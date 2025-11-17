Οktabit: Οι AI υπολογιστές και οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις της Dell Technologies εκσυγχρονίζουν τον χώρο εργασίας

Με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια, τα νέα Copilot+ PCs της Dell έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν επιχειρήσεις και ιδιώτες

Τεχνολογία 17.11.2025, 14:39
Οktabit: Οι AI υπολογιστές και οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις της Dell Technologies εκσυγχρονίζουν τον χώρο εργασίας
Newsroom

Το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο AI-powered υπολογιστών, οθονών και αξεσουάρ της Dell Technologies, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Dell Exclusive Store στην Αθήνα

Με έμφαση στην απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια, τα νέα Copilot+ PCs της Dell έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν επιχειρήσεις και ιδιώτες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας νέα πρότυπα στον εκσυγχρονισμό του χώρου εργασίας.

Η κυρία Έφη Γενεράλη Product Development Manager GR/CY/Malta, Dell Technologies, παρουσίασε το νέο χαρτοφυλάκιο με Dell AI PCs, που περιλαμβάνει τις σειρές Dell, Dell Pro και Dell Pro Max, σχεδιασμένες για κορυφαίες επιδόσεις.

Τι περιλαμβάνει το νέο χαρτοφυλάκιο

Dell Pro Premium Laptops: Έως και 21,2 ώρες αυτονομίας και απρόσκοπτη συνεργασία με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

High-Performance AI PCs: Workstations ειδικά σχεδιασμένα για ανάπτυξη, ανάπτυξη και προσαρμογή AI εφαρμογών.

Copilot+ Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και μειώνουν τους κινδύνους ασφαλείας.

Με το τέλος της υποστήριξης των Windows 10, η αναβάθμιση σε νέα PCs με AI, υψηλότερη απόδοση και ενσωματωμένα επίπεδα ασφάλειας καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Dell συνεχίζει να ηγείται στον τομέα της κυκλικής καινοτομίας, ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά σε όλα τα προϊόντα της. Και ειδικότερα: 100% Ανακυκλώσιμες Συσκευασίες: Οι επαγγελματικοί φορητοί υπολογιστές και τα αξεσουάρ αποστέλλονται πλέον σε πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Νέες οθόνες και αξεσουάρ Dell

Οι οθόνες Dell, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως νούμερο 1 παγκοσμίως για 10 συνεχόμενα χρόνια, περιλαμβάνουν τις σειρές UltraSharp και Pro Plus, σχεδιασμένες για μέγιστη παραγωγικότητα και άνεση.

Καινοτόμα Χαρακτηριστικά: 30% μεγαλύτερη μείωση του μπλε φωτός και βελτιωμένη πολυδιεργασία μέσω του Dell Display Manager.
Κυκλικός Σχεδιασμός: Έως 85% ανακυκλωμένα πλαστικά και 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Dell Pro Desk Αξεσουάρ – Για ενισχυμένους χώρους εργασίας

Τα Dell Pro Desk Accessories έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη παραγωγικότητα και συνεργασία σε κάθε χώρο εργασίας. Από την Dell UltraSharp Webcam και το Dell Pro Premium Wireless Headset, έως το Dell Pro Smart Dock και τον 7-in-1 USB-C Multiport Adapter, εξασφαλίζουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και εξαιρετικές επιδόσεις.

Τα νέα Dell Pro Plus Wireless Earbuds (EB525) αποτελούν τα πρώτα earbuds της Dell και τη νεότερη προσθήκη στο AI-powered audio portfolio της.

Προσφέρουν προηγμένο φιλτράρισμα θορύβου, βελτιστοποίηση φωνής και ολοήμερη άνεση, ενώ είναι εύκολα στη διαχείριση από IT τμήματα.

Αποτελούν τα πρώτα earbuds παγκοσμίως πιστοποιημένα για Microsoft Teams Open Office, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη επικοινωνία είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε σε πολυσύχναστους χώρους.

Alienware – Νέα εποχή σε Gaming και AI επιδόσεις

Παρουσιάστηκαν, επίσης, τα νέα Alienware 16 και 16x Aurora laptops, καθώς και τα Area-51 laptops, που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις νέας γενιάς με τον εμβληματικό σχεδιασμό της Alienware.

Η νέα σειρά προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα και γραφικά σε ανταγωνιστικές τιμές, καθιστώντας το premium gaming και τις AI επιδόσεις πιο προσιτές από ποτέ.

Σε δηλώσεις της η κυρία Δέσποινα Φιλιππάτου, Commercial Manager, Oktabit, ανέφερε πως  «με εννέα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας, το Dell Exclusive Store στην Αθήνα (The Mall Athens) αποτελεί το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στα προϊόντα της Dell Technologies».

«Μαζί με το Dell Exclusive Store στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos) προσφέρουν στους καταναλωτές τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν από κοντά τα προϊόντα της Dell σε λειτουργία.Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις καινοτόμες λύσεις της Dell και να τις φέρουμε γρηγορότερα στην ελληνική αγορά», συμπλήρωσε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία
Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»
Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί
Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση η Anglo American
DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ
Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Κοινωνία

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email
Τεχνολογία

Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, καθώς οι περιορισμένοι πόροι και η έλλειψη τεχνογνωσίας τις αφήνουν πιο εκτεθειμένες σε επιθέσεις phishing

ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Οι «ευάλωτες ομάδες» [γράφημα]
AGRO

Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη [γράφημα]

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών – Πού στρέφεται η ΚΑΠ της επόμενης περιόδου

Ανθή Γεωργίου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός
Economy

Ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει: Τα νοικοκυριά εξαντλούν τις καταθέσεις

Πόσο υποχώρησαν οι προθεσμιακές καταθέσεις - Τι συμβαίνει με τους μισθούς

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη
Tεχνητή νοημοσύνη

Όλοι τρέχουν στο AI - Τι συμβουλές ζητούν οι Έλληνες

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας; Τι βλέπει ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Αλληλοσυγκρουόμενες οι απόψεις για το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη - Προειδοποιήσεις στην C-suite

Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Τεχνολογία

Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Apple: Προς νέα ψηφιακή επανάσταση ή διατήρηση μιας αυτοκρατορίας;
Τεχνολογία

Το δίλημμα της Apple: Καινοτομία ή συνέχεια του μοντέλου Κουκ;

Ο επόμενος επικεφαλής της Apple πρέπει να πείσει τους μετόχους ότι είναι καιρός τα «στοιχήματα» της εταιρείας να γίνουν πιο τολμηρά

Γιώργος Πολύζος
Cookies: Γιατί οι χάκερ τα λατρεύουν – Πώς θα προστατευτείτε
Τεχνολογία

Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies - Πώς θα προστατευτείτε

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, αυτός στέλνει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα για εσάς

Nvidia: Oμάδα του Τραμπ εξετάζει την πώληση τσιπ H200 στην Κίνα
Τεχνολογία

Σε δίλημμα η κυβέρνηση Τραμπ για πώληση τσιπ Nvidia H200 στην Κίνα

Tο γεγονός ότι εξετάζεται να επιτραπούν οι εξαγωγές των τσιπ H200 αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις προηγούμενες δημόσιες θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση η Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Κοινωνία

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

Το δημογραφικό, η μεγάλη πρόκληση - Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων

Στράτος Ιωακείμ
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την Black Friday αλλά και την Cyber Monday

Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Economy

Χιλιάδες ασανσέρ «στον αέρα» - Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα

Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΕΕ και ΗΠΑ επανεκκινούν τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς παραμένουν τα σημεία τριβής στη συμφωνία για τους δασμούς του Ιουλίου

Φον ντερ Λάιεν: Οι θέσεις της Ενωσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος

Η ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν

Ειδική αναφορά στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία, έκανε η Φον ντερ Λάιεν

Instagram: Πίσω από τη λάμψη – Προπαγάνδα, νεοναζισμός και κέρδη
World

Πίσω από τη λάμψη του Instagram - Προπαγάνδα, νεοναζισμός και κέρδη

Τι έδειξε η έρευνα του Fortune - Αποκαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τη δημοφιλή πρατφόρμα της Meta, το Instagram

Λουκάς Καρνής
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη
Tεχνητή νοημοσύνη

Όλοι τρέχουν στο AI - Τι συμβουλές ζητούν οι Έλληνες

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Δούκας: Στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο
Κοινωνία

Δούκας: Δεν αφήνουμε χώρο σε ανομία και παρεμπόριο στην Αθήνα

Δύο έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία της νομιμότητας, αναφέρει ο Χάρης Δούκας

Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο