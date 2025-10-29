Τράπεζα του Καναδά: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%

Το φρένο στις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και οι προβλέψεις για την ανάπτυξη

29.10.2025
Κατά 25 μονάδες βάσης μείωσε η Τράπεζα του Καναδά τα επιτόκια καθώς βλέπει τη ζημία από τους δασμούς των ΗΠΑ να επιμένει, αλλά σημείωσε ότι το κόστος δανεισμού βρίσκεται στο σωστό σημείο, εφόσον η οικονομία αναπτύσσεται περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις της.

Αξιωματούχοι με επικεφαλής τον διοικητή Τιφ Μάκλεμ στη δεύτερη συνεχόμενη μείωση έφεραν το επιτόκιο πολιτικής στο 2,25%, το χαμηλότερο από τον Ιούλιο του 2022.

Οι προοπτικές

Η κεντρική τράπεζα μείωσε επίσης τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, σκιαγραφώντας μια απαισιόδοξη εικόνα της οικονομίας.  Ο διοικητλης της χαρακτήρισε την εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ «διαρθρωτική μετάβαση» που έχει «μειώσει τις οικονομικές προοπτικές του Καναδά».

Ωστόσο, η Τράπεζα του Καναδά έβαλε φρένο τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση υπογραμμίζοντας ότι βλέπει το επιτόκιο πολιτικής «περίπου στο σωστό επίπεδο να διατηρεί τον πληθωρισμό κοντά στο 2%, βοηθώντας παράλληλα την οικονομία να περάσει από αυτή την περίοδο προσαρμογής». Αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις της.

«Εάν οι προοπτικές αλλάξουν, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε» ανέφερε.

Το καναδικό δολάριο (loonie) συνέχισε τα κέρδη του μετά την απόφαση, διαπραγματευόμενο στα 1,3915 καναδικά δολάρια ανά δολάριο ΗΠΑ, το ισχυρότερο επίπεδό του από την 1η Οκτωβρίου. Είναι η τρίτη ημέρα κερδών για το loonie. Οι αποδόσεις των καναδικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη. Οι traders σε overnight swaps μείωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο σε περίπου 20% από περισσότερο από 30% προηγουμένως.

Οι επιπτώσεις των δασμών

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν επίσης ότι το σοκ στην προσφορά που προκαλείται από την εμπορική διαμάχη περιορίζει την ικανότητά τους να παρέμβουν και να τονώσουν την ανάπτυξη.

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τις προοπτικές για ανάπτυξη στο 0,75% για το δεύτερο εξάμηνο του 2025

«Η διαρθρωτική ζημιά που προκαλείται από την εμπορική σύγκρουση μειώνει την ικανότητα της οικονομίας και προσθέτει κόστος. Αυτό περιορίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νομισματική πολιτική για την ενίσχυση της ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό τον πληθωρισμό».

Η απόφαση για τα επιτόκια και η έκθεση για τη νομισματική πολιτική της Τετάρτης έρχονται περίπου μια εβδομάδα πριν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ παρουσιάσει τον πρώτο της προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να επενδύσει σημαντικά σε υποδομές και άλλα μεγάλα έργα για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη

Ο Μάκλεμ αναγνώρισε επίσης ότι οι προτιμώμενοι δείκτες δομικού πληθωρισμού της τράπεζας ήταν «ασταθείς» γύρω στο 3%, αλλά επανέλαβε ότι «η ανοδική δυναμική έχει διαλυθεί» και επανέλαβε ότι η τράπεζα βλέπει μια ευρύτερη δέσμη μέτρων που υποδεικνύουν υποκείμενες πιέσεις στις τιμές γύρω στο 2,5%.

Η τράπεζα βλέπει την οικονομία σε πλεονάζουσα προσφορά κατά τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν επίσης τις προοπτικές τους για ανάπτυξη στο 0,75% για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Στις παρατηρήσεις του, ο Μάκλεμ είπε ότι η τράπεζα βλέπει την οικονομία 1,5% μικρότερη μέχρι το τέλος του 2026 σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου.

Συνολικά, οι ανακοινώσεις υποδηλώνουν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν απρόθυμοι να προσθέσουν περισσότερα νομισματικά κίνητρα, φοβούμενοι την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, τις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν να ωθήσουν οι αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκαλούνται από την εμπορική διαμάχη.

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας
Ναταλία Δανδόλου

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων
Νατάσα Σινιώρη

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo
Τζούλη Καλημέρη

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας
Νατάσα Σινιώρη

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια
Δημήτρης Σταμούλης

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια
Ναταλία Δανδόλου

Ναταλία Δανδόλου
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων
Νατάσα Σινιώρη

Νατάσα Σινιώρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας
Νατάσα Σινιώρη

Νατάσα Σινιώρη
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

