Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πήραν τη σκυτάλη της παγκόσμιας πτώσης

Ισχυρές απώλειες σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, παίρνοντας από την Ασία τη σκυτάλη του sell off, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,25% στις 564 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1% στις 9.578 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 1,30% στις 23.283 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,53% στις 7.994 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολουθούν την πτώση των παγκόσμιων αγορών μετά τις χθεσινές απώλειες της τεχνολογίας στη Wall Street.

Στη Γαλλία, η Amundi βλέπει τη μετοχή της να υποχωρεί 2,4%, καθώς ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την παρουσία της στις ιδιωτικές αγορές, εξαγοράζοντας σχεδόν το 10% της Intermediate Capital Group, διαχειριστή ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδύσεων.

Στη Δανία, η Novo Nordisk υποχωρεί κατά 1,3%, μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει νωρίτερα στην εφαρμογή της μείωσης της μηνιαίας τιμής του φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας Wegovy στις ΗΠΑ από 499 σε 349 δολάρια, αντί της αρχικά προγραμματισμένης εφαρμογής τον Ιανουάριο βάσει συμφωνίας με τον πρώην Πρόεδρο Donald Trump.

Από την άλλη, η καπνοβιομηχανία Imperial Brands σημειώνει κέρδη 2,5%, καθώς ανακοίνωσε αύξηση σχεδόν 5% στα ετήσια προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της, στηριζόμενη σε υψηλότερες τιμές προϊόντων καπνού και αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος.

Στο παγκόσμιο μέτωπο, η ψυχολογία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις, οδηγώντας τους επενδυτές να πουλήσουν μεγάλες τεχνολογικές μετοχές ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, ο Sundar Pichai, επικεφαλής της μητρικής της Google, Alphabet, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι κάθε εταιρεία θα επηρεαζόταν αν η «φούσκα» της AI σκάσει. Παρά την εκτίμηση ότι η επένδυση στην AI αποτέλεσε «ένα εξαιρετικό γεγονός», παραδέχθηκε ότι υπάρχει «μερική μη λογική» στην τρέχουσα έκρηξη της αγοράς.

Βουτιά στην Ασία, πυκνώνουν τα «σύννεφα» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νωρίτερα, ισχυρές ήταν οι πιέσεις που δέχτηκαν και οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το έντονο τεχνολογικό sell off στη Wall Street, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε πτώση άνω του 3,2%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 2,7%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έπεσε 3,32% και ο δείκτης μικρομεσαίων Kosdaq έχασε 2,72%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,9%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Shenzhen Composite σημείωσε πτώση 1,16%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.

Την ίδια ώρα, σημαντική άνοδο σημείωσαν οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 20ετούς ανέβηκε σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά περίπου 2 μονάδες βάσης στο 1,751%.

Επίσης, η κοινή γνώμη στην Ιαπωνία αναμένει την ανακοίνωση νέου πακέτου οικονομικής στήριξης από την πρωθυπουργό Sanae Takaichi, γεγονός που οδήγησε τα 40ετή ιαπωνικά κρατικά ομόλογα σε άνοδο οκτώ μονάδων βάσης, στο ιστορικό υψηλό του 3,68%.