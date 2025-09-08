Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

Το spike του μήνα προϊδεάζει ότι δύσκολα θα δούμε σύντομα νέα ιστορικά υψηλά

Xρηματιστήριο Αθηνών 08.09.2025, 17:31
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Με απώλειες έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και πλησίασε επικίνδυνα τη ζώνη των 2.000 μονάδων, βρήκε τις στηρίξεις προκειμένου να κρατήσει μια απόσταση από το ψυχολογικό επίπεδο, αν και επουδενί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλείας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,28% στις 2.017,44 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.004,81 μονάδων (-0,90%) και 2.034,00 μονάδων (+0,54%). Ο τζίρος ανήλθε στα 161,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,5 εκατ. τεμάχια αξίας 13,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,28% στις 5.078,94 μονάδες, ενώ στο -0,03% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.894,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,03% στις 2.181,58 μονάδες.

Πωλητές στις τράπεζες

Αν και την πρώτη ώρα της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης φαινόταν ότι θα ξανάπιανε τον μίτο της ανόδου, τελικά οι τραπεζικές πιέσεις όχι μόνο έβαλαν στοπ στις ανοδικές διαθέσεις, αλλά απείλησαν και την κοντινή στήριξη του, στις 2.012 μονάδες. Οι 1.977 παραμένουν ως κύριο επίπεδο στήριξης, αν και οι παρυφές των 2.000 μονάδων αποδεικνύονται ανθεκτικές. Ο ταλαντωτής στο ημερήσιο διάγραμμα έχει δείξει σημαντική διόρθωση, και αναμένεται να εμφανιστεί νέο ανοδικό έναυσμα, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Το spike του μήνα προϊδεάζει ότι δύσκολα θα δούμε σύντομα νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η αγορά φαίνεται να χρειάζεται χρόνο για να «χωνέψει» τα τρέχοντα επίπεδα. Σε εβδομαδιαία βάση, όσο το κλείσιμο διατηρείται πάνω από τις 1.980 μονάδες, η τάση παραμένει επιθετική, κατά τη Fast Finance.

Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός δείκτης για να ξαναβρεί τον ανοδικό του δρόμο πρέπει να «ανακαταλάβει» τις 2.070 μονάδες. Και αυτό το σενάριο προφανώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί όσο η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε τρία χρόνια, αντιμετωπίζει την απειλή απώλειας της ψήφου εμπιστοσύνης. Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση Μπαϊρού θα αποτύχει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έτσι η τύχη της χώρας θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν, μέχρι στιγμής, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε περίπτωση που ο Μπαϊρού αποχωρήσει από το αξίωμα, και θα αναγκαστεί να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Αλλά η Γαλλία αντιμετωπίζει ήδη έναν εξαιρετικά τεταμένο Σεπτέμβριο, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου, το κίνημα «Bloquons Tout» (Ας μπλοκάρουμε τα πάντα), θα κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ στις 12 του μήνα, αναμένεται η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch, ο οποίος θα επανεξετάσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Η πιθανότητα υποβάθμισης της γαλλικής οικονομίας είναι μεγάλη, καθώς οι πολιτικές αναταράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ξεχώρισε η Alter Ego Media σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 6,17 ευρώ, με κέρδη 2,83% σήμερα. Έφτασε ενδοσυνεδριακά και τα 6,20 ευρώ, έχοντας ανεκτέλεστο 25.7 χιλ. τεμαχίων. Ο όγκος σήμερα τα 317 χιλ. τεμάχια.

Η Εθνική και η Helleniq Energy ήταν τα δύο βαρίδια της αγοράς, με απώλειες που ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Metlen και Eurobank. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Λάμδα, ΟΤΕ, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Optima Bank και Aktor.

Στον αντίποδα, η Jumbo ξεχώρισε με το +3,43% που κατέγραψε, με τις Aegean, Motor Oil, ΕΛΧΑ, Τιτάν και Κύπρου να κλείνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Alpha Bank και Σαράντης.

