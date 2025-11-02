Ινδία: Τα διυλιστήρια της χώρας απεξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές την τρέχουσα εβδομάδα, με το πτωτικό κλίμα να συνεχίζει να κυριαρχεί στις αγορές μετά την απόφαση των ΗΠΑ να συνάψουν ετήσια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, παρά τις αναφορές ότι οι ινδικές εταιρείες διύλισης εγκαταλείπουν το ρωσικό πετρέλαιο μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών πετρελαίου και φυσικού αερίου, Rosneft και Lukoil, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση παρόμοιων κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απειλήσει με σκληρά μέτρα εναντίον της Μόσχας για την αποτυχία της να συμφωνήσει σε ειρηνευτικό σύμφωνο με την Ουκρανία, αλλά είχε αποφύγει να κάνει πράξη τις απειλές του.

Η Ρωσία είναι σταθερά ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ινδίας από τα μέσα του 2022, με την Ινδία να αγοράζει περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τη Ρωσία στην κορύφωσή της, κυρίως από τις εταιρείες Lukoil και Rosneft

Πλέον υπάρχουν αναφορές, σύμφωνα με το oilprice.com, ότι οι ινδικές εταιρείες διύλισης αποφεύγουν το ρωσικό πετρέλαιο και προτιμούν τα πιο ακριβά πετρέλαια των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την οργή του Τραμπ.

Φθηνό ρωσικό πετρέλαιο στην Ινδία

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ινδία εκμεταλλεύεται το φθηνό ρωσικό αργό πετρέλαιο, το οποίο συχνά προσφέρεται με εκπτώσεις 8-12 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με τα σημεία αναφοράς της Μέσης Ανατολής. Η Ινδία εισάγει συνήθως το 86% του πετρελαίου που καταναλώνει.

Ωστόσο, ο τελευταίος γύρος αμερικανικών κυρώσεων που στοχεύουν τα δίκτυα ναυτιλίας, ασφάλισης και εμπορίου που αξιοποίησαν οι ινδικές εταιρείες διύλισης για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο σε μεγάλη κλίμακα, έχει περιορίσει αυτές τις εκπτώσεις και έχει αυξήσει τους κινδύνους των συναλλαγών, καθιστώντας το ρωσικό πετρέλαιο πολύ λιγότερο ελκυστικό.

Επιπλέον, οι κυρώσεις έχουν κάνει τις τράπεζες πιο προσεκτικές με τους διακανονισμούς. Κατά συνέπεια, το μερίδιο του ρωσικού πετρελαίου στο καλάθι εισαγωγών της Ινδίας έχει μειωθεί στο 34% το τρέχον έτος από 36% τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, οι εισαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου στην Ινδία αυξήθηκαν στα 575.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σηματοδοτώντας μια σκόπιμη στροφή.

Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει το υψηλότερο κόστος ενέργειας. «Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα μετά τις νέες κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, προκαλώντας φόβους για μείωση της προσφοράς και ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ινδία, καθώς οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου ενδέχεται να διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και να επιβαρύνουν το κόστος των εισαγωγών», δήλωσε ο Vinod Nair, επικεφαλής έρευνας της Geojit Investments.

Τιμές πετρελαίου και ρωσικές εξαγωγές

Οι αναλυτές εμπορευμάτων της Standard Chartered έχουν προβλέψει ότι η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα καθοριστεί από την ποσότητα των ρωσικών βαρελιών που θα αποσυρθούν από την προσφορά μετά τις κυρώσεις. Η Rosneft και η Lukoil εξήγαγαν 1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (mb/d) αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης κατά το παρελθόν έτος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προοριζόταν για την Ινδία και την Κίνα. Η Κίνα εισήγαγε επίσης περίπου 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα (kb/d) από τη Rosneft μέσω αγωγού.

Η Ρωσία προσπαθεί τους τελευταίους μήνες να προσελκύσει κινέζους αγοραστές ενέργειας: τον περασμένο μήνα, η Gazprom και το Πεκίνο υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ενώ η Rosneft συμφώνησε να προμηθεύσει επιπλέον ποσότητες μέσω αγωγού από το Καζακστάν. Η Ρωσία πιθανότατα θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει τα βαρέλια της Ινδίας και της Κίνας, εάν αυτές αρχίσουν να αντικαθιστούν το ρωσικό Urals με βαρέλια από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, τη Βραζιλία, τον Καναδά και τη Δυτική Αφρική.

Όλα τα βλέμματα θα στραφούν τώρα στην σύνοδο του ΟΠΕΚ+, όταν τα μέλη του θα συναντηθούν διαδικτυακά στις 2 Νοεμβρίου. Η StanChart έχει προβλέψει ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει με το τελευταίο του σχέδιο να προσθέτει 137 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως στην αγορά κάθε μήνα, χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος για τον ΟΠΕΚ+ να προσαρμόσει τη στρατηγική του στην προσεχή συνάντησή του.