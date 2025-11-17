Alphabet: Άνοδος της μετοχής μετά την στήριξη μαμούθ της Berkshire

Οι μετοχές της Alphabet σημειώνουν άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα, καθώς το νέο μερίδιο της Berkshire Hathaway παρείχε υποστήριξη στις προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης του τεχνολογικού γίγαντα, σε μία από τις τελευταίες μεγάλες επενδύσεις του ομίλου υπό την ηγεσία του Γουόρεν Μπάφετ.

Η αγορά 17,85 εκατομμυρίων μετοχών της Alphabet το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου – αξίας περίπου 4,93 δισεκατομμυρίων δολαρίων – σηματοδότησε επίσης ένα σπάνιο τεχνολογικό στοίχημα από την Berkshire, αφού ο γνωστός για την αντίθεσή του στις εταιρείες, Μπάφετ έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί «να καταλάβει ή να προβλέψει». Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής έχει συγκρίνει εδώ και καιρό την Apple, την εταιρεία στην οποία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου της η Berkshire, με μια εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων.

Η ψήφος εμπιστοσύνης έρχεται καθώς το ευρύτερο κλίμα για την τεχνολογία έχει γίνει επιφυλακτικό, με αρκετούς επιχειρηματικούς ηγέτες και ειδικούς να προειδοποιούν ότι η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί προς τα πάνω τις τιμές των μετοχών τεχνολογίας έχει αποκομμένες αποτιμήσεις από τα θεμελιώδη μεγέθη και ότι οι αποδόσεις από εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε δαπάνες για κέντρα δεδομένων παραμένουν αβέβαιες.

Το ETF Roundhill Magnificent 7, το οποίο παρακολουθεί τις μεγαλύτερες τεχνολογικές μετοχές όπως η Nvidia, η Microsoft και η Alphabet, δεν έχει αλλάξει πολύ από τον Σεπτέμβριο, αφού ξεπέρασε σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς S&P 500 για μεγάλο μέρος του έτους.

Η Alphabet λάμπει μεταξύ των Magnificent7

Παρόλα αυτά, η Alphabet αποτελεί εξαίρεση, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο σχεδόν 14% μέχρι στιγμής στο τρίμηνο του Δεκεμβρίου, καθιστώντας την την μετοχή των «Magnificent Seven» με την καλύτερη απόδοση για το έτος, με άνοδο 46%.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται επίσης με χαμηλότερο πολλαπλασιαστή, περίπου 25 φορές τις εκτιμήσεις κερδών σε 12μηνο ορίζοντα, σε σύγκριση με τις 29 φορές και σχεδόν 30 φορές της Microsoft και της Nvidia, αντίστοιχα.

Αρκετοί αναλυτές λένε ότι η Alphabet κατέχει ηγετική θέση στην AI λόγω των αυξανόμενων επενδύσεων σε υποδομές, της ισχυρής έγκαιρης υιοθέτησης εργαλείων αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης και μιας τεράστιας διαφημιστικής επιχείρησης που μπορεί να χρηματοδοτήσει το ξέσπασμα δαπανών της για κέντρα δεδομένων.

Οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στις μετοχές τον περασμένο μήνα, αφού τα κέρδη έδειξαν ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεπαν το Google Cloud, το οποίο κάποτε ήταν επίσης δημοφιλές, σε βασική μηχανή ανάπτυξης.

Η αγορά μετοχών της Alphabet αντιμετώπισε επίσης τη μακροχρόνια… μετάνοια του Μπάφετ και του εκλιπόντος αντιπροέδρου Τσάρλι Μάνγκερ για την αρχική μη στήριξη της Google, λίγο πριν o «Μάντης της Ομάχα» ετοιμαστεί να παραδώσει τον ρόλο του CEO στον Γκρεγκ Έιμπελ στα τέλη του 2025. «Τα κάναμε θάλασσα», είχε πει ο Μάνγκερ στη γενική συνέλευση των μετόχων της Berkshire το 2019, σχετικά με το ότι δεν είχε επενδύσει στην Google νωρίτερα.