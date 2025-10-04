Ιαπωνία: Τι φέρνει η νέα ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Σανάι Τακαΐτσι

Η Σανάι Τακαΐτσι είναι η νέα ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος στην Ιαπωνία μετά την επικράτησή της έναντι των ανδρών αντιπάλων της.

Η εκλογή της ανοίγει το δρόμο ώστε η Ιαπωνία να αποκτήσει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό και η ιαπωνική κυβέρνηση περισσότερες γυναίκες υπουργούς όπως δεσμεύτηκε η ίδια μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η έκπληξη της νίκης της δημοσιονομικής «περιστεράς» μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μία από τις πιο χρεωμένες οικονομίες του κόσμου, ενώ οι εθνικιστικές της θέσεις ενδέχεται να πυροδοτήσουν τριβές με την ισχυρή γείτονα Κίνα, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, αναφέρει το Reuters.

Έχει επίσης θέσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της επενδυτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία μείωσε τους τιμωρητικούς δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα ιαπωνικά προϊόντα.

Η νέα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία;

Έχοντας χάσει τον τελικό γύρο των εκλογών από τον Σιγκέρου Ισίμπα για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος πέρυσι, η 64χρονη Τακαΐτσι θα ζητήσει τώρα την έγκριση του κοινοβουλίου για να τον αντικαταστήσει ως πρωθυπουργός.

Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το Φιλελεύθερο Δημοκρατικο Κόμμα είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι σίγουρο, καθώς η κυβερνητική συμμαχία δεν έχει πλέον την πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές μετά τις ήττες στις εκλογές του περασμένου έτους υπό την ηγεσία του Ισίμπα.

Η υποδοχή του Τραμπ στην Ιαπωνία αργότερα αυτό το μήνα αναμένεται να είναι μία από τις πρώτες ενέργειες της Τακάιτσι ως ηγέτιδας.

Αν και η Τακαϊτσι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών υπουργών, ένας τομέας στον οποίο η Ιαπωνία υστερεί σε σχέση με τις άλλες χώρες του G7, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι συντηρητικές της θέσεις ταιριάζουν περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.

Είναι αντίθετη στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και στο να επιτρέπεται στα παντρεμένα ζευγάρια να έχουν διαφορετικά επώνυμα, ένα ζήτημα που έχει ευρεία υποστήριξη από το κοινό στην Ιαπωνία, αλλά αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση στους συντηρητικούς κύκλους.

Η οικονομική της πολιτική

Ωστόσο, είναι οι οικονομικές της πολιτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν τα μεγαλύτερα σοκ.

Προστατευόμενη του αείμνηστου Σίνζο Άμπε και μακροχρόνια υποστηρίκτρια των πολιτικών τόνωσης της οικονομίας «Abenomics» του πρώην πρωθυπουργού, η Τακαΐτσι έχει ζητήσει αύξηση των δαπανών και μείωση των φόρων για να μετριαστεί η αύξηση του κόστους ζωής και έχει επικρίνει την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια.

Η μητέρα της Τακαΐτσι ήταν αστυνομικός στην γενέτειρά της, τη Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία, και ο πατέρας της εργαζόταν στην κρίσιμη για την Ιαπωνία βιομηχανία αυτοκινήτων.