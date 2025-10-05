Βιετνάμ: Ανάπτυξη ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο

Στο 8,22% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η οικονομική ανάπτυξη του Βιετνάμ το τρίτο τρίμηνο, ένα ρεκόρ υψηλό σε διάστημα άνω της δεκαετίας, εξαιρουμένης της ισχυρής ανάκαμψης του 2022 μετά την πανδημία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Νγκουγιέν Βαν Τανγκ.

Ο Τανγκ δήλωσε σε τακτική συνεδρίαση της κυβέρνησης την Κυριακή ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 παρέμεινε θετική, επιτυγχάνοντας πολλά «σημαντικά, εξέχοντα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα».

Τα οικονομικά στοιχεία

Το ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 8,22%, επιταχύνοντας από το 7,96% που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο. Ο τομέας της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας αυξήθηκε κατά 3,74%, η βιομηχανία και οι κατασκευές κατά 9,46% και οι υπηρεσίες κατά 8,54%.

Ως αποτέλεσμα, η συνολική αύξηση του ΑΕΠ για τους πρώτους εννέα μήνες έφτασε το 7,84% σε ετήσια βάση, με τους τρεις τομείς να αυξάνονται κατά 3,83%, 8,69% και 8,48% αντίστοιχα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με ρυθμό 3,38% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργού.

Ο συνολικός εμπορικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 680 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η χώρα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο.

Ο στόχος

Η κυβέρνηση έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο ανάπτυξης 8,3% έως 8,5% το 2025, παρά την επιβολή δασμών 20% από την κυβέρνηση Τραμπ στην οικονομία που εξαρτάται από τις εξαγωγές. Οι αρχές θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις επενδύσεις και την εγχώρια κατανάλωση, ενώ «θα αναπτύξουν έντονα νέους μοχλούς ανάπτυξης, όπως οι τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις και πολλές εξωτερικές πιέσεις, ενώ οι νέοι παράγοντες ανάπτυξης απαιτούν χρόνο για να τεθούν σε ισχύ.

Επιπλέον, οι θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη συμβαδίσει με τις αναπτυξιακές απαιτήσεις και οι φυσικές καταστροφές παραμένουν πολύπλοκες και απρόβλεπτες, πρόσθεσε.