Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

Business 02.06.2026, 14:29
Την πανελλαδική πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί», συνεχίζει δυναμικά η Imperial Brands Hellas, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο ενημέρωσης και υποστήριξης της λιανικής αγοράς, και εγκαινιάζοντας πλέον τη δεύτερη φάση εφαρμογής και αξιολόγησης των μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας.

Η πρωτοβουλία της Imperial Brands Hellas

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε μία περίοδο όπου η προστασία των ανηλίκων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, μέσα από τα νέα ψηφιακά εργαλεία και ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας που έχει εισάγει η πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Imperial Brands Hellas ενισχύει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην αγορά.

Πρόγραμμα ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης της αγοράς

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της δράσης, η Imperial Brands Hellas υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης της αγοράς, με επίκεντρο την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Λοιπών Μη Καπνικών Προϊόντων. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιτόπιων επισκέψεων, η εταιρεία προσέγγισε 20.000 σημεία λιανικής πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα φάση της πρωτοβουλίας επικεντρώνεται πλέον στην καθημερινή εφαρμογή των νέων διαδικασιών επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω των Gov.gr Wallet και Kids Wallet, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης στα σημεία πώλησης μέσα από στοχευμένη ενημέρωση και υποστηρικτικό υλικό.

Νέα έρευνα από την Imperial Brands Hellas σε 7.000 σημεία λιανικής

Η Imperial Brands Hellas εγκαινιάζει και έναν νέο κύκλο έρευνας και αποτύπωσης της ανταπόκρισης της λιανικής αγοράς στη νομοθεσία, μέσα από επιτόπια καταγραφή σε περισσότερα από 7.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά. Η έρευνα θα εστιάσει στον βαθμό εφαρμογής των νέων διαδικασιών επιβεβαίωσης ηλικίας, στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και στις λειτουργικές ανάγκες της αγοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτύπωση της ανταπόκρισης στα νέα μέτρα και στις πρακτικές ανάγκες της λιανικής.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σημεία λιανικής από τον υπουργό Υγείας,  Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστο Δερμεντζόπουλο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, αγοράς και λιανικής για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων.

Ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, από το περασμένο καλοκαίρι, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να προμηθεύονται τέτοιου είδους προϊόντα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργήσαμε την εφαρμογή Kids Wallet, καθώς και το Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων που διαθέτουν προς πώληση τα συγκεκριμένα προϊόντα. Παράλληλα, αναπτύξαμε και τη σχετική εφαρμογή για κινητά μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ενηλικιότητας. Πλέον, όλες οι εφαρμογές λειτουργούν κανονικά και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, ως Υπουργός Υγείας, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε μια μετρήσιμη και πολύ σημαντική μείωση στην κατανάλωση τέτοιων προϊόντων από ανηλίκους και ήδη καταγράφεται και αισθητή μείωση στα περιστατικά που καταλήγουν στα νοσοκομεία».

Η συμβολή της Imperial Brands Hellas

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος δήλωσε ότι: «Με τα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω του Gov Wallet και του Kids Wallet, χτίζουμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα που ενισχύει έμπρακτα την προστασία των ανηλίκων, με σεβασμό πάντα στα προσωπικά δεδομένα. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη συνολική κατεύθυνση που έχει θέσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ενισχύεται ουσιαστικά από τη συντονισμένη προσπάθεια που συντελείται με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Παπαστεργίου, ώστε η προστασία των ανηλίκων να υποστηρίζεται πλέον και από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία καθιστούν την πρόληψη και τον έλεγχο πιο ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά. Σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, αξίζει να αναγνωρίσουμε και τη συμβολή της Imperial Brands Hellas, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στο έργο της Πολιτείας, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενημέρωση της αγοράς και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ευθύνης. Με στενή συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων, της αγοράς και της Πολιτείας, στόχος μας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο ασφάλειας, ευθύνης και εμπιστοσύνης για την κοινωνία, τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

«Θέτουμε υψηλότατα στάνταρ και τα απαιτούμε από όλη την αγορά»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, Νίκος Νικηφορίδης, σημείωσε: «Στην Imperial Brands Hellas δεν διαπραγματευόμαστε την προστασία των ανηλίκων. Θέτουμε υψηλότατα στάνταρ και τα απαιτούμε από όλη την αγορά. Η ευθύνη δεν είναι σύνθημα, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε κάθε μέρα».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία, τόνισε: «Με την πρωτοβουλία μας θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα όλους τους συνεργάτες μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ώστε η εφαρμογή των κανόνων να γίνεται με σαφήνεια και συνέπεια. Η πρωτοβουλία μας “Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί!” αποδεικνύει ότι, όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστική αλλαγή. Για το σήμερα και – κυρίως – για το μέλλον των παιδιών μας.»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Imperial Brands Hellas θα συνεχίσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί», επενδύοντας διαρκώς στην ενημέρωση, στην υποστήριξη της λιανικής αγοράς και στην ενίσχυση μιας κουλτούρας υπεύθυνης επιβεβαίωσης ηλικίας σε ολόκληρη τη χώρα.

