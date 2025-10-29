UBS: Τι επισκίασε τα οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Τα βαρίδια και οι ερωτήσεις που δέχθηκαν τα στελέχη της ελβετικής τράπεζας

World 29.10.2025, 14:06
UBS: Τι επισκίασε τα οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Σειρά ερωτήσεων για την εμπλοκή της UBS στην πτώχευση της First Brands, την δικαστική διεκδίκηση των επενδυτών ΑΤ1 της Credit Suisse και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ζητά η ελβετική κυβέρνηση δέχτηκαν τα στελέχη της ελβετικής τράπεζας επισκιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Στο ταμπλό η μετοχή της τράπεζας με έδρα τη Ζυρίχη ενισχύθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλά γύρισα πτωτικά όταν μιλούσαν τα στελέχη της .

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας στο τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε από την έκδοση διατάξεων που σχετίζονται με την επίλυση της υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Γαλλία, στην οποία οι τραπεζίτες της χρησιμοποίησαν τακτικές παρόμοιες με αυτές του Τζέιμς Μποντ  και ένα παλαιότερο νομικό ζήτημα της Credit Suisse. Οι εισροές στη βασική μονάδα διαχείρισης περιουσίας αυξήθηκαν στα 38 δισ. δολάρια.

Η έκθεση στην First Brands

Ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμόττι υποβάθμισε τους κινδύνους για την τράπεζα από πιθανές απώλειες πελατών σε επενδύσεις στην First Brands Group. Δημοσίευμα των  FT ανέφερε ότι το fund της UBS O’Connor έχει συνδεδεμένο το 30% του χαρτοφυλακίου του  με την αμερικανική First Brands Group, που βάρεσε κανόνι, συγκλονίζοντας τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η UBS διαχειρίζεται κεφάλαια μέσω των οποίων οι επενδυτές είχαν εκτεθεί κατά περίπου 500 εκατ. δολάρια στην πτώχευση της First Brands εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. Ο Ερμότι αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές γνώριζαν ότι ακολουθούσαν μια στρατηγική υψηλής απόδοσης και ότι η ανησυχία στην αγορά σχετικά με την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών εταιρειών ήταν υπερβολική.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος χρεοκοπεί ή υπόκειται στο Κεφάλαιο 11, και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά κάποιος έχει κάνει κάτι λάθος» υπογράμμισε κατά την διάρκεια της  συνέντευξή του στον Guy Johnson της Bloomberg Television. «Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα μικρό κυνήγι μαγισσών».

Η διαμάχη με την ελβετική κυβέρνηση

Ένα μεγαλύτερο ζήτημα για την UBS από την First Brands είναι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με το ελβετικό πολιτικό κατεστημένο σχετικά με τις απαιτήσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η τράπεζα αντιμετωπίζει χρόνια αβεβαιότητας καθώς η νομοθεσία περνάει από το κοινοβούλιο, με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αύξηση της απαίτησης κατά περίπου 26 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Στην εκστρατεία της για την αποδυνάμωση των νέων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας, η UBS έχει την στήριξη από ελβετικούς ομίλους  και νομοθέτες που πιέζουν ολοένα και περισσότερο για συμβιβασμό εν μέσω φόβων ότι η χώρα κινδυνεύει να παραλύσει την μεγαλύτερη της τράπεζα και να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη.

Πολιτικοί και λομπίστες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των Φιλελευθέρων (FDP), του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (SVP) και της Ελβετικής Ένωσης Τραπεζιτών, βρίσκονται στα αρχικά στάδια συζήτησης μιας πιθανής λύσης βάσει της οποίας η ελβετική τράπεζα θα πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 10 δισ. δολάρια λιγότερα από ό,τι πρότεινε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Ο Ermotti έχει προηγουμένως δηλώσει ότι θα υπηρετήσει ως διευθύνων σύμβουλος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της Credit Suisse, γύρω στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027. Αλλά η ανάγκη να αντιπαρατεθεί με τους Ελβετούς πολιτικούς τα επόμενα χρόνια για να αποτραπεί αυτό που η UBS χαρακτήρισε ως «ακραία» ζήτηση κεφαλαίου σημαίνει ότι ορισμένα ανώτερα στελέχη θα καλωσόριζαν την παραμονή του Ερμότι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα «αμορτισέρ» της Credit Suisse και η αποζημίωση των ομολογιούχων

Ο οικονομικός διευθυντής Todd Tuckner προσπάθησε να αποφύγει τα ερωτήματα σχετικά με την πιθανή ευθύνη της τράπεζας στην ελβετική νομική υπόθεση σχετικά με την απομείωση των ομολόγων ΑΤ1  της Credit Suisse το 2023.

«Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι ο πιθανός νομικός κίνδυνος για την UBS» που προκύπτει από πρόσφατη δικαστική απόφαση σχετικά με τα ομόλογα AT1, εξηγεί ο αναλυτής της JPMorgan Chase & Co., Kian Abouhossein. «Φαίνεται ότι η UBS δεν μπορεί να πάρει μια ανάσα. Η διοίκηση κάνει εξαιρετική δουλειά στη συγχώνευση και έχει εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ελβετικό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση που πρόσθεσε νέα νομική αβεβαιότητα στην UBS σχετικά με την επείγουσα διάσωση της Credit Suisse το 2023. Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο δήλωσε ότι η εντολή της Ελβετίας του 2023 για την εξάλειψη περίπου 17 δισ. δολαρίων σε μετατρέψιμα ομόλογα AT1 που εκδόθηκαν από την Credit Suisse ήταν παράνομη. Με αυτή την απόφαση η Drew & Napier, μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες σχεδιάζει να προχωρήσει με τις αξιώσεις επενδυτικής συνθήκης για τους Ιάπωνες ομολογιούχους πρώτα, και στη συνέχεια για επενδυτές από το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με διευθυντή της εταιρείας που εκπροσωπεί περίπου 560 ομολογιούχους από τις τρεις περιοχές, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η UBS δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. «Κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτό το θέμα», δήλωσε η τράπεζα σε μια ερώτηση και απάντηση που δημοσίευσε στον ιστότοπό της. «Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάγκη καταχώρισης πρόβλεψης».

Έσοδα από Συναλλαγές

Τα υποκείμενα έσοδα της επενδυτικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 23%, καθώς οι συναλλαγές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο στις συμφωνίες τομέας που ενίσχυσε και τις αντίστοιχες εταιρείες της Wall Street.

Η μονάδα κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, στα 3,24 δισ. δολάρια, χάρη στα κέρδη τόσο στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές όσο και στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, η αύξηση των συναλλαγών μετοχών υστερεί σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, με κέρδη 15%, ενώ οι αμερικανικές τράπεζες κατέγραψαν συνολική αύξηση 22% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Οι εισροές στον τομέα της διαχείρισης πλούτου προήλθαν από την ισχυρή επίδοση στην Ασία. Το αποτέλεσμα πλούτου στην Αμερική επηρεάστηκε αρνητικά από μια εκροή 9 δισ. δολαρίων, εν μέσω της αύξησης στις αποχωρήσεις οικονομικών συμβούλων στην περιοχή. Η UBS αύξησε τις αποδοχές που έλαβαν οι σύμβουλοι πλούτου της στις ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση και την πρόσληψη προσωπικού σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού για ταλέντα, ανέφερε το Bloomberg.

Οι προβλέψεις και η επαναγορά μετοχών

Στις προβλέψεις της, η UBS ανέφερε ότι η δραστηριότητα της επενδυτικής τράπεζας κατά το τέταρτο τρίμηνο είναι πιθανό να ομαλοποιηθεί σε σύγκριση με μια ισχυρή περίοδο πριν από ένα χρόνο. Οι αποτιμήσεις είναι αυξημένες στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε, και οι επενδυτές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην αντιστάθμιση των καθοδικών κινδύνων.

Η UBS ξεκίνησε την ανακοινωθείσα επαναγορά μετοχών ύψους έως και 2 δισ. δολαρίων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οδεύοντας να φτάσει φέτος συνολικά στα 3 δισ. δολάρια. Η τράπεζα δήλωσε ότι ο δείκτης CET1 στο τέλος του τρέχοντος έτους θα αντικατοπτρίζει τα δεδουλευμένα για επαναγορές το 2026.

«Το μέγεθος αυτής της επαναγοράς θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία σχεδιασμού στο τέλος του έτους, την πρόοδο στη μετάβαση της Credit Suisse και τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις της Ελβετίας», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Citigroup.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο