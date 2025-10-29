Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο έως και 334 μονάδες, αγγίζοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό κάποια στιγμή πριν υποχωρήσει

Wall Street 29.10.2025, 22:14
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Mια γρήγορη αντιστροφή σημείωσε ο Dow Jones την Τετάρτη στη Wasll Street, αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, υπέδειξε ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μην μειώσει ξανά τα επιτόκια το 2025.

Ο δείκτης των blue chip έκλεισε με πτώση 74,37 μονάδων, ή 0,2%, στις 47.632,00, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με πτώση λίγων μονάδων στις 6.890,59. Ο Nasdaq ξεπέρασε την προηγούμενη απόδοση, σημειώνοντας άνοδο 0,55% σε νέο ρεκόρ κλεισίματος στις 23.958,47, υποστηριζόμενη από την άνοδο της Nvidia. Να σημειωθεί ότι ο Dow Jones σημείωσε άνοδο έως και 334 μονάδες, αγγίζοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό κάποια στιγμή πριν υποχωρήσει.

Η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη, τοποθετώντας το σε ένα εύρος μεταξύ 3,75% και 4%. Αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια. Πριν από την απόφαση, οι επενδυτές στοιχημάτιζαν σε μια ακόμη μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ο Πάουελ υποβάθμισε τις προσδοκίες της αγοράς αφού δήλωσε ότι υπήρχαν «έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της επιτροπής αυτής της συνεδρίασης. «Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου πολιτικής στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι δεδομένο συμπέρασμα. Κάθε άλλο», είπε.

Η  απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε ξανά πάνω από το 4% μετά τα σχόλια του Πάουελ σχετικά με τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Οι μετοχές που κινδυνεύουν να χάσουν από τα υψηλότερα επιτόκια οδήγησαν την ανατροπή στην αγορά. Καταναλωτικές μετοχές όπως η Costco και τα McDonald’s υποχώρησαν όπως επίσης οι Visa και Mastercard.

Πώς επηρέασαν τη Wall Street οι δηλώσεις Πάουελ

Συνολικά, ο Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι το τι θα γίνει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ήταν ακόμη αβέβαιο, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός δεν απέχει πολύ από τον στόχο της Fed.

«Ο Πάουελ αντικατοπτρίζει την ένταση στη Fed μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ μιας πιο επιθετικής χαλάρωσης και εκείνων που ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, ακόμη και καθώς η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται», δήλωσε ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων στην Angeles Investments. «Η άποψή μας είναι ότι η αγορά ήταν πολύ επιθετική στην τιμολόγηση του ρυθμού και του μεγέθους των μελλοντικών περικοπών. Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος πάνω από τον στόχο της Fed και βλέπουμε τη νομισματική πολιτική ως μέτρια χαλαρή, με ονομαστικά επιτόκια κάτω από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ».

Η Nvidia, εταιρεία τεχνολογίας της Megacap, κατέγραψε κέρδη την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 3%. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της αγαπημένης εταιρείας των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια στη συνεδρίαση, την πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία έφτασε σε τέτοια αποτίμηση. Η μετοχή βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο για ένα ανοδικό σερί για πέμπτη ημέρα. Μετοχές των κατασκευαστών τσιπ Broadcom και AMD ακολούθησαν την Nvidia υψηλότερα, με την καθεμία να κινείται άνοδος άνω του 2%, ενώ η Micron
σημείωσε άνοδο γύρω στο 3%.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου η Nvidia ανακοίνωσε μια σειρά από νέες συμφωνίες , ειδικά μία που περιλαμβάνει την απόκτηση μεριδίου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον γίγαντα των τσιπ στην φινλανδική εταιρεία δικτύων Nokia.

Πέντε εταιρείες του «Magnificent Seven» πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται να συνεχίσουν να δαπανούν για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, αλλά οποιαδήποτε απογοήτευση από τους κολοσσούς της μεγάλης κεφαλαιοποίησης θα μπορούσε να βλάψει την ευρύτερη αγορά. Alphabet, Meta και Microsoft υπέβαλαν τις σχετικές αναφορές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, ενώ η Apple και η Amazon θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, αν και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται ήδη να έχουν υποχωρήσει μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει να μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στην Κίνα, οι οποίοι ανέρχονται στο 20%.

ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
