Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφωτής του ενεργειακού χάρτη της περιοχής

Ώθηση στη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να δώσουν οι εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), την ερχόμενη εβδομάδα.

Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, με συμμετοχή τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ, υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από ενεργειακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «την εβδομάδα που έρχεται, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας θα συγκεντρωθεί στην πατρίδα μας», επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του ot.gr ως προς τη συμμετοχή στη συνεδρίαση κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων και leaders ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών από όλο τον κόσμο.

Στη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), παρόντες θα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas, ο Υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Jacob Helberg, ενώ αναμένονται και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι της Κυβέρνησης Τραμπ.

Σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες

Θα συμμετάσχουν, επίσης, Υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google.

«Η συνάντηση αυτή και οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που αισιοδοξούμε ότι θα ανακοινωθούν, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στο διεθνές ενεργειακό και γεωστρατηγικό πεδίο. Σε συνέχεια και της συμμετοχής της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 4 θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, η ενέργεια γίνεται μοχλός αναβάθμισης του ρόλου μας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κύριο συνδιαμορφωτή του ενεργειακού χάρτη της περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Υψηλού επιπέδου είναι η εκπροσώπηση και του επιχειρηματικού κλάδου καθώς στις διεθνείς εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι DTEK, Google, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, ExxonMobil, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT.

Την συνάντηση διοργανώνουν το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Η επάρκεια εφοδιασμού

Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum, στο οποίο οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν το ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, τη συμβολή της ενέργειας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα πραγματοποιθούν οι Υπουργικές εργασίες του P-TEC, με τη συμμετοχή Υπουργών Ενέργειας και υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας εφοδιασμού, στη διαμόρφωση στρατηγικών για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς και στον ρόλο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως μοχλού ανταγωνιστικότητας και περιφερειακής σταθερότητας.