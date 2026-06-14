Συνομίλησαν τηλεφωνικά Τραμπ – Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, με ο Β. Ζελένσκι είπε ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του για το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Με ανάρτηση στο X ο Β. Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Ντ. Τραμπ «συζήτησαν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα».

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την ενίσχυση των θέσεών μας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις στη συνάντησή μας στη σύνοδο κορυφής της G7», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου: