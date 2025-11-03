OT FORUM: Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Πιερρακάκης και Θεοδωρικάκος αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία

03.11.2025
OT FORUM: Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
Κείμενο Γιάννης Αγουρίδης

Μεγάλες και σημαντικές είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και συνεχόμενων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, η πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των επενδύσεων στην Ελλάδα θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που αναμένεται να τεθούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 6ου OT FORUM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των προσκεκλημένων θα παρευρεθούν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τέτοια ζητήματα, όπως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τα ζητήματα που θα τεθούν είναι άκρως σημαντικά και αφορούν το άμεσο αλλά και το απώτερο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ελλάδα, οφείλει να περάσει από την ανάπτυξη της επιδότησης στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας.

Η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα

Σύμφωνα με το σημείωμα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Για το 2025, η ΤτΕ εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί περίπου κατά 2,3%, με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τη δημόσια κατανάλωση.

Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι η ανάπτυξη βασίζεται σε «εύθραυστα θεμέλια», καθώς η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, ενώ η εξάρτηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και εισαγωγές ενέργειας δημιουργεί δομικές ευπάθειες.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι, αν και ο πληθωρισμός υποχώρησε σημαντικά από τα επίπεδα του 2022, παραμένει επίμονα υψηλός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Ο πυρήνας του πληθωρισμού (δίχως να συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές ενέργεια και τρόφιμα) αναμένεται να κυμανθεί στο 2,8% το 2025, επηρεαζόμενος από τις αυξήσεις μισθών και το κόστος ενέργειας.

Κρίσιμοι παράγοντες

Σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά κρίσιμων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα αλλά και έμμεσα την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα οι γεωπολιτικές εντάσεις και επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας ή οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το δίχως άλλο, σημαντικές συνέπειες προκύπτουν και από την κλιματική κρίση αλλά και τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.

Όλα τα παραπάνω τίθενται μέσα σε ένα νέο περιβάλον δημοσιονομικών κανόνων όπου η βασική πυξίδα είναι η αύξηση των δαπανών από έτος σε έτος και όχι τα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα περιβάλλον που κάποιες χώρες οικονομικά μεγθήρια της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι μεταρρυθμίσεις

Για αυτό και πολλοί αναλυτές εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη για εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, όπως και στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναμένει…λαμβάνειν από τις επερχόμενες αξιολογήσεις διεθνών οίκων στοχεύοντας στο “grade A” σε μια συγκυρία που το δημόσιο χρέος βαίνει μειούμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ και η Ελλάδα έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή των οφειλομένων από τη σκληρή περίοδο των μνημονιακών χρόνων.

