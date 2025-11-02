Δικηγόροι: Ψηφίζουν στις 30 Νοεμβρίου

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκλογές στις 30 Νοεμβρίου 2025, στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, με τους 46.878 δικηγόρους να προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν της διοικήσεις που θα τους εκπροσωπήσουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στους τρείς μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι κάλπες, όπως συνήθως συμβαίνει θα παραμείνουν ανοιχτές για μία ακόμα ημέρα με τους δικηγόρους να ψηφίζουν και την 1η Δεκεμβρίου 2025. Σε όσους συλλόγους δεν αναδειχθούν διοικήσεις από την πρώτη ψηφοφορία, τότε θα υπάρξει δεύτερος επαναληπτικός γύρος.

Εν μέσω «προεκλογικού πυρετού» το ενδιαφέρον συγκεντρώνει, παραδοσιακά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με τον σημερινό πρόεδρό του Δημήτρη Βερβεσό να ολοκληρώνει την «προεδρική τους θητεία», καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων .

Τον νέο πρόεδρο του ΔΣΑ καλούνται να αναδείξουν οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνα. Με βάση την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά την προεδρία του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας διεκδικούν 8 υποψήφιοι και συγκεκριμένα οι δικηγόροι :

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι έχουν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται είτε με συνδυασμούς, είτε μεμονωμένοι, όπως επίσης και συνάδελφοί τους που κατέρχονται χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Πηγή: in.gr