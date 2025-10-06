Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

AGRO 06.10.2025, 11:43
Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
Ρεπορτάζ Ανθή Γεωργίου

Προς 7,85 ευρώ το κιλό πωλήθηκε η πρώτη παρτίδα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της φετινής ελαιοκομικής σεζόν 2025 – 26, από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας.

Ειδικότερα, το πρώτο συμβόλαιο της χρονιάς «κλείστηκε» το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κατά την πρώτη ανοιχτή δημοπρασία που διενήργησε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός για την πώληση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της νέας ελαιοκομικής σεζόν.

Στόχος είναι να παραμείνει το ελαιόλαδο σε μια τιμή ικανοποιητική, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να καλύπτει το κόστος παραγωγής

Η πώληση αφορά δύο βυτία εσοδείας 2025-26 (ποσότητα 22 τόνους περίπου), με την τιμή εκκίνησης στα 7,3 ευρώ/κιλό και με την τελική συμφωνία να καταλήγει στα 7,85 ευρώ/κιλό, ενώ αγοραστής είναι ελληνική μεταποιητική εταιρεία.

Παραδοσιακά ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, μπαίνει πρώτος στη συγκομιδή ελαιοκάρπου στα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και πρώτος στην αρένα των πωλήσεων.

Σχολιάζοντας στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παναγιώτης Μπασκάκης, επισήμανε ότι αν και είναι νωρίς για προβλέψεις, στόχος είναι να παραμείνει το ελαιόλαδο σε μια τιμή ικανοποιητική, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να καλύπτει το κόστος παραγωγής. «Με τιμή παραγωγού πάνω από τα 7 ευρώ/κιλό, αξίζει να καλλιεργείς. Όσο η τιμή πέφτει, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα», λέει χαρακτηριστικά στον ΟΤ.

Να σημειωθεί ότι πέρσι την ίδια εποχή στην πρώτη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού πωλήθηκε σε ιταλική εταιρεία μεταποίησης, συνολικά 51 τόνους ελαιόλαδο προς 10,2 ευρώ/κιλό. Αντίστοιχα, μια χρονιά πριν, τη σεζόν 2023 – 24 η πρώτη εμπορική πράξη είχε κλειστεί για ένα βυτίο προς 9,25 ευρώ/κιλό.

Εν αναμονή της νέας σεζόν για το ελαιόλαδο

Αν και το πρώτο κλείσιμο της χρονιάς είθισται να δίνει το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η νέα ελαιοκομική περίοδο, άγνωστη παραμένει η πορεία που θα διαγράψει και φέτος το ελληνικό ελαιόλαδο. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται ότι θα είναι η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν ανήσυχοι από τις έντονες προσβολές δάκου το τελευταίο διάστημα.

Η κατάσταση με τις τιμές θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει όταν στη μάχη της συγκομιδής και της παραγωγής θα μπουν και οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας με την κύρια ποικιλία την Κορωνέϊκή.

Πάντως καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη της συγκομιδής ελαιοκάρπου σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ελληνική παραγωγή αναμένεται να κινηθεί στους 250.000 με 270.000 τόνους.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στην Ισπανία η παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,3 – 1,4 εκατ. τόνους, ενώ στην Ιταλία οι προβλέψεις των κλαδικών φορέων κάνουν λόγο για παραγωγή 300.000 τόνων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2025) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), αν και η διεθνής ζήτηση για ελαιόλαδο παραμένει δυνατή, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, οι ιμές παραγωγού πιέζονται σε Ελλάδα και Ισπανία, ενώ στην Ιταλία φαίνεται να αντέχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του IOC στην Ισπανία (Jaén), το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκε στα 386,7 ευρώ/100 κιλά την εβδομάδα 18–24 Αυγούστου 2025, σημειώνοντας πτώση 46% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα (Χανιά) οι τιμές έπεσαν στα 380 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, μειωμένες κατά 41%.

Σε πλήρη αντίθεση είναι η εικόνα για την Ιταλία (Bari), όπου η τιμή έφτασε τα 970 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 19%.

