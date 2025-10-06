Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός

Η πολιτική διαδρομή του Ελευθέριου Βενζιέλους από την Κρήτη στην Αθήνα, και οι καθοριστικές συναντήσεις του με τον Βασιλιά Γεώργιο Α’.

Επικαιρότητα 06.10.2025, 08:55
Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός
Γιάννης Θ. Διαμαντής

Στις 6 Οκτωβρίου του 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ελληνικής αλλά και διεθνούς πολιτικής ιστορίας, ορκίζεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός.

Είναι η αφετηρία της μακράς πρωθυπουργικής του πορείας, η οποία, εξελισσόμενη σε ένα τόσο κρίσιμο χρονικό και γεωγραφικό περιβάλλον όπως τα Βαλκάνια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, μέσα από ήμερες λαμπρών θριάμβων αλλά και οδυνηρών συντριβών θα καθορίσει τη μοίρα και το μέλλον της Ελλάδας.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε δώσει τα διαπιστευτήρια της σπάνιας πολιτικής του προσωπικότητας ήδη από την Επανάσταση του Θέρισου το 1905.

Η άφιξη στην Αθήνα

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έρχεται στην Αθήνα από την Κρήτη τον Δεκέμβριο του 1909. Τον Αύγουστο του 1909  ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος πραγματοποιεί το Κίνημα στο Γουδί, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα, τη δημόσια διοίκηση και την παιδεία. Το Κίνημα είναι πετυχημένο και ο πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Σύντομα όμως η χώρα οδηγείται σε πολιτικό αδιέξοδο. Τη λύση καλείται,να δώσει ο σχετικά άγνωστος ακόμα, στο ευρύ κοινό, Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, που είχε αναλάβει την εξουσία αμέσως μετά το Κίνημα στο Γουδή και την παραίτηση Ράλλη, καταρρέει.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος καλεί τον Βενιζέλο «προς ανάληψιν της κυβερνήσεως και εφαρμογήν του επαναστατικού προγράμματος» όμως ο κρητικός πολιτικός αρνείται την πρωθυπουργία «εδέχετο όμως να έλθη εις Αθήνας και να εργασθή υπέρ της Επαναστάσεως».

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Κρήτη, το 1907

Οι εκλογές του Αυγούστου 1910

Στις εκλογές του Αυγούστου 1910, δεν προκύπτει αυτοδύναμος νικητής και μπροστά στο νέο αδιέξοδο ο Βενιζέλος, που βρισκόταν στην Κρήτη επιστρέφει στην Αθήνα και στις 5 Σεπτεμβρίου, απευθύνεται στον αθηναϊκο λαό στην κατάμεστη πλατεία Συντάγματος, δηλώνοντας ότι έχει έρθει ως «σημαιοφόρος νέων πολιτικών ιδεών».

Στην πρώτη του εκείνη ομιλία δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας της πολιτικής του βούλησης.

Το «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» δημοσιεύει το 1931 το μνημειώδες έργο του Γεώργιου Βεντήρη «Η Ελλάς του 1910-1920 : Ιστορική μελέτη».

Ο διάλογος Βενιζέλου – ακροατηρίου που εξιστορεί ο Γεώργιος Βεντήρης («ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 17.1.1931) δείχνει εμφανέστατα την πυγμή ενός πολιτικού που δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις του ούτε χιλιοστό ακόμα και αν αυτό είναι ενάντια στη βούληση του πλήθους.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 17.1.1931, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

«Βενιζέλος: Οι εκλογείς εκκλήθησαν προς συγκρότησιν διπλής αναθεωρητικής βουλής».

Ο λαός: Συντακτική θέλουμε, συντακτική»

Ο Βενιζέλος: Επαναλαμβάνω: Διπλής αναθεωρητικής Βουλής!»

Ο λαός: Συντακτική!»

Ο Βενιζέλος: Είπα! Αναθεωρητικής.»

Ο λαός: …(σιγή)…

»Από της ώρας αυτής, η Ελλάς είχε κυβερνήτην. Δεν τον ανεκήρυξεν η φωνή, αλλ’ η σιωπή του λαού»

Η συνάντηση Βενιζέλου – Γεωργίου Α’

Όπως αναφέρει η έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με τίτλο «Στα χρόνια του Βενιζέλου»:

«Η ψήφιση νέου Συντάγματος θα σηματοδοτούσε τη ρήξη με το παρελθόν και το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου στην πολιτική ζωή της χώρας. Αναπόφευκτα, όμως, θα ανέκυπτε ζήτημα αλλαγής του πολιτεύματος.

»Ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική. Πίστευε ότι ο λαός θα διχαζόταν και φοβόταν ότι η χώρα θα έμπαινε σε περιπέτειες. Επιπλέον, επεδίωκε να μην έρθει σε σύγκρουση με το βασιλιά Γεώργιο Α ́ και τις ξένες δυνάμεις. Ήθελε το βασιλιά συμμέτοχο και συμπαραστάτη, όχι αντίπαλό του, στο μεταρρυθμιστικό έργο που σχεδίαζε»

Το απόσπασμα του έργου του Βεντήρη που δημοσιεύεται στο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 17ης Ιανουαρίου 1931 αναφέρεται στην αδυναμία των παλαιών κομμάτων να σχηματίσουν κυβέρνηση και στο πώς ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει για πρώτη φορά στην πρωθυπουργία.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 17.1.1931, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

«Η εκλογή του προέδρου Κ. Έσσλιν, υποψηφίου κοινού των παλαιών κομμάτων, απέδειξεν ότι δεν υπήρχεν επαρκής πλειοψηφία εις ουδεμίαν μερίδα. Η κυβέρνησις Δραγούμη παρητήθη. (…) Ήδη αι λαϊκαί εκδηλώσεις υπέρ του Βενιζέλου ελάμβαναν χαρακτήρα πανδήμου εξεγέρσεως. Ο Βασιλεύς εκάλεσε τον εκλεκτόν του λαού. Η πρώτη συνάντησις έγινε την 1/14 Οκτωβρίου 1910.

»Ο Γεώργιος πρώτος ήταν εξήντα τεσσάρων ετών. Εβασίλευε 46 χρόνια. Εξήσκει βέβαια όχι πολύ δυσάρεστον επάγγελμα. Εδοκίμασεν όμως πολλάς περιπετείας και καμμίαν δόξαν. Η ιδιοσυγκρασία του έμενεν ακμαία. (…)

»Ο Δανός πρίγκηψ δεν παρουσίαζε τίποτε το εξαιρετικόν. Ήτο προσωπικότης μετρία. Αλλ’ η διανοητική του μεσότης συνεβιβάζετο άριστα με τον χαρακτήρα του, όστις εξεφράζετο διά της λέξεως: “μετριοπάθεια”. Η πολυτάραχος πείρα του εμεγάλωσε την έμφυτον ορθοφροσύνην. Δι’ αυτής συνεννοήθη, από την πρώτην στιγμήν, με τον Βενιζέλον. (…)

»Του εφαίνετο, χωρίς υπερβολήν, “μεγαλοφυής”. Έπειτα αι λέξεις του Κρητός ακτινοβολούσαν μίαν ακαταμάχητον πειστικότητα και ειλικρίνειαν. Εις μίαν στιγμήν του είπε:

“Μεγαλειότατε! Δύο δρόμοι ανοίγονται: Η επάνοδος εις το πρώην καθεστώς και η άγουσα προς την ανόρθωσιν. Εάν το στέμμα τεθή επί κεφαλής του ανορθωτικού αγώνος, σας υπόσχομαι ότι εντός δύο ετών, η Ελλάς θα είν’ αγνώριστος”.

»Το ύφος αυτό ήτο εντελώς νέον διά τον Γεώργιον. Ο Θεοτόκης τον έκαμνε πάντοτε να αμφιβάλλη. Η ορμητικότης του Ράλλη εχάνετο εις ακαταστασίαν σκέψεων και πράξεων. Η σοβαρά νοημοσύνη του Ζαΐμη συνίστατο εις το να αφήνη τα πράγματα όπως τα ευρήκε. Ο Δραγούμης του ήτο ακατάληπτος. Με τον Βενιζέλον όλα ήλλασαν όψιν.

