Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «άρμα» της διεθνούς πτώσης

Με μεγάλες απώλειες κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να αυτονομηθεί από το διεθνές αρνητικό κλίμα που έχει τροφοδοτηθεί από τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των κλάδων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,63% στις 2.021,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,74% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.106,29 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,48% στις 2.259,11 μονάδες.

Δύσκολο το διεθνές κλίμα

Η ελληνική αγορά “συντάσσεται” και αυτή με τη σειρά της στη παγκόσμια πτώση που έχει προκαλέσει η μεγάλη διόρθωση του τεχνολογικού κλάδου της Wall Street, καθώς πολλά χαρτοφυλάκια σπεύδουν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους ή να μειώσουν τις ζημιές τους σε περίπτωση μιας μεγαλύτερης πτώσης. Και όλα αυτά την ώρα που το σύμπαν των αγορών περιμένει τα αποτελέσματα της Nvidia αύριο, Τετάρτη, τα οποία και θα δείξουν εάν τελικά οι φόβοι είναι ρεαλιστικοί ή όχι.

Έτσι, το ΧΑ προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από τη ζώνη των 2.000 μονάδων, η οποία έχει αντέξει πολλές φορές το τελευταίο τρίμηνο, αλλά εάν τελικά η διόρθωση των αγορών είναι μεγαλύτερη του αναμενομένου, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει για ακόμη μία δοκιμασία. Ειδικά μάλιστα εάν η πρόσφατη «επίσκεψη» στις 2.080 μονάδες δημιούργησε νέους εγκλωβισμούς, οι οποίοι θα πυροδοτήσουν κάποιο κύμα stop loss σε περίπτωση που ξανασυναντήσει ο γενικός δείκτης τις 2.000 μονάδες.

Οι προσδοκίες είναι χαμηλές, καθώς η ελληνική αγορά προέρχεται από ένα έτος που έχει δώσει πολύ μεγάλες αποδόσεις, με πολλά χαρτοφυλάκια, ειδικά ξένα, να επιλέγουν το κλείσιμο θέσεων προκειμένου να τις διαφυλάξουν. Το timing μάλιστα συμπίπτει και με το κλείσιμο βιβλίων του έτους, με την προσφορά να αυξάνεται δυσανάλογα της ζήτησης, η οποία σαφώς επηρεάζεται και από το διεθνές κλίμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ΕΛΧΑ και Εθνική σημειώνουν απώλειες 3,1% έκαστη, ενώ άνω του 2% είναι η πτώση σε Optima Bank, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ και Alpha Bank. Πάνω από 1% είναι οι απώλειες σε Τιτάν, Eurobank, Βιοχάλκο, Κύπρου, Aktor, Aegean, Coca Cola, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΟΠΑΠ, Cenergy, Metlen, OTE, Jumbo, Motor Oil και Σαράντης, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι ΔΑΑ και Helleniq Energy.