Μπιλ Γκέιτς: Αλλάζει γνώμη για την κλιματική καταστροφή

Εν όψει της COP30, ο δισεκατομμυριούχος ξαφνικά φαίνεται να αναθεωρεί τις απόψεις του περί επικείμενου κλιματικού αρμαγεδδώνα

01.11.2025
Μπιλ Γκέιτς: Αλλάζει γνώμη για την κλιματική καταστροφή
Το μέτωπο για τη συμμόρφωση κατά της κλιματικής αλλαγής δείχνει σημάδια ρωγμώσεων και η τελευταία απόδειξη είναι μια αλλαγή γνώμης από τον έχρι πρότινος ακραιφνή υπερσπαιστή του Μπιλ Γκέιτς. Ο δισεκατομμυριούχος της Microsoft που έγινε φιλελεύθερος φιλάνθρωπος λέει τώρα ότι η «άποψη της Ημέρας της Κρίσης» για το κλίμα είναι λανθασμένη και «εκτρέπει τους πόρους από τα πιο αποτελεσματικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή σε έναν κόσμο που θερμαίνεται».

Ως επιφοίτηση αυτό είναι ευπρόσδεκτο, τουλάχιστον για την Wall Street Journal. Ο κ. Γκέιτς, όσο πρέσβευε την προηγούμενη του γνώμη, υπήρξε κορυφαίος υποστηρικτής της άποψης ότι η κλιματική θέρμανση είναι μια υπαρξιακή κρίση που απαιτεί επείγουσα πολιτική δράση. Στο βιβλίο του του 2021 με τίτλο «Πώς να αποφύγετε μια κλιματική καταστροφή», τότε, έγραψε, «δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη γη βιώσιμη». Η επίδραση στους ανθρώπους «κατά πάσα πιθανότητα θα είναι καταστροφική».

Τώρα, εν όψει της τελευταίας συνάντησης της COP30 για το κλίμα στη Βραζιλία τον επόμενο μήνα, ο Γκέιτς προσφέρει διαφορετικές συμβουλές. Ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπόσχεται «τρεις σκληρές αλήθειες για το κλίμα», η πρώτη από τις οποίες είναι ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι «ένα σοβαρό πρόβλημα» αλλά «δεν θα είναι το τέλος του πολιτισμού».

Αλλά  το ότι η ανθρωπότητα δεν είναι καταδικασμένη είναι μια σκληρή αλήθεια; Ίσως οι μόνοι άνθρωποι για τους οποίους αυτό είναι ένα «σκληρό» μήνυμα είναι οι φανατικοί της κλιματικής αλλαγής που παραμένουν αφοσιωμένοι στην ιδέα ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι μια ολοκληρωτική έκτακτη ανάγκη. Σύμφωνα με την WSJ το λένε αυτό για να εκφοβίσουν τους πολιτικούς ώστε να τους δώσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινες επιδοτήσεις, μαζί με άλλες εξουσίες για να αναδιαμορφώσουν τη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.

Ένας σκεπτικιστής περιβαλλοντολόγος

Ο Γκέιτς ακούγεται τώρα σαν τον Μπιορν Λόμποργκ, τον «σκεπτικιστή περιβαλλοντολόγο» του οποίου κείμενα συχνά φιλοξενεί η Journal. Ο κ. Λόμποργκ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ενώ οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι μια πραγματικότητα, οι φτωχοί του κόσμου αντιμετωπίζουν πολύ πιο επείγουσες προκλήσεις. Πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των αυξανόμενων θερμοκρασιών είναι μέσω της καινοτομίας, της προσαρμογής και των πολιτικών που συνεχίζουν να διαδίδουν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Τώρα ο αναβαπτισθείς Γκέιτς λέει ότι «παρόλο που η κλιματική αλλαγή θα βλάψει τους φτωχούς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, για τη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα είναι η μόνη ή έστω η μεγαλύτερη απειλή», γράφει. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η φτώχεια και οι ασθένειες, όπως ήταν πάντα».

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως η ελονοσία, σκοτώνουν περίπου οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με το δοκίμιο του Μπιλ Γκέιτς. Ενώ περίπου 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από υπερβολική ζέστη, λέει, «παραδόξως, το υπερβολικό κρύο είναι πολύ πιο θανατηφόρο, σκοτώνοντας σχεδόν δέκα φορές περισσότερους». Ο Λόμποργκ έχει δεχθεί επίθεση από την κλιματική αριστερά επειδή ανέφερε το ίδιο σημείο σχετικά με τους θανάτους από κρύο έναντι ζέστης.

Περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ευημερία

Ο Μπιλ Γκέιτς αναγνωρίζει επίσης ότι «η χρήση περισσότερης ενέργειας είναι κάτι καλό», επειδή σημαίνει οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, ακτιβιστές σε πλούσιες δυτικές χώρες, λέει, έχουν πιέσει για να διατηρηθούν τα ορυκτά καύσιμα στο έδαφος. «Αυτή η πίεση δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση στις παγκόσμιες εκπομπές», λέει, «αλλά έχει δυσκολέψει τις χώρες χαμηλού εισοδήματος να λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας που θα έφερναν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια, τα σχολεία και τις κλινικές υγείας τους».

Αυτό είναι ένα σκληρό χαστούκι από την πραγματικότητα και μάλιστα από μια πηγή που το πλήθος της COP30 δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει. Είναι επίσης ένα σημάδι της απομάκρυνσης από τη συναίνεση περί καταστροφής που έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση για το κλίμα.

Με αρκετή δόση ειρωνείας η Wall Street Journal αναφέρει ότι αν ο Μπιλ Γκέιτς μπορεί να διαφωνήσει με την ορθοδοξία του κλιματικού Αρμαγεδδώνα, ίσως το Facebook να μην λογοκρίνει τα άρθρα γνώμης της εφημερίδας στο μέλλον.

Πολλά εύσημα για αυτή την αντιστροφή ανήκει στους ψηφοφόρους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά μέρη ότι δεν θα δεχτούν μια υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τα υποσχόμενα οφέλη για το κλίμα δεκαετίες στο μέλλον. Ίσως ο Γκέιτς ανταποκρίνεται σε αυτήν την πολιτική πραγματικότητα.

Ζητά επενδύσεις στην καινοτομία, με ένα όραμα για έναν κόσμο στον οποίο «σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά» και το καθαρό τσιμέντο και ο χάλυβας θα εκτοπίζουν τα σημερινά υλικά. Αλλά δώστε στον δισεκατομμυριούχο την αναγνώριση που προέτρεψε επίσης μια πνευματική κλιματική αλλαγή στην COP30, ή όπως την αποκαλεί ο Μπιλ Γκέιτς, «μια στρατηγική στροφή: ιεράρχηση των πραγμάτων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ευημερία». Ποιος θα φανταζόταν μια τέτοια στροφή πριν μερικούς μήνες;

