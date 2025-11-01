Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την αποστολή ορισμένων τσιπ Nexperia εκτός χώρας, καθώς οι ελλείψεις των κρίσιμων προϊόντων απειλούν να σταματήσουν την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του κατασκευαστή τσιπ με έδρα την Ολλανδία τον περασμένο μήνα, αφού οι ΗΠΑ επέκτειναν τη μαύρη λίστα εξαγωγών τους για να παγιδεύσουν τον όμιλο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη διοίκηση της κινεζικής μητρικής εταιρείας.

Σε αντίποινα, το Πεκίνο περιόρισε τις εξερχόμενες αποστολές τελικών προϊόντων της Nexperia, το 80% των οποίων κατασκευάζεται στην Κίνα.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κάλεσε το Σάββατο τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ελλείψεων τσιπ να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους αξιωματούχους.

«Θα εξετάσουμε διεξοδικά τις πραγματικές συνθήκες των εταιρειών και θα χορηγήσουμε εξαιρέσεις σε επιλέξιμες εξαγωγές», δήλωσε στους Financial Times εκπρόσωπος του υπουργείου εμπορίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα «εξετάσει πλήρως την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εγχώριων και διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού».

Η άμβλυνση της θέσης του Πεκίνου ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε μονοετή εκεχειρία στον εμπορικό τους πόλεμο σε σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Κίνα θα αναστείλει τους σαρωτικούς ελέγχους εξαγωγών στις σπάνιες γαίες με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να μην επεκτείνουν τις επεκτάσεις των απαγορεύσεων εξαγωγής τεχνολογίας σε θυγατρικές κινεζικών εταιρειών.

Κινέζοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επίσης συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, καλύπτοντας τους ελέγχους εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών και της Nexperia. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ χαιρέτισε την αναστολή των ελέγχων των σπάνιων γαιών από την Κίνα ως «ένα σωστό και υπεύθυνο βήμα».

Αυτοκινητοβιομηχανίες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

Η κινεζική ανακοίνωση το Σάββατο σηματοδότησε μια πιθανή αποκλιμάκωση σε μια διαμάχη που έχει αποκόψει τις ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες από κρίσιμα τσιπ, απειλώντας να σταματήσει την παραγωγή σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Nexperia πουλήθηκε το 2017 σε κινεζική κοινοπραξία πριν αγοραστεί από την κινεζική εταιρεία Wingtech. Πέρυσι, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν την Wingtech στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου.

Η ολλανδική κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο της εταιρείας τον Οκτώβριο επικαλούμενη «σοβαρές ελλείψεις στη διακυβέρνηση», προκαλώντας διάσπαση μεταξύ της έδρας της στην Ολλανδία και των δραστηριοτήτων της στην Κίνα.

Τα πλακίδια ημιαγωγών (wafers) της Nexperia παράγονται στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια αποστέλλονται στη νότια Κίνα για συσκευασία και συναρμολόγηση πριν διανεμηθούν παγκοσμίως.

Η δήλωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου ανέφερε ότι η «ακατάλληλη παρέμβαση της ολλανδικής κυβέρνησης στις εσωτερικές υποθέσεις της εταιρείας έχει οδηγήσει στο τρέχον χάος στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού».

Οι ανησυχίες για τη διακυβέρνηση της Nexperia εκ μέρους της Ολλανδίας πηγάζουν από την κίνηση του κύριου μετόχου της Wingtech, Ζανγκ Σουεζένγκ, να κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο ημιαγωγών στη Σαγκάη, το οποίο βρισκόταν εκτός ελέγχου τόσο της Nexperia όσο και της Wingtech. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ανάγκασε τη Nexperia να κάνει μεγάλες παραγγελίες από το εργοστάσιο, τις οποίες η εταιρεία δήλωσε ότι δεν χρειαζόταν.

Ο Zάνγκ απομακρύνθηκε από τη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος της Nexperia, αφού η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της διοίκησης.

Η Wingtech δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους Financial Times ότι η κίνηση ήταν κατά την άποψή της μια προσπάθεια να ανοίξει το δρόμο για να αναλάβει μια ολλανδική εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι η Nexperia αντιμετώπισε μια «υπαρξιακή απειλή» ως αποτέλεσμα της διαμάχης, με εκατοντάδες παγκόσμιες θέσεις εργασίας να διακυβεύονται και ότι «οποιαδήποτε εταιρεία που θα διαδεχθεί τη Nexperia είναι καταδικασμένη να αποτύχει».