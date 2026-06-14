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Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις

Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στα νοικοκυριά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες δομικές παρεμβάσεις

Ακίνητα 14.06.2026, 20:19
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Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

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Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται ραγδαία σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα διαθέσιμα εισοδήματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά ακινήτων αποτυπώνει ένα βαθύ, διπλό πρόβλημα: από τη μία πλευρά καταγράφεται η ολοένα και αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, και από την άλλη παρατηρείται η αδιάκοπη, διαρκής άνοδος των τιμών αγοράς και ενοικίασης.

Αυτή η δυναμική δημιουργεί ένα εκρηκτικό οικονομικό μείγμα, το οποίο επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά το βιοτικό επίπεδο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η ασφυξία των oικονομικά ασθενέστερων

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις εγχώριων οικονομικών ινστιτούτων, όπως η πιο πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια υφίστανται την ισχυρότερη και πιο δυσβάσταχτη πίεση. Όσοι διαθέτουν εισόδημα κάτω από το εξήντα τοις εκατό του διάμεσου εθνικού εισοδήματος, αναγκάζονται πλέον να δαπανούν ένα δυσθεώρητο ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών τους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Το συνεχιζόμενο ράλι των τιμών στα ακίνητα μετατρέπει την εύρεση προσιτής κατοικίας σε καθημερινό εφιάλτη

Σε πολλές περιπτώσεις, το συγκεκριμένο κόστος —στο οποίο φυσικά συνυπολογίζονται το βασικό ενοίκιο, οι πάγιοι λογαριασμοί κοινής ωφελείας και τα πάσης φύσεως κοινόχρηστα— ξεπερνά το μισό του συνολικού οικογενειακού μηνιαίου προϋπολογισμού. Αυτό πρακτικά εκμηδενίζει κάθε πιθανό περιθώριο αποταμίευσης και περιορίζει δραματικά τις δαπάνες για άλλες απολύτως βασικές ανάγκες, όπως είναι η ποιοτική διατροφή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Γεωγραφική εξάπλωση της κρίσης

Ιδιαίτερο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρέχουσα γεωγραφική αποτύπωση των απανωτών αυξήσεων. Το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον αποκλειστικά στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως παραδοσιακά συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά έχει διαχυθεί με επιθετικό τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι η Θεσσαλονίκη, καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια, σημειώνουν ραγδαίες ποσοστιαίες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων που συχνά προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν ακόμη και αυτές της Αθήνας. Οι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, τα μεγάλα περιφερειακά αστικά κέντρα και οι παραδοσιακές φοιτητουπόλεις αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή εκτόξευση των ζητούμενων ενοικίων, καθιστώντας την απλή αναζήτηση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας έναν διαρκή, εξουθενωτικό και συχνά αδιέξοδο αγώνα για τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους και τις πολυμελείς οικογένειες.

Τα αίτια της ανισορροπίας

Αυτή η ανεξέλεγκτη άνοδος των αξιών δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας σειράς βαθύτερων δομικών παραγόντων που έχουν στρεβλώσει μακροπρόθεσμα την εγχώρια αγορά. Η παρατεταμένη δεκαετής οικονομική ύφεση της χώρας “πάγωσε” βίαια την οικοδομική δραστηριότητα, οδηγώντας σταδιακά σε ένα τεράστιο, συσσωρευμένο έλλειμμα νέων, σύγχρονων κατασκευών.

Η ανεξέλεγκτη άνοδος των ενοικίων πλήττει δραματικά τα ελληνικά νοικοκυριά

Παράλληλα, η ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση των διαφόρων μορφών βραχυχρόνιας μίσθωσης αφαίρεσε κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμα ακίνητα από την παραδοσιακή αγορά της μακροχρόνιας ενοικίασης. Επιπρόσθετα, τα ποικίλα προγράμματα προσέλκυσης ξένων επενδυτών συνετέλεσαν στην κατακόρυφη, τεχνητή αύξηση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, δημιουργώντας αλυσιδωτές, πληθωριστικές αντιδράσεις σε ολόκληρο το ευρύ φάσμα της κτηματαγοράς.

Το εμπόδιο των στεγαστικών δανείων

Για εκείνους τους πολίτες που αναζητούν μια μόνιμη διέξοδο μέσω της αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας, τα χρηματοοικονομικά εμπόδια παραμένουν συχνά ανυπέρβλητα. Παρά τη σχετική μακροοικονομική σταθεροποίηση, τα ισχύοντα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παραμένουν κολλημένα σε επίπεδα που πρακτικά αποθαρρύνουν τον μέσο δανειολήπτη. Οι εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις δανειοδότησης που ορθώς μεν επιβάλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα για την αποφυγή νέων κόκκινων δανείων, σε άμεσο συνδυασμό με την απαίτηση για ιδιαίτερα υψηλή ίδια συμμετοχή σε ρευστό, αποκλείουν ουσιαστικά τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων ζευγαριών από την ρεαλιστική προοπτική απόκτησης στέγης. Το κλασικό, παραδοσιακό ελληνικό μοντέλο της εκτεταμένης ιδιοκατοίκησης, το οποίο κάποτε αποτελούσε το ισχυρότερο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας απέναντι στη φτώχεια, πλέον υποχωρεί με γοργούς και σταθερούς ρυθμούς.

