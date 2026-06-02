Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Παρατάσεις στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προβλέπουν μια σειρά από τροποποιητικές αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναρτήθηκαν στη διαύγεια.
Ειδικότερα, η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως τις 19/06/2026 και επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 19η Ιουνίου 2026.
Οι παρατάσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια πέντε δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οι δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οι δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι εξής:
- «Πράσινος Αγροτουρισμός»: Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
- «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (2η πρόσκληση): Επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογίες και διαδικασίες που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
- «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών»: Επενδύσεις στον κλάδο της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.
- «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»: Ενίσχυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, φυτικής και ζωικής παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
- «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών»: Στήριξη συλλογικών σχημάτων για την αλλαγή καλλιεργητικών κατευθύνσεων με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών είναι η στρατηγική μετάβαση από παραδοσιακές ή μη ανταγωνιστικές καλλιέργειες σε νέες, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και με υψηλή εμπορική ζήτηση (π.χ. εξωστρεφή προϊόντα).