Το πρόβλημα με την αφθονία

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά εγχειρίδια ορίζουν τα οικονομικά ως τη μελέτη της συμπεριφοράς σε σχέση με τη σπανιότητα

Experts 03.11.2025, 07:33
Το πρόβλημα με την αφθονία
Jeffrey Frankel

Project Syndicate

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι θέλει να «Κάνει την Αμερική Ξανά Μεγάλη» εφαρμόζοντας πολιτικές που βλάπτουν άμεσα τους Αμερικανούς με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα που τον ψήφισαν, οι Δημοκρατικοί των ΗΠΑ προσπαθούν να επινοήσουν ένα εναλλακτικό όραμα που θα μπορούσε να προσελκύσει τους εργαζόμενους. Κάποιοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η απάντηση βρίσκεται στην ιδέα της «αφθονίας».

Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει την κυκλοφορία νωρίτερα φέτος ενός ομώνυμου βιβλίου , γραμμένου από τον σχολιαστή των New York Times, Ezra Klein, και τον Derek Thompson του περιοδικού The Atlantic . Ενώ ο Klein είναι από τους αγαπημένους μου αρθρογράφους και podcasters , διστάζω να ασπαστώ τους ισχυρισμούς ότι το βιβλίο αντιπροσωπεύει μια «μοναδική αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα μιας γενιάς». Και δεν είμαι σίγουρος ότι ο όρος αφθονία μπορεί να μεταφραστεί σε μια αποτελεσματική πολιτική στρατηγική.

Βεβαίως, η αφθονία πληροί ορισμένα από τα κριτήρια για την επιλογή ενός συναρπαστικού πολιτικού συνθήματος. Η λέξη είναι αρκετά κοινή ώστε να είναι αναγνωρίσιμη, αλλά όχι τόσο κοινή ώστε να μην ξεχωρίζει. Οι συνδηλώσεις της είναι θετικές και γενικά ελκυστικές, ειδικά σε μια εποχή που το σφίξιμο της ζώνης έχει γίνει ο κανόνας. Και είναι αρκετά συνοπτική για να χωρέσει σε ένα αυτοκόλλητο αυτοκινήτου. Η υιοθέτηση της αφθονίας από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε ακόμη και να λειτουργήσει ως ένα είδος παραδοχής λαθών του παρελθόντος – απαραίτητο για κάθε αξιόπιστη στρατηγική σε αυτό το σημείο.

Επιπλέον, το βασικό επιχείρημα του βιβλίου των Klein και Thompson – ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την ικανότητά τους να κατασκευάζουν τα πράγματα που χρειάζονται και θέλουν οι άνθρωποι – είναι βάσιμο. Είναι παράλογο το γεγονός ότι μεγάλα, κοινωνικά ωφέλιμα έργα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την κατασκευή κατοικιών, χρειάζονται δεκαετίες για να ολοκληρωθούν στις ΗΠΑ. Στην Καλιφόρνια, περίπου 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί σε διάστημα 17 ετών για την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας, με μόνο 60 μίλια σιδηροδρομικών γραμμών να το αποδεικνύουν. Κατά την ίδια περίοδο, επισημαίνουν οι συγγραφείς, η Κίνα έχει κατασκευάσει περισσότερα από 23.000 μίλια σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας.

Μέρος του προβλήματος έγκειται στις παρατεταμένες διαδικασίες αδειοδότησης. Όπως σημειώνουν επίσης οι Klein και Thompson, η ευθύνη για αυτό βαρύνει εν μέρει τους προοδευτικούς, οι οποίοι συχνά έχουν ευνοήσει δυσκίνητους, αν και καλοπροαίρετους, κανονισμούς. Ήταν ένα σημάδι των καιρών όταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, υπέγραψε ένα νομοσχέδιο στις 10 Οκτωβρίου για να διευκολύνει την αδειοδότηση για κατοικίες υψηλής πυκνότητας σε απόσταση μισού μιλίου (800 μέτρων) από έναν μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό.

Φυσικά, ορισμένοι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν την προστασία των εθνικών πάρκων. Οι νόμοι περί χωροταξίας των δήμων εμποδίζουν την ανέγερση εργοστασίων ή πολυώροφων κτιρίων δίπλα σε υπάρχοντα σπίτια – μια θεμιτή απαίτηση των ιδιοκτητών σπιτιών.

Και δεν αποτελεί δικαιολογία να πούμε ότι «αυτοί οι NIMBY (όχι στην αυλή μου) άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για την αγοραία αξία των σπιτιών τους». Δεν θα έπρεπε να έχει και τόση σημασία αν μια οικογένεια θέλει να διατηρήσει την εικόνα που ήδη έχει για δική της ευχαρίστηση ή αν πρόκειται για μια μελλοντική οικογένεια στην οποία τελικά θα πουληθεί το σπίτι, η οποία θα έχανε το όφελος αν το τερατούργημα χτιζόταν δίπλα.

Ωστόσο, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της κοινότητας δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι ανησυχίες να μετατρέπονται ουσιαστικά σε γενικά βέτο. Ούτε οι δεκαετείς αγωγές, οι οποίες δεν ωφελούν κανέναν άλλον εκτός από τους δικηγόρους, θα πρέπει να αποτελούν το κύριο εργαλείο για την επίτευξη συμβιβασμού.

Σε αυτό το σημείο, οι Klein και Thompson έχουν δίκιο: το εκκρεμές έχει στραφεί υπερβολικά προς το διαδικαστικό αδιέξοδο. Και το πρόβλημα εκτείνεται πέρα ​​από τις κατασκευές. Παρόμοιες παθολογίες διαπερνούν τα αεροπορικά ταξίδια , την ασφάλιση υγείας , τα δικαιώματα ύδρευσης , τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα , και αμέτρητα άλλα ζητήματα μικροοικονομικής πολιτικής . Συχνά, υπάρχουν κανόνες και θεσμοί που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν καλύτερα τα ανταγωνιστικά συμφέροντα από αυτούς που ισχύουν σήμερα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Αντ’ αυτού, επιτρέπεται η ρύθμιση και οι δικαστικές διαμάχες να παρεμποδίζουν την έγκαιρη παράδοση κρίσιμων δημόσιων αγαθών.

Η πρόκληση για τις ΗΠΑ έγκειται στην αποτελεσματική εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών στόχων. Η επίτευξή της απαιτεί να καθοριστεί όχι μόνο το μέγεθος της κατάλληλης ρύθμισης, αλλά και το είδος της ρύθμισης που θα διόρθωνε τις αποτυχίες της αγοράς, αποφεύγοντας παράλληλα τις κυβερνητικές αποτυχίες. Με άλλα λόγια, αντί να επιδιώκουμε απλώς την κατάργηση των ρυθμίσεων, θα πρέπει να σχεδιάζουμε καλύτερες.

Οποιαδήποτε κοσμοθεωρία που αγνοεί τη σπανιότητα είναι απίθανο να πετύχει. Υπάρχει μια πεπερασμένη ποσότητα γης, και σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ, είναι ήδη πυκνοκατοικημένη. Αλλά η αφθονία είναι το αντίθετο της σπανιότητας. Αντί να προσποιούμαστε ότι η γη είναι άφθονη, θα πρέπει να κάνουμε τη σκληρή δουλειά για να βρούμε πώς να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάρκο ή εργοστάσιο; Μονοκατοικίες ή πολυώροφα κτίρια; Αυτά είναι ερωτήματα που τα πομπώδη συνθήματα και οι ευσεβείς πόθοι δεν μπορούν να απαντήσουν, αλλά τα οικονομικά των σχολικών βιβλίων μπορούν.

Αυτό που υποστηρίζουν οι Klein και Thompson είναι η «ικανότητα»: οι ΗΠΑ που μπορούν να σχεδιάζουν, να εγκρίνουν και να εκτελούν αποτελεσματικά έργα. Αυτός είναι ένας αξιόλογος στόχος, αλλά η «αφθονία» – μια ρητορικά εμπνευσμένη αλλά αναλυτικά ανακριβής έννοια – πιθανότατα δεν είναι ο πιο σαφής τρόπος για να τον εκφράσουμε, πόσο μάλλον το πιο αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξή του.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά εγχειρίδια ορίζουν τα οικονομικά ως τη μελέτη της συμπεριφοράς σε σχέση με τη σπανιότητα. Τα οικονομικά πλαίσια υπερέχουν, πάνω απ’ όλα, στη βελτιστοποίηση των συστημάτων για την επίτευξη στόχων που υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς – τον εντοπισμό συμβιβασμών, την τιμολόγηση εξωτερικοτήτων και τον σχεδιασμό θεσμών που ευθυγραμμίζουν τα κίνητρα αντί να τα καταπνίγουν. Τα οικονομικά των εγχειριδίων δεν θα αποτελέσουν ποτέ ένα ισχυρό σύνθημα συσπείρωσης, αλλά με την εστίασή τους στη σαφή σκέψη σχετικά με το κόστος ευκαιρίας, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία, παραμένουν η καλύτερη πυξίδα για τη χάραξη πολιτικής.

Η οικονομική πρόοδος εξαρτάται από τη συμφιλίωση των αντικρουόμενων συμφερόντων μέσω ορθών κανόνων και προβλέψιμης διακυβέρνησης. Οι Klein και Thompson έχουν δίκιο ότι η Αμερική έχει χάσει την ικανότητα να αποδίδει σε αυτό το μέτωπο. Αλλά αντί να κυνηγάμε μια φαντασίωση που ονομάζεται αφθονία, πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε την έλλειψη και να αποκαθιστούμε την θεσμική ικανότητα – καθοδηγούμενοι από την ισορροπημένη συλλογιστική της καθιερωμένης οικονομικής σοφίας.

Ο Sohaib Nasim συνέβαλε σε αυτό το σχόλιο.

Ο Jeffrey Frankel, καθηγητής Σχηματισμού και Ανάπτυξης Κεφαλαίου στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ.

