Ντέιβιντ Σόλομον (Goldman Sachs): Προδειδοποιεί για πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς

Ο Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες, αλλά ότι ορισμένοι επενδυτές παραβλέπουν «πράγματα για τα οποία πρέπει να είστε σκεπτικοί».

World 04.10.2025, 18:12
Ντέιβιντ Σόλομον (Goldman Sachs): Προδειδοποιεί για πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς
Newsroom

Πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την επόμενη ή τις επόμενες δύο χρονιές, μετά από χρόνια που ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές λειτουργούν σε κύκλους και όποτε ιστορικά έχουμε μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία που δημιουργεί μεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, πολλές ενδιαφέρουσες νέες εταιρείες γύρω από αυτήν, γενικά βλέπουμε την αγορά να προπορεύεται του δυναμικού… θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι», δήλωσε την Παρασκευή στην Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αλλά επίσης οδήγησε τους επενδυτές σε απώλειες χρημάτων λόγω του φαινομένου που έγινε γνωστό ως «φούσκα των dotcom».

Τεχνητή νοημοσύνη

«Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο εδώ», είπε. «Δεν θα με εξέπληττε αν τους επόμενους 12 έως 24 μήνες δούμε μια πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές… Πιστεύω ότι θα επενδυθεί πολύ κεφάλαιο που τελικά δεν θα αποφέρει κέρδη, και όταν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται καλά».

Τα τελευταία χρόνια, οι παγκόσμιες αγορές έχουν κατακλυστεί από μια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από νέες τεχνολογίες, συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη συνεχή άνοδο της OpenAI, της εταιρείας που ανέπτυξε το ChatGPT.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία και επενδύουν κεφάλαια σε μετοχές όπως της Microsoft, της Alphabet, της Palantir και της Nvidia.

Ντέιβιντ Σόλομον: κοντά στην καμπύλη κινδύνου

Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην άνοδο των δεικτών της Wall Street και άλλων χρηματιστηρίων σε επίπεδα ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι οι κύριοι μέσοι όροι των ΗΠΑ υπέστησαν πτώση νωρίτερα φέτος λόγω των εμπορικών πολιτικών του Προέδρου Donald Trump. Ωστόσο, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα να σκάσει η φούσκα κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φούσκα, γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία, αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στην καμπύλη κινδύνου επειδή είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σόλομον την Παρασκευή.

«Και όταν [οι επενδυτές] είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται τα καλά πράγματα που μπορούν να πάνε καλά και υποβαθμίζουν τα πράγματα για τα οποία πρέπει να είσαι σκεπτικός και που μπορούν να πάνε στραβά… Θα υπάρξει μια επαναφορά, θα υπάρξει ένας έλεγχος σε κάποιο σημείο, θα υπάρξει μια πτώση. Το μέγεθος αυτής της πτώσης θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η [ανοδική πορεία]», πρόσθεσε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
Γαλλία: Αντιμέτωπη με νέα πρόταση μομφής η κυβέρνηση
World

Νέα πρόταση μομφής (;) στη Γαλλία - Η κρίσιμη εβδομάδα
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]
Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ

Σύμφωνα με την ESMA αυτό θα βοηθήσει στην τόνωση των κεφαλαιαγορών της ευρωζώνης, καταργώντας την εποπτεία από 27 ξεχωριστές αρχές

Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]

Οι επιδόσεις της Κίνας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθαν απο τον τομέα της ενεργειας όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3%

Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ

Οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές τυριού από την Ευρώπη δοκιμάζουν την αντοχή των παραγωγών

Νατάσα Σινιώρη
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

Πάνω από 35 αμερικανικά κολλέγια έχουν ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ

TikTok: Από αναστολή σε επαναφορά η άδεια λειτουργίας της πλατφόρμας στην Ινδονησία
World

Το TikTok ανέκτησε την άδειά του στην Ινδονησία

Η Ινδονησία ανέστειλε και μετά επανέφερε την άδεια λειτουργίας του TikTok, εγείροντας ανησυχίες για την ελευθερία του διαδικτύου στη χώρα

Νατάσα Σινιώρη
Ιαπωνία: Το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο περνά σε επενδύσεις με αντίκτυπο
World

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Η βιομηχανία διαχείρισης χρημάτων στην Ιαπωνία ανέρχεται σε αξία στα 5 τρισ. δολάρια

Latest News
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο