Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Τουρισμός 05.10.2025, 16:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Τα αποτελέσματα του 2024 των ξενοδοχείων της Αθήνας επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί πλέον έναν ισχυρό παίκτη της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς — και δεν είναι τυχαίο ότι προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών (ΕΞΑ), η μέση πληρότητα για το 2024 ανήλθε στο 78%, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το 2023, ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) έφτασε τα 149,26 ευρώ (+8,9%). Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκε στα 116,48 ευρώ, αυξημένο κατά 11,4%.

Η θετική αυτή πορεία αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, με τη μέση αύξηση στα έσοδα να κυμαίνεται στα επίπεδα του 7-10%, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό, συνοδευόμενη από σημαντική βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία δίνουν τον τόνο

Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αύξησε το 2024 τα έσοδα διαμονής και επισιτιστικών τμημάτων στα 118,73 εκατ. ευρώ, έναντι 110,56 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 7,38%, χάρη στη διαρκή τουριστική ροή και τη σταθερή ζήτηση για πολυτελή φιλοξενία.

Στον Όμιλο Λάμψα, η μητρική εταιρεία (Μεγάλη Βρετανία, King George, Athens Capital) κατέγραψε πωλήσεις 81,53 εκατ. ευρώ (+5,48%) και καθαρά κέρδη 15,06 εκατ. ευρώ, έναντι 13,03 εκατ. ευρώ το 2023.

Το Grand Hyatt Athens (Blackstone Group) γύρισε σε κέρδη για πρώτη φορά από το 2018, με έσοδα 45,24 εκατ. ευρώ (+36,6%) και θετικό αποτέλεσμα 106.555 ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Στον όμιλο Electra Hotels & Resorts, το Electra Metropolis πέτυχε ρεκόρ όλων των εποχών, με κύκλο εργασιών 26,17 εκατ. ευρώ (+13%) και κέρδη προ φόρων 9,89 εκατ. ευρώ (+24%), ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 15%.

Το Electra Palace Athens σημείωσε έσοδα 17,25 εκατ. ευρώ (+15%), με υψηλή πληρότητα 84% και εντυπωσιακή αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+19,8%).

Η Ξενοδοχεία Καραβέλ Α.Ε. (που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία Divani Caravel, Divani Apollon Palace & Thalasso και Divani Apollon Suites) σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 11% στα 52,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη —εξαιρώντας έκτακτο έσοδο του 2023— αυξήθηκαν κατά 25%.

Η Donkey Hotels (Intercontinental Athenaeum, NEW Hotel, Semiramis, Periscope στην Αθήνα και NOUS Santorini) παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών 13,6%, φθάνοντας τα 56,35 εκατ. ευρώ, και πέρασε σε καθαρή κερδοφορία 3,96 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2023.

Το Sofitel Athens Airport Hotel του Ομίλου Μήτση ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του κατά 9% στα 31,25 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του κατά 10,6%, στα 6,85 εκατ. ευρώ.

Το Athens Marriott της Ξενοδοχεία Χανδρής Α.Ε. κατέγραψε αύξηση διανυκτερεύσεων 2,24%, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, που περιλαμβάνει επίσης τα Chios Chandris και The Met στη Θεσσαλονίκη, ανήλθε σε 38,81 εκατ. ευρώ (+13,7%), με κέρδη 14,09 εκατ. ευρώ (+55%).

Το NYX Esperia Athens των Ισραηλινών της Leonardo Hotels κατέγραψε το 2024 τζίρο που άγγιξε τα 14,9 εκατ. ευρώ και κερδοφορία μετά φόρων 2,86 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη του 2024 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα του 2023, καθώς το ξενοδοχείο λειτούργησε πλήρως μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η δυναμική των τετράστερων

Το President Hotel στους Αμπελόκηπους ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του κατά 7,9%, φθάνοντας τα 15,43 εκατ. ευρώ, με πληρότητα 66% και καθαρά κέρδη 4,88 εκατ. ευρώ (+16%).

Η Airotel Hotels (Stratos Vassilikos, Parthenon στην Αθήνα, Galaxy στην Καβάλα και Achaia Beach στην Πάτρα) αύξησε τα έσοδά της στα 11,42 εκατ. ευρώ (+11,45%) και σχεδόν τριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της στα 2,63 εκατ. ευρώ, ενώ η άλλη εταιρεία της οικογένειας, η ΑΔΕΞΕΝ (Alexandros στην Αθήνα και Smart στην Πάτρα), κατέγραψε μικρή αύξηση εσόδων στα 3,87 εκατ. ευρώ, με ελαφρώς μειωμένα καθαρά κέρδη λόγω υψηλότερων λειτουργικών δαπανών.

Η εταιρεία Αντώνης Α. Μουσαμάς Α.Ε. (Athens Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Suites) σημείωσε αύξηση εσόδων 6,56% στα 17,65 εκατ. ευρώ, με θεαματική άνοδο κερδοφορίας: 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,80 εκατ. ευρώ το 2023.

Η πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το 2024 κατέγραψε μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας την επανεκκίνηση του αστικού τουρισμού και τη μετατροπή της πρωτεύουσας σε premium city break προορισμό.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν λείπουν για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία. Όπως σημειώνει η ΕΞΑ, ο φετινός Αύγουστος αποδείχθηκε οριακά θετικός για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της πόλης. Οι επιδόσεις του οκταμήνου, όσον αφορά τη μέση πληρότητα, τη μέση τιμή δωματίου (ADR) και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), δεν εντυπωσιάζουν.

Σε επίπεδο οκταμήνου, η κίνηση και η απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το οκτάμηνο του 2025 (76,2%) σημείωσε οριακή αύξηση 0,5%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 177,64 ευρώ (+1,8%), ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) έφτασε στα 135,35 ευρώ (+2,3%).

Στα ξενοδοχεία 3* και 4* οι δείκτες πληρότητας εμφανίζουν σχεδόν όλο τον χρόνο αρνητικό πρόσημο. Έχουν ήδη επισημανθεί τάσεις «επικίνδυνης στασιμότητας» στις επιδόσεις της Αθήνας — φαινόμενο που δεν σχετίζεται με την ποσότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών, οι οποίες είναι γνωστές και μετρήσιμες.

Η πορεία της πληρότητας, ειδικά στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της φιλοξενίας σε προσιτές τιμές, υπενθυμίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα καθεστώς με άνισους όρους λειτουργίας.

Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να κινείται χωρίς σταθερούς κανόνες, επηρεάζοντας αρνητικά όχι μόνο τις ξενοδοχειακές επιδόσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης. Η επικείμενη υποχρεωτική συμμόρφωση σε βασικά θέματα υγιεινής, ασφάλειας και τήρησης κανόνων είναι μεν ένα πρώτο βήμα, ωστόσο απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός και προστασία του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πώς κινήθηκαν οι τιμές και η μέση πληρότητα για το 2024 - Ποια ξενοδοχεία της Αθήνας έχουν περισσότερη απήχηση 