Η ανάγκη για ισχυρή κοινωνική πολιτική

Σε πλήρη αντίθεση με τα ισχύοντα σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας παρουσιάζει ένα τεράστιο και ιστορικό κενό στον κρίσιμο τομέα της οργανωμένης κοινωνικής κατοικίας. Ο δημόσιος στεγαστικός τομέας παραμένει πρακτικά ανύπαρκτος, αφήνοντας την πολύπαθη αγορά να αυτορρυθμίζεται διαρκώς με αυστηρά, σκληρά και συχνά κερδοσκοπικά κριτήρια. Διακεκριμένοι αναλυτές και πανεπιστημιακοί ερευνητές της κοινωνικής πολιτικής υπογραμμίζουν με κάθε ευκαιρία ότι η παρούσα στεγαστική κρίση δεν πρόκειται ποτέ να επιλυθεί με αποσπασματικά ημίμετρα ή με την παροχή προσωρινών, ανεπαρκών επιδομάτων ενοικίου. Απαιτείται η άμεση εκπόνηση και η αυστηρή εφαρμογή ενός μακρόπνοου, ολοκληρωμένου και συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου που θα θέτει ξανά στο επίκεντρο το απολύτως αναφαίρετο δικαίωμα στη στέγαση. Η δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου αποθέματος προσιτών κατοικιών αναδεικνύεται σε κατεπείγουσα, ιστορική αναγκαιότητα για την αποτροπή της μαζικής φτωχοποίησης.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το παράδειγμα της Βιέννης

Κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων και συνεδρίων σχετικά με την προσιτή κατοικία, τα βλέμματα των εγχώριων ειδικών στρέφονται σταθερά σε ευρωπαϊκά πρότυπα πόλεων που έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε μεγάλο βάθος χρόνου. Η Βιέννη, λόγου χάρη, προβάλλεται συστηματικά ως το απόλυτο, αδιαμφισβήτητο μοντέλο επιτυχίας. Με μια εξαιρετικά συνεπή, στιβαρή κρατική πολιτική που ξεκίνησε να εφαρμόζεται μεθοδικά πριν από έναν και πλέον αιώνα, η αυστριακή πρωτεύουσα διαθέτει σήμερα ένα τεράστιο, άριστα συντηρημένο δίκτυο κοινωνικών κατοικιών, στεγάζοντας πάνω από το εξήντα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της. Το οργανωμένο αυτό σύστημα αποτρέπει οριστικά τη χωρική γκετοποίηση, συγκρατεί με φυσικό τρόπο τις τιμές στον ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα και εγγυάται σταθερά εξαιρετικές συνθήκες καθημερινής διαβίωσης για τους πολίτες ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός τους. Πολύτιμα, πρακτικά μαθήματα προς αυτή την κατεύθυνση προσφέρουν επίσης αντίστοιχες μακρόπνοες προσπάθειες που καταγράφονται στις σκανδιναβικές χώρες, όπως στην Κοπεγχάγη.

Προτάσεις για ριζικές λύσεις

Οι επιστημονικοί φορείς στη χώρα μας καταθέτουν πλέον στο τραπέζι του διαλόγου συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις προκειμένου να κοπεί επιτέλους αυτός ο ιδιότυπος και βασανιστικός “Γόρδιος Δεσμός”. Μεταξύ των πιο ρεαλιστικών λύσεων κυριαρχεί η άμεση αξιοποίηση της τεράστιας, αδρανούς και αναξιοποίητης κρατικής, δημοτικής καθώς και εκκλησιαστικής κτηματικής περιουσίας. Ο κεντρικός στόχος είναι η άμεση δημιουργία ενός φιλόδοξου εθνικού προγράμματος που θα προσφέρει άμεσα δεκάδες χιλιάδες νέες, πραγματικά προσιτές κατοικίες στην πιεσμένη αγορά, δίχως ωστόσο να προκαλεί καμία ανυπέρβλητη ή δυσβάσταχτη δημοσιονομική επιβάρυνση στα κρατικά ταμεία. Αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να επιτευχθεί μέσω στοχευμένων συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, αυστηρά και διαφανώς ρυθμισμένων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται εις το διηνεκές ο αμιγώς κοινωνικός χαρακτήρας του εγχειρήματος.

Δημογραφικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι σκοτεινές προεκτάσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά, ψυχρά όρια των οικονομικών δεικτών και αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα του κοινωνικού ιστού της χώρας. Η αποδεδειγμένη αδυναμία εξεύρεσης προσιτής και αξιοπρεπούς στέγης αποτελεί πια έναν από τους βασικότερους και ισχυρότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη δημιουργία νέων οικογενειών, επιδεινώνοντας άμεσα το ήδη οξύ και επικίνδυνο δημογραφικό πρόβλημα του έθνους. Οι νέοι, άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες παραμένουν αναγκαστικά εγκλωβισμένοι στο πατρικό τους σπίτι μέχρι την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, βιώνοντας καθημερινά ένα έντονο αίσθημα στασιμότητας, ανασφάλειας και επαγγελματικής ματαίωσης. Παράλληλα, η διαρκής απειλή των εξώσεων και του βίαιου στεγαστικού αποκλεισμού επικρέμαται πλέον σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από μια επικίνδυνα διευρυμένη μεσαία τάξη, η οποία παρακολουθεί ανήμπορη τα κεκτημένα δεκαετιών να καταρρέουν μπροστά στα μάτια της.

Ανασχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου

Εκτός από την αναγκαία αύξηση της προσφοράς ακινήτων, κρίνεται απολύτως απαραίτητος, από πλευράς της πολιτείας, ο άμεσος και τολμηρός επαναπροσδιορισμός ολόκληρου του ξεπερασμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις αστικές μισθώσεις. Πολλές ευρωπαϊκές μητροπόλεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις πειραματίζονται ήδη έντονα με την επιβολή νομικών πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις των ενοικίων και την ταυτόχρονη, νομοθετική επιβολή αυστηρών πολεοδομικών κανόνων και λειτουργικών περιορισμών στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αν και ιστορικά τέτοια δραστικά μέτρα συχνά συναντούν σφοδρές και οργανωμένες αντιδράσεις από τον κλάδο των ιδιοκτητών ακινήτων, η σκληρή κοινωνική πραγματικότητα επιβάλλει τη λήψη κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων που θα εξισορροπούν δίκαια την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας με το υπέρτατο, συνταγματικό αγαθό της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το κράτος καλείται ιστορικά να παίξει τον ρόλο του αυστηρού αλλά δίκαιου διαιτητή, με θεσμική τόλμη και απόλυτη σαφήνεια.

Εν κατακλείδι, η στεγαστική κρίση συνιστά τη μεγαλύτερη ίσως υπαρξιακή πρόκληση για την κοινωνική συνοχή, την εργασιακή ειρήνη και την οικονομική σταθερότητα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία. Ο τρόπος και η μεθοδολογία με τον οποίο η πολιτεία σε αγαστή συνεργασία με την ελεύθερη αγορά θα διαχειριστούν αυτή την χαώδη ανισορροπία, θα καθορίσει σε τεράστιο βαθμό την πορεία, την ανάπτυξη και το πρόσωπο της χώρας τις επόμενες κρίσιμες δεκαετίες. Η κατοικία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και δεν πρέπει ποτέ ξανά να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο ως ένα στεγνό επενδυτικό προϊόν υψηλής κερδοσκοπικής απόδοσης. Πρέπει, αντίθετα, να αναγνωριστεί ξανά, ομόφωνα, ως ένα απολύτως θεμελιώδες, αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα για κάθε πολίτη. Οποιαδήποτε περαιτέρω αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη ριζικών, άμεσων και καινοτόμων θεσμικών μέτρων απλώς μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον, καθιστώντας αναπόφευκτα τις όποιες κοινωνικές συνέπειες ακόμη πιο επώδυνες, βαθιές και κυριολεκτικά δυσβάσταχτες για τις γενιές που ακολουθούν.

Πηγή: in.gr

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Τι κερδίζει η διεθνής οικονομία από το Μουντιάλ 2026

Διεθνείς οίκοι αναλύουν τις επιπτώσεις του Μουντιάλ 2026 στην αμερικανική και διεθνή οικονομία

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Μέσα στις επόμενες δύο – τρεις ώρες θα υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Μέσα στις επόμενες δύο – τρεις ώρες θα υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν

Νέες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Syros’ Gialissas Nominated for UN Tourism’s Best Tourism Villages 2026
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Syros’ Gialissas Nominated for UN Tourism’s Best Tourism Villages 2026

Gialissas, known for its coastal landscape, local traditions, agricultural life, gastronomy, and accessibility, is now entering an international platform of evaluation and visibility

Ιράν: Δεν θα υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ την Κυριακή
Κόσμος

Δεν θα υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ την Κυριακή λέει η Τεχεράνη

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα» να συνεχιστούν οι συνομιλίες εάν οι ΗΠΑ δεν έχουν τη «βούληση και την ικανότητα» να εμποδίσουν το Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο

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