(…)

Ελευθέριος Βενιζέλος

»Συνεζήτησαν και την άλλην ημέραν. Ο Γεώργιος ανέθεσεν εις τον Βενιζέλον να καταρτίση κυβέρνησιν, διέταξε δε να δημοσιευθή το εξής διάγγελμα:

“Κατά την σημερινήν μετασημβρινήν συνάντησιν του κ. Βενιζέλου μετά του βασιλέως, η αυτού μεγαλειότης ευηρεστήθη να ανακοινώση ότι, μελετήσας καλώς τα λεχθέντα αυτώ υπό των διαφόρων αρχηγών των κομμάτων, κατέληξεν εις το να εγκρίνη καθ’ ολοκληρίαν τας γνώμας του κ. Βενιζέλου και απεφάσισε, τιθέμενος επί κεφαλής του ειρηνικού ανορθωτικού αγώνος, να περιβάλη τον κ. Βενιζέλον με την απόλυτον εμπιστοσύνην αυτού διά την εφαρμογήν του εκτεθέντος εις την αυτού μεγαλειότητα προγράμματός του.

Ανάκτορα Αθηνών, 2 Οκτωβρίου.»

Ελευθέριος Βενιζέλος

H πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου

»(…) Την 5η Οκτωβρίου το νέον υπουργείον εσηματίσθη ως εξής:

Ε.Κ. Βενιζέλος, πρόεδρος κυβερνήσεως, υπουργός Στρατιωτικών και Ναυτικών

Ε. Ρεπούλης, των Εσωτερικών

Ν. Δημητρακόπουλος, της Δικαιοσύνης,

Λ. Κορομηλάς, των Οικονομικών

Απ. Αλεξανδρής, της Παιδείας

Ιω. Γρυπάρης, των Εξωτερικών.

Ο Εμμανουήλ Μπενάκης θα ανελάμβανε το συνιστώμενον της Εθνικής Οικονομίας

Ουδείς εκ των μελών της κυβερνήσεως είχεν άλλοτε καταλάβη υπουργικόν αξίωμα. Πλην δύο, οι λοιποί εγίνοντο βουλευταί διά πρώτην φοράν.

Ό,τι επομένως ανεπτύχθη μέχρι τούδε ως θεωρία, επιστοποιήθη υπό των πραγμάτων. Η πολιτική εξουσία περιήλθεν εις νέους αντιπροσώπους, αποκλειστικώς εκ των αστικών τάξεων».

Η Ελλάδα γυρνούσε σελίδα και η εμβληματική προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου θα ξεκινούσε να χαράσσει στρατηγικές και πολιτικές που σε μεγάλο βαθμό έχουν καθορίσει την πορεία της χώρας ως σήμερα.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός
Επικαιρότητα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός

Η πολιτική διαδρομή του Ελευθέριου Βενζιέλους από την Κρήτη στην Αθήνα, και οι καθοριστικές συναντήσεις του με τον Βασιλιά Γεώργιο Α’.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τραμπ: Οι γεωγραφικές… γκάφες του προέδρου – Από τη «θηλή» έως τη… Νάμπια
Κόσμος

Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» - Η... γεωγραφία Τραμπ

Τα πιο καραμπινάτα περιστατικά που αφορούν λάθος αναφορές του Τραμπ σε θέματα που σχετίζονται με γεωγραφία

Δημήτρης Σταμούλης
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
Επικαιρότητα

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Λαγκάρντ: Η γαλλική προεδρία είναι «απαίσια δουλειά»
Κόσμος

H Λαγκάρντ ξεκαθαρίζει ότι δεν την ενδιαφέρει η γαλλική προεδρία

Η Λαγκάρντ δεν ξεκαθαρίζει τι θα πράξει μετά τη λήξη της θητείας της το 2027

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας
Πολιτική

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας

Το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» βασίζεται σε 4 πυλώνες

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι περιορισμοί στην αλίευση ισχύουν για όλους και για την Τουρκία

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο