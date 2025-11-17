Deutsche Bank: Θα προσλάβει 250 διαχειριστές περιουσίας με στόχο περαιτέρω ανάπτυξη

Tην πρόσληψη έως και 250 τραπεζιτών σχεδιάζει η Deutsche Bank προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας στη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Οι περισσότερες από τις νέες προσλήψεις θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος, όπως ανακοίνωσε ο Claudio de Sanctis, επικεφαλής της ιδιωτικής τράπεζας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας επενδυτών της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Deutsche Bank: Τα σχέδια της επόμενης τριετίας

Συνολικά, η Deutsche Bank σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Deutsche Bank αύξησε τη Δευτέρα τον βασικό στόχο απόδοσης και δεσμεύτηκε για υψηλότερες πληρωμές στους μετόχους, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Christian Sewing παρουσίασε τη στρατηγική της για τα επόμενα τρία χρόνια. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας στοχεύει σε απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων άνω του 13% έως το 2028 και σχεδιάζει να διανείμει το 60% των κερδών στους μετόχους από το επόμενο έτος, ακόμη και αν η αύξηση των εσόδων αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς σε ποσοστό άνω του 5% ετησίως.

Ο De Sanctis δήλωσε ότι στόχος του είναι να αυξήσει τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσίας κατά περισσότερο από 5% έως 6% ετησίως στην ευρύτερη μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής, η οποία περιλαμβάνει και τη λιανική τραπεζική.