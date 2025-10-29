Κρασί: Σε χαμηλά επίπεδα για τέταρτη συνεχή χρονιά η ελληνική παραγωγή

Τι δείχνουν τα στοιχεία, τα οποία βασίζονται στην πρώτη εκτίμηση για το 2025 - 2026 για το κρασί

AGRO 29.10.2025, 11:12
Κρασί: Σε χαμηλά επίπεδα για τέταρτη συνεχή χρονιά η ελληνική παραγωγή
Newsroom

Σε χαμηλά επίπεδα, αν και ελαφρώς αυξημένη συγκριτικά με την περσινή σεζόν, εμφανίζεται φέτος η ελληνική παραγωγή σε κρασί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Κομισιόν και επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, που αφορά προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής με περίοδο αναφοράς 1/8/2025 έως 31/7/2026, καταγράφεται αυξημένη κατά 6,01% φτάνοντας τα 1.516.639 εκατόλιτρα (hl) από 1.430.666 hl το 2024.

Η διαχρονική μείωση παραγωγής οίνου στη χώρα μας δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση μόνο, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας

Το στοιχείο της πρώτης εκτίμησης της οινοπαραγωγής βασίζεται σε εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ, συνεπώς είναι αρκετά επισφαλές στοιχείο και δεδομένου ότι ο τρύγος συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές ο τελικός όγκος οινοπαραγωγής που υπολογίζεται βάσει των Δηλώσεων Παραγωγής, θα διαφοροποιηθεί. Συνήθως όμως ο τελικός όγκος είναι αρκετά κατώτερος των εκτιμήσεων των ΔΑΟΚ.

Οι μεταβολές

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η οινοπαραγωγή 2023-2024, κατέγραψε ιστορική πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κατά 35,27% και ότι οι οινοπαραγωγές 2024/2025 και 2025/2026 παρουσιάζουν ασήμαντη άνοδο.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, η εικόνα και οι μεταβολές της πρόβλεψης 2025 σε σύγκριση με την οριστική οινοπαραγωγή 2024 είναι η ακόλουθη:

κρασί

Αξιοσημείωτη μεταβολή με βάση τον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν οι ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΕ, αφού προβλέπεται ότι η παραγωγή τους θα αυξηθεί κατά 10,66%, αποτελούν το 51,45% του συνόλου των παραγόμενων οίνων, ενώ οι οίνοι με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αποτελούν μόνο το 35,29%.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ελληνικής οινοπαραγωγής από το 1990 μέχρι σήμερα, καταγράφεται διαχρονική μείωση παραγωγής οίνου στη χώρα μας, που όμως δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση μόνο, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας.

Οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επίσημα εμφανιζόμενες, δεδομένου ότι πολλοί αμπελουργοί έχουν αλλάξει ήδη καλλιέργεια, λόγω του ασύμφορου της αμπελοκαλλιέργειας και δεν έχουν δηλώσει τις μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο. Το ανησυχητικό φαινόμενο σύμφωνα με πληροφορίες που περιέρχονται στην ΚΕΟΣΟΕ αφορά την απροθυμία νέων αμπελουργών να συνεχίσουν την καλλιέργεια σε μεγάλες αμπελουργικές περιοχές της χώρας κυρίως από την Αττική και νοτιότερα.

Αποτέλεσμα επίσης του χαμηλού όγκου οινοπαραγωγής είναι και η αύξηση, που παρατηρείται στις εισαγωγές οίνων, κυρίως από Ιταλία, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Σχετικά άρθρα:
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

Εξαγωγές: Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή
AGRO

Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών έως τις 31 Οκτωβρίου 2025     

Γιάννης Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον
AGRO

Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον

«Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου προϋποθέτει τη διαρκή εκπαίδευση», επισήμανε ο Γιάννης Ανδριανός,

Κωστής Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025
AGRO

Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025

Στους πραγματικούς αγρότες το περίσσευμα των επιδοτήσεων, που κόβονται από τους επιτήδειους, επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ευλογιά προβάτων: Φάκελο με στοιχεία παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Κ. Τσιάρας
AGRO

Φάκελο για την ευλογιά προβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Οι δυσχέρειες στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά προβάτων

Τουρκία: Ο «πόλεμος των φουντουκιών» μεταξύ Nutella και εμπόρων
AGRO

Ο «πόλεμος των φουντουκιών» Nutella και Τούρκων εμπόρων

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η μειωμένη συγκομιδή φουντουκιών στην Τουρκία - «Δεν βιαζόμαστε να αγοράσουμε», λέει η Ferrero

Ανθή Γεωργίου
