Ντέιβιντ Σόλομον (Goldman Sachs): Προδειδοποιεί για πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς

Πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την επόμενη ή τις επόμενες δύο χρονιές, μετά από χρόνια που ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές λειτουργούν σε κύκλους και όποτε ιστορικά έχουμε μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία που δημιουργεί μεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, πολλές ενδιαφέρουσες νέες εταιρείες γύρω από αυτήν, γενικά βλέπουμε την αγορά να προπορεύεται του δυναμικού… θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι», δήλωσε την Παρασκευή στην Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αλλά επίσης οδήγησε τους επενδυτές σε απώλειες χρημάτων λόγω του φαινομένου που έγινε γνωστό ως «φούσκα των dotcom».

Τεχνητή νοημοσύνη

«Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο εδώ», είπε. «Δεν θα με εξέπληττε αν τους επόμενους 12 έως 24 μήνες δούμε μια πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές… Πιστεύω ότι θα επενδυθεί πολύ κεφάλαιο που τελικά δεν θα αποφέρει κέρδη, και όταν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται καλά».

Τα τελευταία χρόνια, οι παγκόσμιες αγορές έχουν κατακλυστεί από μια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από νέες τεχνολογίες, συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη συνεχή άνοδο της OpenAI, της εταιρείας που ανέπτυξε το ChatGPT.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία και επενδύουν κεφάλαια σε μετοχές όπως της Microsoft, της Alphabet, της Palantir και της Nvidia.

Ντέιβιντ Σόλομον: κοντά στην καμπύλη κινδύνου

Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην άνοδο των δεικτών της Wall Street και άλλων χρηματιστηρίων σε επίπεδα ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι οι κύριοι μέσοι όροι των ΗΠΑ υπέστησαν πτώση νωρίτερα φέτος λόγω των εμπορικών πολιτικών του Προέδρου Donald Trump. Ωστόσο, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα να σκάσει η φούσκα κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φούσκα, γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία, αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στην καμπύλη κινδύνου επειδή είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σόλομον την Παρασκευή.

«Και όταν [οι επενδυτές] είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται τα καλά πράγματα που μπορούν να πάνε καλά και υποβαθμίζουν τα πράγματα για τα οποία πρέπει να είσαι σκεπτικός και που μπορούν να πάνε στραβά… Θα υπάρξει μια επαναφορά, θα υπάρξει ένας έλεγχος σε κάποιο σημείο, θα υπάρξει μια πτώση. Το μέγεθος αυτής της πτώσης θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η [ανοδική πορεία]», πρόσθεσε.