντας τελικά μια εκεχειρία και αποτρέποντας μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των δύο πυρηνικών κρατών που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν», έγραψε η κυβέρνηση στο X τον Ιούνιο.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για τη συμβολή του στη σταθεροποίηση της περιοχής του Κασμίρ, μιας περιοχής που αποτελεί εδώ και καιρό πηγή διαμάχης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Από την πλευρά τους, ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν δημόσια ότι η Αμερική δεν είχε κανένα ρόλο στη διαμεσολάβηση. Οι New York Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι η άρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο έχει βλάψει τη σχέση τους, αλλά ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε με δηλώσεις του στους Times ότι οι δύο παγκόσμιοι ηγέτες έχουν «μια σχέση σεβασμού» και «παραμένουν σε στενή επικοινωνία».

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση», είπε την Παρασκευή από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ και πρόεσθεσε: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλώς έχουμε στιγμές κατά καιρούς».

Σύγκρουση στα σύνορα Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, επαίνεσε την «εξαιρετική πολιτική ικανότητα» του Τραμπ στη διαμεσολάβηση για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, προτείνοντάς τον για το βραβείο τον Αύγουστο.

«Αυτή η έγκαιρη παρέμβαση, η οποία απέτρεψε μια δυνητικά καταστροφική σύγκρουση, ήταν ζωτικής σημασίας για την αποτροπή μιας μεγάλης απώλειας ζωών και άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση της ειρήνης», έγραψε ο ηγέτης της Καμπότζης στην επιστολή του.

Ο Τραμπ είχε παρέμβει στη σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνών, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο μέχρι να επιλύσουν το ζήτημα.

