Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Τα αποτελέσματα του 2024 των ξενοδοχείων της Αθήνας επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί πλέον έναν ισχυρό παίκτη της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς — και δεν είναι τυχαίο ότι προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών (ΕΞΑ), η μέση πληρότητα για το 2024 ανήλθε στο 78%, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το 2023, ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) έφτασε τα 149,26 ευρώ (+8,9%). Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκε στα 116,48 ευρώ, αυξημένο κατά 11,4%.

Η θετική αυτή πορεία αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, με τη μέση αύξηση στα έσοδα να κυμαίνεται στα επίπεδα του 7-10%, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό, συνοδευόμενη από σημαντική βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία δίνουν τον τόνο

Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αύξησε το 2024 τα έσοδα διαμονής και επισιτιστικών τμημάτων στα 118,73 εκατ. ευρώ, έναντι 110,56 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 7,38%, χάρη στη διαρκή τουριστική ροή και τη σταθερή ζήτηση για πολυτελή φιλοξενία.

Στον Όμιλο Λάμψα, η μητρική εταιρεία (Μεγάλη Βρετανία, King George, Athens Capital) κατέγραψε πωλήσεις 81,53 εκατ. ευρώ (+5,48%) και καθαρά κέρδη 15,06 εκατ. ευρώ, έναντι 13,03 εκατ. ευρώ το 2023.

Το Grand Hyatt Athens (Blackstone Group) γύρισε σε κέρδη για πρώτη φορά από το 2018, με έσοδα 45,24 εκατ. ευρώ (+36,6%) και θετικό αποτέλεσμα 106.555 ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Στον όμιλο Electra Hotels & Resorts, το Electra Metropolis πέτυχε ρεκόρ όλων των εποχών, με κύκλο εργασιών 26,17 εκατ. ευρώ (+13%) και κέρδη προ φόρων 9,89 εκατ. ευρώ (+24%), ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 15%.

Το Electra Palace Athens σημείωσε έσοδα 17,25 εκατ. ευρώ (+15%), με υψηλή πληρότητα 84% και εντυπωσιακή αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+19,8%).

Η Ξενοδοχεία Καραβέλ Α.Ε. (που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία Divani Caravel, Divani Apollon Palace & Thalasso και Divani Apollon Suites) σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 11% στα 52,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη —εξαιρώντας έκτακτο έσοδο του 2023— αυξήθηκαν κατά 25%.

Η Donkey Hotels (Intercontinental Athenaeum, NEW Hotel, Semiramis, Periscope στην Αθήνα και NOUS Santorini) παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών 13,6%, φθάνοντας τα 56,35 εκατ. ευρώ, και πέρασε σε καθαρή κερδοφορία 3,96 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2023.

Το Sofitel Athens Airport Hotel του Ομίλου Μήτση ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του κατά 9% στα 31,25 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του κατά 10,6%, στα 6,85 εκατ. ευρώ.

Το Athens Marriott της Ξενοδοχεία Χανδρής Α.Ε. κατέγραψε αύξηση διανυκτερεύσεων 2,24%, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, που περιλαμβάνει επίσης τα Chios Chandris και The Met στη Θεσσαλονίκη, ανήλθε σε 38,81 εκατ. ευρώ (+13,7%), με κέρδη 14,09 εκατ. ευρώ (+55%).

Το NYX Esperia Athens των Ισραηλινών της Leonardo Hotels κατέγραψε το 2024 τζίρο που άγγιξε τα 14,9 εκατ. ευρώ και κερδοφορία μετά φόρων 2,86 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη του 2024 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα του 2023, καθώς το ξενοδοχείο λειτούργησε πλήρως μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η δυναμική των τετράστερων

Το President Hotel στους Αμπελόκηπους ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του κατά 7,9%, φθάνοντας τα 15,43 εκατ. ευρώ, με πληρότητα 66% και καθαρά κέρδη 4,88 εκατ. ευρώ (+16%).

Η Airotel Hotels (Stratos Vassilikos, Parthenon στην Αθήνα, Galaxy στην Καβάλα και Achaia Beach στην Πάτρα) αύξησε τα έσοδά της στα 11,42 εκατ. ευρώ (+11,45%) και σχεδόν τριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της στα 2,63 εκατ. ευρώ, ενώ η άλλη εταιρεία της οικογένειας, η ΑΔΕΞΕΝ (Alexandros στην Αθήνα και Smart στην Πάτρα), κατέγραψε μικρή αύξηση εσόδων στα 3,87 εκατ. ευρώ, με ελαφρώς μειωμένα καθαρά κέρδη λόγω υψηλότερων λειτουργικών δαπανών.

Η εταιρεία Αντώνης Α. Μουσαμάς Α.Ε. (Athens Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Suites) σημείωσε αύξηση εσόδων 6,56% στα 17,65 εκατ. ευρώ, με θεαματική άνοδο κερδοφορίας: 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,80 εκατ. ευρώ το 2023.

Η πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το 2024 κατέγραψε μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας την επανεκκίνηση του αστικού τουρισμού και τη μετατροπή της πρωτεύουσας σε premium city break προορισμό.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν λείπουν για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία. Όπως σημειώνει η ΕΞΑ, ο φετινός Αύγουστος αποδείχθηκε οριακά θετικός για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της πόλης. Οι επιδόσεις του οκταμήνου, όσον αφορά τη μέση πληρότητα, τη μέση τιμή δωματίου (ADR) και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), δεν εντυπωσιάζουν.

Σε επίπεδο οκταμήνου, η κίνηση και η απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το οκτάμηνο του 2025 (76,2%) σημείωσε οριακή αύξηση 0,5%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 177,64 ευρώ (+1,8%), ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) έφτασε στα 135,35 ευρώ (+2,3%).

Στα ξενοδοχεία 3* και 4* οι δείκτες πληρότητας εμφανίζουν σχεδόν όλο τον χρόνο αρνητικό πρόσημο. Έχουν ήδη επισημανθεί τάσεις «επικίνδυνης στασιμότητας» στις επιδόσεις της Αθήνας — φαινόμενο που δεν σχετίζεται με την ποσότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών, οι οποίες είναι γνωστές και μετρήσιμες.

Η πορεία της πληρότητας, ειδικά στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της φιλοξενίας σε προσιτές τιμές, υπενθυμίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα καθεστώς με άνισους όρους λειτουργίας.

Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να κινείται χωρίς σταθερούς κανόνες, επηρεάζοντας αρνητικά όχι μόνο τις ξενοδοχειακές επιδόσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης. Η επικείμενη υποχρεωτική συμμόρφωση σε βασικά θέματα υγιεινής, ασφάλειας και τήρησης κανόνων είναι μεν ένα πρώτο βήμα, ωστόσο απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός και προστασία του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.