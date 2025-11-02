Ψηφιακή κάρτα: Απο αύριο εντάσσονται άλλοι 350.000 εργαζόμενοι

Σε νέα φάση εφαρμογής εισέρχεται από αύριο η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καλύπτοντας πλέον επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, από αρχές Νοεμβρίου νέοι κλάδοι θα ενταχθούν πλήρως στο καθεστώς εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πρόκειται για ένα μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια, προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και συμβάλλει στον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, καθιερώνοντας ένα σύγχρονο μοντέλο παρακολούθησης του χρόνου απασχόλησης.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Από τη Δευτέρα, το μέτρο θα ισχύει πλέον για τους εργαζόμενους σε:

Χονδρεμπόριο

Ενέργεια

Χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Διοικητικές υπηρεσίες

Υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι είχαν ήδη ενταχθεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2025, με θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή ωραρίων και στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά πρότυπα.

Με την επέκταση στους νέους τομείς, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα θα φτάσει σχεδόν τα 1,85 εκατομμύρια, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο ελέγχου και καταγραφής της απασχόλησης σε ολόκληρη τη χώρα.