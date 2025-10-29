UBS: Τι επισκίασε τα οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Σειρά ερωτήσεων για την εμπλοκή της UBS στην πτώχευση της First Brands, την δικαστική διεκδίκηση των επενδυτών ΑΤ1 της Credit Suisse και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ζητά η ελβετική κυβέρνηση δέχτηκαν τα στελέχη της ελβετικής τράπεζας επισκιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Στο ταμπλό η μετοχή της τράπεζας με έδρα τη Ζυρίχη ενισχύθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλά γύρισα πτωτικά όταν μιλούσαν τα στελέχη της .

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας στο τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε από την έκδοση διατάξεων που σχετίζονται με την επίλυση της υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Γαλλία, στην οποία οι τραπεζίτες της χρησιμοποίησαν τακτικές παρόμοιες με αυτές του Τζέιμς Μποντ και ένα παλαιότερο νομικό ζήτημα της Credit Suisse. Οι εισροές στη βασική μονάδα διαχείρισης περιουσίας αυξήθηκαν στα 38 δισ. δολάρια.

Η έκθεση στην First Brands

Ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμόττι υποβάθμισε τους κινδύνους για την τράπεζα από πιθανές απώλειες πελατών σε επενδύσεις στην First Brands Group. Δημοσίευμα των FT ανέφερε ότι το fund της UBS O’Connor έχει συνδεδεμένο το 30% του χαρτοφυλακίου του με την αμερικανική First Brands Group, που βάρεσε κανόνι, συγκλονίζοντας τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η UBS διαχειρίζεται κεφάλαια μέσω των οποίων οι επενδυτές είχαν εκτεθεί κατά περίπου 500 εκατ. δολάρια στην πτώχευση της First Brands εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. Ο Ερμότι αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές γνώριζαν ότι ακολουθούσαν μια στρατηγική υψηλής απόδοσης και ότι η ανησυχία στην αγορά σχετικά με την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών εταιρειών ήταν υπερβολική.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος χρεοκοπεί ή υπόκειται στο Κεφάλαιο 11, και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά κάποιος έχει κάνει κάτι λάθος» υπογράμμισε κατά την διάρκεια της συνέντευξή του στον Guy Johnson της Bloomberg Television. «Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα μικρό κυνήγι μαγισσών».

Η διαμάχη με την ελβετική κυβέρνηση

Ένα μεγαλύτερο ζήτημα για την UBS από την First Brands είναι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με το ελβετικό πολιτικό κατεστημένο σχετικά με τις απαιτήσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η τράπεζα αντιμετωπίζει χρόνια αβεβαιότητας καθώς η νομοθεσία περνάει από το κοινοβούλιο, με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αύξηση της απαίτησης κατά περίπου 26 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Στην εκστρατεία της για την αποδυνάμωση των νέων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας, η UBS έχει την στήριξη από ελβετικούς ομίλους και νομοθέτες που πιέζουν ολοένα και περισσότερο για συμβιβασμό εν μέσω φόβων ότι η χώρα κινδυνεύει να παραλύσει την μεγαλύτερη της τράπεζα και να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη.

Πολιτικοί και λομπίστες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των Φιλελευθέρων (FDP), του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (SVP) και της Ελβετικής Ένωσης Τραπεζιτών, βρίσκονται στα αρχικά στάδια συζήτησης μιας πιθανής λύσης βάσει της οποίας η ελβετική τράπεζα θα πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 10 δισ. δολάρια λιγότερα από ό,τι πρότεινε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Ο Ermotti έχει προηγουμένως δηλώσει ότι θα υπηρετήσει ως διευθύνων σύμβουλος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της Credit Suisse, γύρω στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027. Αλλά η ανάγκη να αντιπαρατεθεί με τους Ελβετούς πολιτικούς τα επόμενα χρόνια για να αποτραπεί αυτό που η UBS χαρακτήρισε ως «ακραία» ζήτηση κεφαλαίου σημαίνει ότι ορισμένα ανώτερα στελέχη θα καλωσόριζαν την παραμονή του Ερμότι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα «αμορτισέρ» της Credit Suisse και η αποζημίωση των ομολογιούχων

Ο οικονομικός διευθυντής Todd Tuckner προσπάθησε να αποφύγει τα ερωτήματα σχετικά με την πιθανή ευθύνη της τράπεζας στην ελβετική νομική υπόθεση σχετικά με την απομείωση των ομολόγων ΑΤ1 της Credit Suisse το 2023.

«Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι ο πιθανός νομικός κίνδυνος για την UBS» που προκύπτει από πρόσφατη δικαστική απόφαση σχετικά με τα ομόλογα AT1, εξηγεί ο αναλυτής της JPMorgan Chase & Co., Kian Abouhossein. «Φαίνεται ότι η UBS δεν μπορεί να πάρει μια ανάσα. Η διοίκηση κάνει εξαιρετική δουλειά στη συγχώνευση και έχει εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ελβετικό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση που πρόσθεσε νέα νομική αβεβαιότητα στην UBS σχετικά με την επείγουσα διάσωση της Credit Suisse το 2023. Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο δήλωσε ότι η εντολή της Ελβετίας του 2023 για την εξάλειψη περίπου 17 δισ. δολαρίων σε μετατρέψιμα ομόλογα AT1 που εκδόθηκαν από την Credit Suisse ήταν παράνομη. Με αυτή την απόφαση η Drew & Napier, μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες σχεδιάζει να προχωρήσει με τις αξιώσεις επενδυτικής συνθήκης για τους Ιάπωνες ομολογιούχους πρώτα, και στη συνέχεια για επενδυτές από το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με διευθυντή της εταιρείας που εκπροσωπεί περίπου 560 ομολογιούχους από τις τρεις περιοχές, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η UBS δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. «Κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτό το θέμα», δήλωσε η τράπεζα σε μια ερώτηση και απάντηση που δημοσίευσε στον ιστότοπό της. «Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάγκη καταχώρισης πρόβλεψης».

Έσοδα από Συναλλαγές

Τα υποκείμενα έσοδα της επενδυτικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 23%, καθώς οι συναλλαγές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο στις συμφωνίες τομέας που ενίσχυσε και τις αντίστοιχες εταιρείες της Wall Street.

Η μονάδα κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, στα 3,24 δισ. δολάρια, χάρη στα κέρδη τόσο στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές όσο και στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, η αύξηση των συναλλαγών μετοχών υστερεί σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, με κέρδη 15%, ενώ οι αμερικανικές τράπεζες κατέγραψαν συνολική αύξηση 22% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Οι εισροές στον τομέα της διαχείρισης πλούτου προήλθαν από την ισχυρή επίδοση στην Ασία. Το αποτέλεσμα πλούτου στην Αμερική επηρεάστηκε αρνητικά από μια εκροή 9 δισ. δολαρίων, εν μέσω της αύξησης στις αποχωρήσεις οικονομικών συμβούλων στην περιοχή. Η UBS αύξησε τις αποδοχές που έλαβαν οι σύμβουλοι πλούτου της στις ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση και την πρόσληψη προσωπικού σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού για ταλέντα, ανέφερε το Bloomberg.

Οι προβλέψεις και η επαναγορά μετοχών

Στις προβλέψεις της, η UBS ανέφερε ότι η δραστηριότητα της επενδυτικής τράπεζας κατά το τέταρτο τρίμηνο είναι πιθανό να ομαλοποιηθεί σε σύγκριση με μια ισχυρή περίοδο πριν από ένα χρόνο. Οι αποτιμήσεις είναι αυξημένες στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε, και οι επενδυτές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην αντιστάθμιση των καθοδικών κινδύνων.

Η UBS ξεκίνησε την ανακοινωθείσα επαναγορά μετοχών ύψους έως και 2 δισ. δολαρίων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οδεύοντας να φτάσει φέτος συνολικά στα 3 δισ. δολάρια. Η τράπεζα δήλωσε ότι ο δείκτης CET1 στο τέλος του τρέχοντος έτους θα αντικατοπτρίζει τα δεδουλευμένα για επαναγορές το 2026.

«Το μέγεθος αυτής της επαναγοράς θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία σχεδιασμού στο τέλος του έτους, την πρόοδο στη μετάβαση της Credit Suisse και τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις της Ελβετίας», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Citigroup.