Χρυσός: Δοκιμάζει το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολ.

Πτωτικά κινείται για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση ο χρυσός, λόγω της ισχυρής θέσης του δολαρίου και των μειωμένων προοπτικών μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,9% στα 4.010 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 1,6% στα 4.009,20 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το δολάριο ήταν λίγο ισχυρότερο σήμερα και επίσης μέρος των κερδοσκοπικών κινήσεων έχει μειωθεί αυτή την τελευταία εβδομάδα. Η αγορά χρυσού πρόκειται να εδραιωθεί προς το παρόν», εξηγεί στο Reuters, ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Το δολάριο παρέμεινε σταθερό έναντι των ανταγωνιστών του μετά από μια απότομη άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι νομοθέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό αυτού που είχε γίνει το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατά το οποίο η απουσία επίσημων οικονομικών δεδομένων βοήθησε να μετριαστούν οι προσδοκίες για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να «προχωρήσει αργά» με περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, μειώνοντας τις προσδοκίες για μείωση τον επόμενο μήνα.

Με το βλέμμα στα αμερικανικά στοιχεία

Ο μη αποδοτικός χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αυτή την εβδομάδα θα δοθεί έμφαση στις δημοσιεύσεις δεδομένων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μισθοδοσίας εκτός γεωργίας του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, για ενδείξεις σχετικά με την υγεία της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια τον επόμενο μήνα μειώθηκαν στο 42% εν μία νυκτί από το υψηλό σχεδόν 100% αμέσως μετά την απόφαση του Σεπτεμβρίου. Αυτό έχει επηρεάσει την όρεξη των επενδυτών για χρυσό», ανέφερε η ANZ σε σημείωμα.

«Παρ ‘όλα αυτά, οι διαρθρωτικοί ούριοι άνεμοι, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους των ΗΠΑ, οι τάσεις αποδολαριοποίησης και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση επενδύσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.»

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,2% στα 49,58 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1% στα 1.517,73 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 1,5% στα 1.372,05 δολάρια.