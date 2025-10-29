Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας μάλιστα με ισχυρό τζίρο το διήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε, με τους περισσότερους τίτλους του να συμμετέχουν στην αντίδραση που αναζητούσε η αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,13% στις 2.025,46 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.999,71 μονάδων (-0,58%) και 2.025,28 μονάδων (+0,69%). Ο τζίρος ανήλθε στα 296,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 45,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,3 εκατ. τεμάχια αξίας 47,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,14% στις 5.109,84 μονάδες, ενώ στο +0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.827,42 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,12% στις 2.296,63 μονάδες.

Διευρυμένη αντίδραση

Είχαμε καιρό να δούμε «ομοφωνίες» στο ταμπλό, αλλά σήμερα στο ΧΑ επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος αυτού οι αγοραστές. Παρά το ότι η διήμερη πτώση που προηγήθηκε είχε δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις, αυτές δεν αποτυπώθηκαν ούτε στο εύρος της ανόδου, ούτε και στις συναλλαγές. Το ΧΑ σήμερα επιβεβαίωσε ότι έχει τους δικούς του ρυθμούς, με πολλά χαρτοφυλάκια να κάνουν τις… αγορές τους.

Τεχνικά, η ζώνη των 2.045 – 2.055 μονάδων του ΓΔ, αποτελεί σημαντική αντίσταση, μιας και τεχνικά μπορεί να θεωρηθεί και επιβεβαίωση. Οπότε, μέχρι να κατοχυρωθεί, μπορούμε να κρατάμε μικρό καλάθι, σύμφωνα με τη Fast Finance. Μία κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει εκ νέου στη ζώνη των 2.090 μονάδων. Σε μεγαλύτερη εικόνα, χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η φάση συσσώρευσης και να δούμε ξανά μία ανοδική κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το βλέμμα είναι στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), η οποία σήμερα το βράδυ αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεδρίασή της, με τους αναλυτές να προβλέπουν τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%. Το σημαντικότερο όμως είναι τα σχόλια του προέδρου της FED, Jerome Powell, τα οποία και θα αναλύσουν το σκεπτικό της απόφασης, ενώ θα δώσουν και ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο η επιφυλακτικότητα των ξένων δεν έλειψε στην ελληνική αγορά. Άλλωστε, έχει και το δικό της μέτωπο, αναμένοντας τα αποτελέσματα των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, της Eurobank και της Πειραιώς, τα οποία ανακοινώνονται αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα αποτελέσματα αυτών των τραπεζών θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού τομέα, ενώ ενδεχόμενη θετική ή αρνητική αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις αυτές μπορεί να διαμορφώσει την κατεύθυνση της ελληνικής αγοράς στο άμεσο μέλλον.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil σημείωσε άλμα 4,31%, με την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με άνοδο 3,56%. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Aegean, Metlen και Κύπρου, και άνω του 1% σε Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Cenergy, Jumbo, ΔΕΗ, Τιτάν, Βιοχάλκο, Λάμδα και Eurobank.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Πειραιώς, Optima Bank και ΟΠΑΠ, με τον Aktor να κλείνει αμετάβλητος. Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν οι Alpha Bank, Helleniq Energy, Coca Cola και ΔΑΑ.