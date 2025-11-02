Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφωτής του ενεργειακού χάρτη της περιοχής

Τι αναφέρει ο Σταύρος Παπασταύρου για τις εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια

Ενέργεια 02.11.2025, 11:45
Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφωτής του ενεργειακού χάρτη της περιοχής
Newsroom

Ώθηση στη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να δώσουν οι εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), την ερχόμενη εβδομάδα.

Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, με συμμετοχή τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ, υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από ενεργειακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «την εβδομάδα που έρχεται, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας θα συγκεντρωθεί στην πατρίδα μας», επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του ot.gr ως προς τη συμμετοχή στη συνεδρίαση κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων και leaders ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών από όλο τον κόσμο.

Στη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), παρόντες θα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas, ο Υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Jacob Helberg, ενώ αναμένονται και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι της Κυβέρνησης Τραμπ.

Σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες

Θα συμμετάσχουν, επίσης, Υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google.

«Η συνάντηση αυτή και οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που αισιοδοξούμε ότι θα ανακοινωθούν, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στο διεθνές ενεργειακό και γεωστρατηγικό πεδίο. Σε συνέχεια και της συμμετοχής της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 4 θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, η ενέργεια γίνεται μοχλός αναβάθμισης του ρόλου μας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κύριο συνδιαμορφωτή του ενεργειακού χάρτη της περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Υψηλού επιπέδου είναι η εκπροσώπηση και του επιχειρηματικού κλάδου καθώς στις διεθνείς εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι DTEK, Google, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, ExxonMobil, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT.

Την συνάντηση διοργανώνουν το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Η επάρκεια εφοδιασμού

Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum, στο οποίο οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν το ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, τη συμβολή της ενέργειας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα πραγματοποιθούν οι Υπουργικές εργασίες του P-TEC, με τη συμμετοχή Υπουργών Ενέργειας και υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας εφοδιασμού, στη διαμόρφωση στρατηγικών για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς και στον ρόλο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως μοχλού ανταγωνιστικότητας και περιφερειακής σταθερότητας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή
Economy

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ενέργεια
Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου
Ηλεκτρισμός

Τα δύο σενάρια για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι δύο εναλλακτικές για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ μετά τις ανακοινώσεις Μητοστάκη και Χριστοδουλίδη

Χρήστος Κολώνας
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Ένα σχέδιο γεώτρησης στον Ειρηνικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη διαμάχη του προέδρου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Άνοιξε η όρεξη για LNG στην Ευρώπη - Η «wild card» της Κίνας

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ - Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα τροπή για το GSI – Σε αναζήτηση επενδυτών
Ενέργεια

Νέα τροπή για το GSI: Σε αναζήτηση επενδυτών

Ποιοι ενδιαφέρονται να μπουν στο έργο - Τι σηματοδοτεί το σχήμα 3+1

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου
Ενέργεια

«Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου»

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν

Latest News
Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή
Economy

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει πως μέλημα του σχεδίου νόμου θα έπρεπε να είναι η ουσιαστική προστασία του καταναλωτή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές αγορές δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν την ανακούφιση από την υπογραφή του νομοσχεδίου από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη το βράδυ

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Τσεχία: Η κεντρική τράπεζα αγοράζει crypto αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Crypto

Γιατί αγοράζει crypto η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας

Η παγωμένη αντίδραση της ΕΚΤ

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
English Edition

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High

Deutsche Bank research highlights Athens as the third most expensive city globally for basic utilities, which consume nearly 19% of the average wage.

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο