Τράπεζα του Καναδά: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%

Κατά 25 μονάδες βάσης μείωσε η Τράπεζα του Καναδά τα επιτόκια καθώς βλέπει τη ζημία από τους δασμούς των ΗΠΑ να επιμένει, αλλά σημείωσε ότι το κόστος δανεισμού βρίσκεται στο σωστό σημείο, εφόσον η οικονομία αναπτύσσεται περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις της.

Αξιωματούχοι με επικεφαλής τον διοικητή Τιφ Μάκλεμ στη δεύτερη συνεχόμενη μείωση έφεραν το επιτόκιο πολιτικής στο 2,25%, το χαμηλότερο από τον Ιούλιο του 2022.

Οι προοπτικές

Η κεντρική τράπεζα μείωσε επίσης τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, σκιαγραφώντας μια απαισιόδοξη εικόνα της οικονομίας. Ο διοικητλης της χαρακτήρισε την εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ «διαρθρωτική μετάβαση» που έχει «μειώσει τις οικονομικές προοπτικές του Καναδά».

Ωστόσο, η Τράπεζα του Καναδά έβαλε φρένο τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση υπογραμμίζοντας ότι βλέπει το επιτόκιο πολιτικής «περίπου στο σωστό επίπεδο να διατηρεί τον πληθωρισμό κοντά στο 2%, βοηθώντας παράλληλα την οικονομία να περάσει από αυτή την περίοδο προσαρμογής». Αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις της.

«Εάν οι προοπτικές αλλάξουν, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε» ανέφερε.

Το καναδικό δολάριο (loonie) συνέχισε τα κέρδη του μετά την απόφαση, διαπραγματευόμενο στα 1,3915 καναδικά δολάρια ανά δολάριο ΗΠΑ, το ισχυρότερο επίπεδό του από την 1η Οκτωβρίου. Είναι η τρίτη ημέρα κερδών για το loonie. Οι αποδόσεις των καναδικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη. Οι traders σε overnight swaps μείωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο σε περίπου 20% από περισσότερο από 30% προηγουμένως.

Οι επιπτώσεις των δασμών

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν επίσης ότι το σοκ στην προσφορά που προκαλείται από την εμπορική διαμάχη περιορίζει την ικανότητά τους να παρέμβουν και να τονώσουν την ανάπτυξη.

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τις προοπτικές για ανάπτυξη στο 0,75% για το δεύτερο εξάμηνο του 2025

«Η διαρθρωτική ζημιά που προκαλείται από την εμπορική σύγκρουση μειώνει την ικανότητα της οικονομίας και προσθέτει κόστος. Αυτό περιορίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νομισματική πολιτική για την ενίσχυση της ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό τον πληθωρισμό».

Η απόφαση για τα επιτόκια και η έκθεση για τη νομισματική πολιτική της Τετάρτης έρχονται περίπου μια εβδομάδα πριν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ παρουσιάσει τον πρώτο της προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να επενδύσει σημαντικά σε υποδομές και άλλα μεγάλα έργα για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη

Ο Μάκλεμ αναγνώρισε επίσης ότι οι προτιμώμενοι δείκτες δομικού πληθωρισμού της τράπεζας ήταν «ασταθείς» γύρω στο 3%, αλλά επανέλαβε ότι «η ανοδική δυναμική έχει διαλυθεί» και επανέλαβε ότι η τράπεζα βλέπει μια ευρύτερη δέσμη μέτρων που υποδεικνύουν υποκείμενες πιέσεις στις τιμές γύρω στο 2,5%.

Η τράπεζα βλέπει την οικονομία σε πλεονάζουσα προσφορά κατά τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν επίσης τις προοπτικές τους για ανάπτυξη στο 0,75% για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Στις παρατηρήσεις του, ο Μάκλεμ είπε ότι η τράπεζα βλέπει την οικονομία 1,5% μικρότερη μέχρι το τέλος του 2026 σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου.

Συνολικά, οι ανακοινώσεις υποδηλώνουν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν απρόθυμοι να προσθέσουν περισσότερα νομισματικά κίνητρα, φοβούμενοι την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, τις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν να ωθήσουν οι αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκαλούνται από την εμπορική διαμάχη.