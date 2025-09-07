89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

Με πλούσια ατζέντα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συνεχίζει για τρίτη διαδοχική ημέρα να μεταδίδει τον παλμό των εξελίξεων από την 89η ΔΕΘ, η οποία άνοιξε και επίσημα χθες τις πύλες της.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι χθεσινοβραδινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για τη στήριξη των εισοδημάτων και την τόνωση της οικονομίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης

Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ θα αναλύσουν στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

Προσκεκλημένος στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο του ΟΤ θα είναι και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος θα μιλήσει για τις αλλαγές που έρχονται στη φορολογία.

Παραγωγικοί φορείς

Τη σκυτάλη θα πάρουν κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι θα «αποκωδικοποιήσουν» τον ακριβή αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κώστας Δαμίγος θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά.

Τις απόψεις τους για τον τρόπο που θα επηρεάσει τον κόσμο του επιχειρείν θα καταθέσουν κορυφαία στελέχη του επιχειρείν που δίνουν το παρών στην 89η ΔΕΘ. Ξεχωρίζουν ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας, ο CEO της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, το στέλεχος της Credia Bank, Στυλιανός Ηλιάδης και ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Ντίνος Μακέδος.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το παρών και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Μείνετε συντονισμένοι!