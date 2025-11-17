Χάλυβας: Η ΕΕ προειδοποιεί τον Λούτνικ να μην επεκτείνει τους αμερικανικούς δασμούς

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η πίεση των ΗΠΑ να επεκτείνουν τον κατάλογο των προϊόντων της ΕΕ που υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς για το χάλυβα και το αλουμίνιο ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν το καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς και οι υπουργοί Εμπορίου των 27 κρατών μελών της Ένωσης, θα θέσουν το ζήτημα στον αμερικανό ομόλογό τους Χάουαρντ Λούτνικ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Οι πρεσβευτές της ΕΕ προετοιμάστηκαν για την παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα.

Οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα ότι το εύρος των προϊόντων που πλήττονται από τον δασμολογικό συντελεστή 50% για τα μέταλλα και οι πιθανές νέες, υψηλότερες επιβαρύνσεις σε διάφορους κλάδους θα αποδυναμώσουν τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία, που συνήφθη μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, προέβλεπε την κατάργηση πολλών δασμών της ΕΕ επί των αμερικανικών προϊόντων, ενώ έθετε ανώτατο όριο 15% στους δασμούς για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δασμό 50 % στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε πολλά άλλα παράγωγα προϊόντα που περιέχουν τα μέταλλα αυτά. Η Ουάσιγκτον αναθεωρεί τον κατάλογο των παραγώγων προϊόντων που υπόκεινται στον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή αρκετές φορές το χρόνο.

Οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα ότι το εύρος των προϊόντων που πλήττονται από τον δασμολογικό συντελεστή 50% για τα μέταλλα — που σήμερα ξεπερνά τα 400 είδη — καθώς και οι πιθανές νέες, υψηλότερες επιβαρύνσεις σε διάφορους κλάδους θα αποδυναμώσουν τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ και το συμφωνηθέν ανώτατο όριο δασμολογικού συντελεστή 15%, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το ανώτατο όριο δασμών 15% ισχύει επίσης για τα αυτοκίνητα και η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα καλύψει και άλλους κλάδους που ενδέχεται να επιβληθούν κλαδικοί δασμοί από τις ΗΠΑ στο μέλλον. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας μικρός αριθμός προϊόντων της ΕΕ επωφελείται από χαμηλότερους συντελεστές, ενώ η Ένωση έχει υποβάλει νομοθεσία για την κατάργηση των δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και ορισμένες μη ευαίσθητες γεωργικές εξαγωγές.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής εκκρεμεί ακόμη καθώς δεν έχει δοθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου οι νομοθέτες έχουν επισημάνει ως σημαντικό λόγο ανησυχίας τη συμπερίληψη προϊόντων που υπόκεινται σε δασμούς 50% για τα μέταλλα.

Η ΕΕ πιστεύει ότι το πνεύμα της συμφωνίας σημαίνει ότι ο συντελεστής 15% θα πρέπει να καλύπτει βιομηχανίες πέραν των αυτοκινήτων, των φαρμακευτικών προϊόντων, των τσιπ και του ξύλου, που αναφέρονται ρητά στη συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές.

Η επιτροπή, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την Ένωση, επιθυμεί επίσης ένα σύστημα ποσοστώσεων που θα επιτρέπει σε ένα ορισμένο ποσό εξαγωγών μετάλλων να υπόκειται σε χαμηλότερους δασμούς και να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ρυθμίζει καλύτερα το εμπόριο, ώστε να αποφεύγεται η πλημμύρα των αγορών τους από φθηνές εισαγωγές.

Ο Σέφτσοβιτς θα συναντηθεί επίσης με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ στις 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με άλλη πηγή, πριν από τις συνομιλίες του με τον Λούτνικ την επόμενη μέρα.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον απαιτεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία παρόμοια με αυτές που έχει διαπραγματευτεί με άλλους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι ΗΠΑ έστειλαν στις Βρυξέλλες προτάσεις νωρίτερα φέτος για την αναθεώρηση των κανονισμών της ΕΕ που, όπως ισχυρίζονται, βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ασκήσει άμεσες πιέσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το σχέδιο της ΕΕ

Η ΕΕ δεν επιθυμεί να δεσμευτεί σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα περιπλέξει τις διαδικασίες έγκρισής της, απαιτώντας μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο Bloomberg.

Η ΕΕ παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα για να δείξει τη συνεχή δέσμευσή της στην εμπορική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές. Το σχέδιο καλύπτει πέντε τομείς:

• Δασμοί και πρόσβαση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τελών σε περισσότερα προϊόντα.

• Θέματα οικονομικής ασφάλειας, όπως έλεγχος επενδύσεων, έλεγχοι εξαγωγών και προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών.

• Ρυθμιστική συνεργασία σε θέματα όπως πρότυπα, ψηφιακό εμπόριο, τεχνικά εμπόδια και άλλα εμπορικά παράπονα.

• Παρακολούθηση των στρατηγικών αγορών και επενδύσεων που η ΕΕ δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει σε υγροποιημένο φυσικό αέριο και τσιπ.

• Συνεργασία στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου, όπου η ΕΕ επιθυμεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.