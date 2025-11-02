Ινδία: Τα διυλιστήρια της χώρας απεξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης προτιμούν τα πιο ακριβά πετρέλαια των ΗΠΑ και της Μ. Ανατολής ώστε να αποφύγουν την οργή του Τραμπ

Πετρέλαιο 02.11.2025, 22:42
Ινδία: Τα διυλιστήρια της χώρας απεξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο
Newsroom

Οι τιμές του πετρελαίου δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές την τρέχουσα εβδομάδα, με το πτωτικό κλίμα να συνεχίζει να κυριαρχεί στις αγορές μετά την απόφαση των ΗΠΑ να συνάψουν ετήσια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, παρά τις αναφορές ότι οι ινδικές εταιρείες διύλισης εγκαταλείπουν το ρωσικό πετρέλαιο μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών πετρελαίου και φυσικού αερίου, Rosneft και Lukoil, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση παρόμοιων κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απειλήσει με σκληρά μέτρα εναντίον της Μόσχας για την αποτυχία της να συμφωνήσει σε ειρηνευτικό σύμφωνο με την Ουκρανία, αλλά είχε αποφύγει να κάνει πράξη τις απειλές του.

Η Ρωσία είναι σταθερά ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ινδίας από τα μέσα του 2022, με την Ινδία να αγοράζει περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τη Ρωσία στην κορύφωσή της, κυρίως από τις εταιρείες Lukoil και Rosneft

Πλέον υπάρχουν αναφορές, σύμφωνα με το oilprice.com, ότι οι ινδικές εταιρείες διύλισης αποφεύγουν το ρωσικό πετρέλαιο και προτιμούν τα πιο ακριβά πετρέλαια των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την οργή του Τραμπ.

Φθηνό ρωσικό πετρέλαιο στην Ινδία

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ινδία εκμεταλλεύεται το φθηνό ρωσικό αργό πετρέλαιο, το οποίο συχνά προσφέρεται με εκπτώσεις 8-12 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με τα σημεία αναφοράς της Μέσης Ανατολής. Η Ρωσία είναι σταθερά ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ινδίας από τα μέσα του 2022, με την Ινδία να αγοράζει περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τη Ρωσία στην κορύφωσή της, κυρίως από τις εταιρείες Lukoil και Rosneft. Η Ινδία εισάγει συνήθως το 86% του πετρελαίου που καταναλώνει.

Ωστόσο, ο τελευταίος γύρος αμερικανικών κυρώσεων που στοχεύουν τα δίκτυα ναυτιλίας, ασφάλισης και εμπορίου που αξιοποίησαν οι ινδικές εταιρείες διύλισης για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο σε μεγάλη κλίμακα, έχει περιορίσει αυτές τις εκπτώσεις και έχει αυξήσει τους κινδύνους των συναλλαγών, καθιστώντας το ρωσικό πετρέλαιο πολύ λιγότερο ελκυστικό.

Επιπλέον, οι κυρώσεις έχουν κάνει τις τράπεζες πιο προσεκτικές με τους διακανονισμούς. Κατά συνέπεια, το μερίδιο του ρωσικού πετρελαίου στο καλάθι εισαγωγών της Ινδίας έχει μειωθεί στο 34% το τρέχον έτος από 36% τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, οι εισαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου στην Ινδία αυξήθηκαν στα 575.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σηματοδοτώντας μια σκόπιμη στροφή.

Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει το υψηλότερο κόστος ενέργειας. «Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα μετά τις νέες κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, προκαλώντας φόβους για μείωση της προσφοράς και ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ινδία, καθώς οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου ενδέχεται να διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και να επιβαρύνουν το κόστος των εισαγωγών», δήλωσε ο Vinod Nair, επικεφαλής έρευνας της Geojit Investments.

Τιμές πετρελαίου και ρωσικές εξαγωγές

Οι αναλυτές εμπορευμάτων της Standard Chartered έχουν προβλέψει ότι η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα καθοριστεί από την ποσότητα των ρωσικών βαρελιών που θα αποσυρθούν από την προσφορά μετά τις κυρώσεις. Η Rosneft και η Lukoil εξήγαγαν 1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (mb/d) αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης κατά το παρελθόν έτος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προοριζόταν για την Ινδία και την Κίνα. Η Κίνα εισήγαγε επίσης περίπου 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα (kb/d) από τη Rosneft μέσω αγωγού.

Η Ρωσία προσπαθεί τους τελευταίους μήνες να προσελκύσει κινέζους αγοραστές ενέργειας: τον περασμένο μήνα, η Gazprom και το Πεκίνο υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ενώ η Rosneft συμφώνησε να προμηθεύσει επιπλέον ποσότητες μέσω αγωγού από το Καζακστάν. Η Ρωσία πιθανότατα θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει τα βαρέλια της Ινδίας και της Κίνας, εάν αυτές αρχίσουν να αντικαθιστούν το ρωσικό Urals με βαρέλια από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, τη Βραζιλία, τον Καναδά και τη Δυτική Αφρική.

Όλα τα βλέμματα θα στραφούν τώρα στην σύνοδο του ΟΠΕΚ+, όταν τα μέλη του θα συναντηθούν διαδικτυακά στις 2 Νοεμβρίου. Η StanChart έχει προβλέψει ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει με το τελευταίο του σχέδιο να προσθέτει 137 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως στην αγορά κάθε μήνα, χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος για τον ΟΠΕΚ+ να προσαρμόσει τη στρατηγική του στην προσεχή συνάντησή του.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου
Ηλεκτρισμός

Τα δύο σενάρια για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι δύο εναλλακτικές για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ μετά τις ανακοινώσεις Μητοστάκη και Χριστοδουλίδη

Χρήστος Κολώνας
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Ένα σχέδιο γεώτρησης στον Ειρηνικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη διαμάχη του προέδρου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Άνοιξε η όρεξη για LNG στην Ευρώπη - Η «wild card» της Κίνας

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ - Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα τροπή για το GSI – Σε αναζήτηση επενδυτών
Ενέργεια

Νέα τροπή για το GSI: Σε αναζήτηση επενδυτών

Ποιοι ενδιαφέρονται να μπουν στο έργο - Τι σηματοδοτεί το σχήμα 3+1

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου
Ενέργεια

«Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου»

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν

Latest News
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο