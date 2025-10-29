Πετρέλαιο: Κέρδη 1% στις διεθνείς αγορές

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων και η αισιοδοξία για τη συνάντηση Τραμπ -Σι

Commodities 29.10.2025, 18:01
Πετρέλαιο: Κέρδη 1% στις διεθνείς αγορές
Newsroom

Άνοδο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφού στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο αισιόδοξος τόνος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επερχόμενες συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του βοήθησε στην άμβλυνση της οικονομικής ανησυχίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1,2%, στα 65,18 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισαν 72 σεντς, επίσης 1,2%, στα 60,87 δολάρια.

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο την περασμένη εβδομάδα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 7 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για μια μικρή πτώση 211.000 βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η μεγάλη πτώση ανάγκασε σε επανεκτίμηση των προσδοκιών ότι η αγορά πετρελαίου οδεύει προς ένα μεγάλο πλεόνασμα, με τον ΟΠΕΚ+ να αυξάνει την παραγωγή και την παραγωγή των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ.

«Πού είναι το πλεόνασμα;» δήλωσε ο αναλυτής της Price Futures Group, Phil Flynn, μετά την έκθεση. «Όσο περισσότερο δεν εμφανίζεται το πλεόνασμα, τόσο περισσότερο θα αμφισβητούμε αν υπάρχει», είπε.

Οι προβλέψεις Τραμπ για την συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Τραμπ προέβλεψε ένα καλό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη σε σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Επίσης, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα οριστικοποίησαν τις λεπτομέρειες μιας προβληματικής εμπορικής συμφωνίας.

Η αισιόδοξη νότα σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των ανησυχιών για την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας από τους δασμούς και τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση πετρελαίου και έχουν επηρεάσει τις τιμές των βασικών προϊόντων τους τελευταίους μήνες.

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Ιούνιο, αφού ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία που σχετίζονται με την Ουκρανία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil  και Rosneft.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες ότι οι κυρώσεις θα αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για μια ακόμη αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ πίεσαν τις τιμές. Και οι δύο δείκτες αναφοράς μειώθηκαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο ΟΠΕΚ+, η μεγαλύτερη ομάδα χωρών που παράγουν πετρέλαιο στον κόσμο, τείνει προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, ανέφεραν τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, με δύο πηγές να κάνουν λόγο για επιπλέον 137.000 βαρέλια την ημέρα.

