28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς λόγω της αργίας

Οι μαθητικές παρελάσεις και τα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων θα φέρουν αλλαγές και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΑΣΑ θα προβεί, κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και έως τη λήξη τους, σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους Δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Επιπλέον, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025: