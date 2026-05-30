Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Μειωμένη είναι η φετινή ζήτηση για ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές των μεταφορικών, αλλά και στο γενικότερο κόστος μετακίνησης και διαμονής, ενώ πολλές οικογένειες μένουν σπίτι γιατί έχουν παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές.

Ωστόσο, σύμφωνα με το patris.gr, η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική δυναμική, καθώς συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους εκδρομείς του τριημέρου μαζί με τα νησιά των Κυκλάδων και άλλες περιοχές της χώρας.

Τα σημάδια από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι είναι περίπου στο 5%, στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού.

Το τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περιόδου, έχει κινητικότητα η οποία όμως φαίνεται να «φρενάρει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Λύσανδρο Τσιλίδη, υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια, αλλά μειωμένο σε σχέση με το 2025, κυρίως, γιατί έχουν αυξηθεί τα κόστη των αποδράσεων, ακόμη και των ολιγοήμερων.

Με βάση την ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τριήμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ωστόσο, η Κρήτη συγκαταλέγεται στους προορισμούς που έχουν ζήτηση, όχι μόνο από μεμονωμένους ταξιδιώτες, αλλά και γκρουπ. Για τα γκρουπ, οι τιμές αρχίζουν από τα 650 ευρώ.

Στο εξωτερικό, οι προορισμοί που διατηρούν τη δυναμική τους είναι η Ιταλία, το Παρίσι, η Σκωτία, οι Δαλματικές Ακτές, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Στα οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού, σε ενδεικτικά κόστη η Ρώμη ξεκινά από 845 ευρώ για 4 ημέρες, η Μάλτα από 765 ευρώ για 4 ημέρες, η Κωνσταντινούπολη από 840 ευρώ για 5 ημέρες, το Παρίσι από 935 ευρώ για 5 ημέρες, η Μαδρίτη από 890 ευρώ για 5 ημέρες, οι Βαλτικές χώρες από 1.445 ευρώ για 7 ημέρες και το πρόγραμμα Κάιρο-Αλεξάνδρεια από 1.675 ευρώ για 8 ημέρες.

Το καλοκαίρι η Κρήτη δεν χάνει τη δυναμική της

Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 2026 -με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες- δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, όπως και στα οργανωμένα γκρουπ.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν κοντινότερους προορισμούς, με την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Πρέβεζα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Λήμνο να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Στα εξερχόμενα ταξίδια η εικόνα είναι πιο πιεσμένη, με την αγορά να εμφανίζει πτώση που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου το 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ορισμένα γραφεία κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη υποτονικότητα.

Παρά τη γενική επιβράδυνση, οι ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να έχουν δυναμική, κυρίως όταν προσφέρονται μέσα από οικονομικά πακέτα. Στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σκωτία, οι Δαλματικές Ακτές, η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, στον εισερχόμενο τουρισμό η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς διαφοροποιείται ανά γραφείο και αγορά. Ορισμένα γραφεία καταγράφουν πτώση περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εκτιμούν υποχώρηση 13% έως 16% για το καλοκαίρι, ενώ άλλα «βλέπουν» θετική πορεία, με αρκετές προκρατήσεις κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Ελκυστικός προορισμός για όλους

Ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, είπε στην «Π» ότι «το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι περισσότεροι θα πάνε στα χωριά τους» και σχολίασε ότι λίγες οικογένειες έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν για ολιγοήμερες διακοπές πριν την άδεια του καλοκαιριού.

Τόνισε, πάντως, ότι η Κρήτη παραμένει ελκυστικός προορισμός για όλους, Έλληνες και ξένους και ο καθένας μπορεί να προσαρμόσει τις διακοπές τους με τα οικονομικά που διαθέτει, γιατί οι επιλογές είναι πολλές.