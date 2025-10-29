Κρασί: Σε χαμηλά επίπεδα για τέταρτη συνεχή χρονιά η ελληνική παραγωγή

Σε χαμηλά επίπεδα, αν και ελαφρώς αυξημένη συγκριτικά με την περσινή σεζόν, εμφανίζεται φέτος η ελληνική παραγωγή σε κρασί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Κομισιόν και επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, που αφορά προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής με περίοδο αναφοράς 1/8/2025 έως 31/7/2026, καταγράφεται αυξημένη κατά 6,01% φτάνοντας τα 1.516.639 εκατόλιτρα (hl) από 1.430.666 hl το 2024.

Η διαχρονική μείωση παραγωγής οίνου στη χώρα μας δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση μόνο, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας

Το στοιχείο της πρώτης εκτίμησης της οινοπαραγωγής βασίζεται σε εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ, συνεπώς είναι αρκετά επισφαλές στοιχείο και δεδομένου ότι ο τρύγος συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές ο τελικός όγκος οινοπαραγωγής που υπολογίζεται βάσει των Δηλώσεων Παραγωγής, θα διαφοροποιηθεί. Συνήθως όμως ο τελικός όγκος είναι αρκετά κατώτερος των εκτιμήσεων των ΔΑΟΚ.

Οι μεταβολές

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η οινοπαραγωγή 2023-2024, κατέγραψε ιστορική πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κατά 35,27% και ότι οι οινοπαραγωγές 2024/2025 και 2025/2026 παρουσιάζουν ασήμαντη άνοδο.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, η εικόνα και οι μεταβολές της πρόβλεψης 2025 σε σύγκριση με την οριστική οινοπαραγωγή 2024 είναι η ακόλουθη:

Αξιοσημείωτη μεταβολή με βάση τον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν οι ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΕ, αφού προβλέπεται ότι η παραγωγή τους θα αυξηθεί κατά 10,66%, αποτελούν το 51,45% του συνόλου των παραγόμενων οίνων, ενώ οι οίνοι με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αποτελούν μόνο το 35,29%.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ελληνικής οινοπαραγωγής από το 1990 μέχρι σήμερα, καταγράφεται διαχρονική μείωση παραγωγής οίνου στη χώρα μας, που όμως δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση μόνο, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας.

Οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επίσημα εμφανιζόμενες, δεδομένου ότι πολλοί αμπελουργοί έχουν αλλάξει ήδη καλλιέργεια, λόγω του ασύμφορου της αμπελοκαλλιέργειας και δεν έχουν δηλώσει τις μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο. Το ανησυχητικό φαινόμενο σύμφωνα με πληροφορίες που περιέρχονται στην ΚΕΟΣΟΕ αφορά την απροθυμία νέων αμπελουργών να συνεχίσουν την καλλιέργεια σε μεγάλες αμπελουργικές περιοχές της χώρας κυρίως από την Αττική και νοτιότερα.

Αποτέλεσμα επίσης του χαμηλού όγκου οινοπαραγωγής είναι και η αύξηση, που παρατηρείται στις εισαγωγές οίνων, κυρίως από Ιταλία, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.