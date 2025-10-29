Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πάνω ο FTSE 100… κάτω ο DAX – Ήπια πτωτικά ο Stoxx 600

Οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα ενώ αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.10.2025, 19:19
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πάνω ο FTSE 100… κάτω ο DAX – Ήπια πτωτικά ο Stoxx 600
Newsroom

Έντονες διαφοροποιήσεις και μικτά πρόσημα εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να προσαρμόζονται στο πλήθος των εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται, αλλά και να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,06% στις 575,4 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 9.756,14 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,64% στις 24.122,67 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,19% στις 8.200,88 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο εταιρικό μέτωπο, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε πτώση 70% στα λειτουργικά κέρδη του γ’ τριμήνου, στα 750 εκατ. ευρώ, λόγω κόστους αναδιάρθρωσης και περικοπών θέσεων εργασίας, αν και η μετοχή αντέδρασε ανοδικά, με κέρδη 4,4%.

Η UBS ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς με καθαρά κέρδη 2,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Santander σημείωσε ιστορικό ρεκόρ εννεαμήνου με αύξηση 7,8% στα καθαρά κέρδη, γεγονός που ώθησε τη μετοχή της κατά 4,33% υψηλότερα.

Η Deutsche Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,56 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 5%.

Στον αντίποδα, η Adidas υποχώρησε 10,4% μετά την επιβεβαίωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της, ενώ η Nokia σημείωσε πτώση 4,34%, μετά την ανακοίνωση ότι η Nvidia αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στην εταιρεία, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Fed, με την αγορά να θεωρεί σχεδόν δεδομένη μια νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, που θα φέρει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75% – 4,00%. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τζερόμ Πάουελ θα στείλει «σήμα» για περαιτέρω χαλάρωση νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας μάλιστα με ισχυρό τζίρο το διήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε, με τους περισσότερους τίτλους του να συμμετέχουν στην αντίδραση που αναζητούσε η αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,13% στις 2.025,46 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.999,71 μονάδων (-0,58%) και 2.025,28 μονάδων (+0,69%). Ο τζίρος ανήλθε στα 296,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 45,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,3 εκατ. τεμάχια αξίας 47,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,14% στις 5.109,84 μονάδες, ενώ στο +0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.827,42 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,12% στις 2.296,63 μονάδες.

Σχετικά άρθρα:
