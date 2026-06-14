Συνομίλησαν τηλεφωνικά Τραμπ – Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, με ο Β. Ζελένσκι είπε ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του για το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.
Με ανάρτηση στο X ο Β. Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Ντ. Τραμπ «συζήτησαν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα».
«Ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την ενίσχυση των θέσεών μας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις στη συνάντησή μας στη σύνοδο κορυφής της G7», πρόσθεσε.
Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:
I have just had a great conversation with @POTUS. I congratulated President Trump on his birthday, and we have had quite a detailed discussion about many key things – peace, surely, was among them. I wished President Trump every success, above all in his work to end Russia’s war… pic.twitter.com/VKqPh80olB
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν τόνισε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων ήταν «αρκετά καρποφόρα» και διήρκεσε 30 με 35 λεπτά, συμπληρώνοντας ότι ο Β. Ζελένσκι ευχήθηκε στον Ντ. Τραμπ για τα 80α του γενέθλια που γιορτάζει σήμερα.
Τους τελευταίους μήνες, γύροι διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, που αποσκοπούσαν στην εξεύρεση λύσης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν κατάφεραν να φέρουν το Κίεβο και τη Μόσχα πιο κοντά σε μια συμφωνία, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν βαλτώσει καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει μετατοπιστεί στο Ιράν.
Ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε στις 8 Ιουνίου με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας τη σημασία της «αναζωογόνησης της διπλωματίας».
Ο Β. Ζελένσκι θα συμμετάσχει την Τρίτη σε συνάντηση εργασίας με τους ηγέτες της G7 στη σύνοδο που θα γίνει στο Εβιάν, παρουσία του Αμερικανού προέδρου.