Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι: Καλούν την ΕΕ να χαλαρώσει τους κανόνες συγχωνεύσεων

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση των κανόνων θα τονώσει τις επενδύσεις στον κλάδο

Τηλεπικοινωνίες 28.10.2025, 16:54
Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι: Καλούν την ΕΕ να χαλαρώσει τους κανόνες συγχωνεύσεων
Οι μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρώπης κάλεσαν την Τρίτη την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαλαρώσει τους κανόνες συγχωνεύσεων της ΕΕ, μια κίνηση που, όπως είπαν, θα ενισχύσει τις απαραίτητες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και θα τις βοηθήσει να ανταγωνιστούν τους ομολόγους τους από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Η έκκληση των CEO της Deutsche Telekom, της Orange, της Telefonica, της TIM, της Vodafone, της Nokia και της Ericsson έρχεται καθώς η Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει νομοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση του κλάδου.

Ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα (Digital Networks Act), ο οποίος έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο, στοχεύει στην υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο, προσέκρουσε σε ένα εμπόδιο την περασμένη εβδομάδα, όταν εσωτερικό όργανο της Επιτροπής εξέδωσε αρνητική γνώμη για τη νομοθεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

«Ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία», έγραψαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι σε κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εκτός αν η Επιτροπή λάβει τολμηρά μέτρα με σαφή πρόθεση να αντιμετωπίσει την ανάγκη για κλιμάκωση, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα συνεχίσουν να μην έχουν τη δύναμη να επενδύσουν με τον ίδιο ρυθμό με τους ανταγωνιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και άλλες αγορές», έγραψαν.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι ο Digital Networks Act θα αγνοήσει τις εκκλήσεις να διευκολύνει την πραγματοποίηση μεγάλων συγχωνεύσεων, ιδίως εκείνων που μειώνουν τον αριθμό των παικτών σε μια αγορά από τέσσερις σε τρεις. Οι ρυθμιστικές αρχές για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία θεωρούν εδώ και καιρό αυτό το επίπεδο ενοποίησης ως προάγγελο των αυξήσεων των τιμών που θεωρούνται επιβλαβείς για τους καταναλωτές.

«Η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει με τόλμη για να αναγνωρίσει τη σύνδεση μεταξύ κλίμακας και επενδύσεων, καθώς και ένα πολύ απλοποιημένο κανονιστικό πλαίσιο που αυξάνει τις επενδυτικές ικανότητες», ανέφεραν τα στελέχη.

Άλλοι υπογράφοντες της επιστολής ήταν ο Όμιλος BT (British Telecom), CK Hutchison Group Telecom, KPN, Liberty Global, FiberCop, Swisscom και Telenor.

