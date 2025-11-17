Le Monde: Πώς η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της

Για απροσδόκητη ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κάνει λόγο η εφημερίδα Le Monde, καθώς διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα μέσα στο 2025 προχώρησε στην αποπληρωμή ενός δανείου του 2010, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης στη Γαλλία στο τέλος του 2024 ήταν 169,6 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 5,8% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος ήταν 3,34 τρισ. ή 113% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η Γαλλία, που αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος δανεισμού, αναμένεται να τελειώσει το 2025 με ένα δημόσιο έλλειμμα που τελικά ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό.

Για να το πετύχει αυτό, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στο πάγωμα πληρωμών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αποπληρωμή του ελληνικού δανείου, που είχε συναφθεί το 2010, εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, συνέβαλε στον ισοσκελισμό του γαλλικού προϋπολογισμού.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε στο γαλλικό κοινοβούλιο, κατά την ανάγνωση νομοσχεδίων του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Ωστόσο, κάποιοι αντέδρασαν με αρκετή ειρωνεία.

«Έτσι, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοήθησαν να μειώσουμε το έλλειμμά μας», σχολίασε ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Ζαν Φρανσουά Ισόν. Ο βουλευτής του ίδιου κόμματος στην Εθνοσυνέλευση, Φιλίπ Ζιβέν, αναρωτήθηκε: «Πιστεύετε ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια μαθήματα από το ελληνικό παράδειγμα;».

Λιτότητας το ανάγνωσμα

Μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό υπουργός, Αμελί ντε Μονσαλέν, απέφυγε να υπερασπιστεί τα μέτρα που επέτρεψαν στην Ελλάδα να βγει από την οικονομική κρίση. Όπως η κατάργηση του 13ου και 14ου μήνα στο Δημόσιο, η περικοπή των συντάξεων και άλλα μέτρα λιτότητας.

Ωστόσο, είπε ότι το μάθημα από την Ελλάδα είναι πως, αν μια χώρα δεν μειώσει το έλλειμμά της για να ελέγξει το χρέος της, «μπορεί να ασφυκτιά εντελώς από το βάρος των τόκων».

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ίσως τη χειρότερη δημοσιονομική κρίση στην Ιστορία της. Στο γαλλικό κοινοβούλιο είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η ψήφιση του οποίου δεν είναι εγγυημένη, καθώς η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Ήδη δύο κυβερνήσεις, που προσπάθησαν να περάσουν μέτρα λιτότητας, έχουν καταρρεύσει. Στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που έχει παγώσει μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, και η φορολογική δικαιοσύνη.

Πηγή: In.gr