Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Το bitcoin αποτελεί το βαρόμετρο διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές

Markets 18.11.2025, 09:31
Upd: 15:50
Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό
Τζούλη Καλημέρη

Συνεχίζεται το sell off στις παγκόσμιες αγορές, με το bitcoin να κάνει βουτιά κάτω από τα 90.000 δολάρια στέλνοντας σήμα ότι οι επενδυτές γυρνούν την πλάτη σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι επενδυτές με μόχλευση θα προκαλούσαν μια σπειροειδή πτώση της αγοράς.

Ο τομέας της τεχνολογίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών λόγω των ιστορικά υψηλών αποτιμήσεων, καθώς πλησιάζει η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia και όλο και περισσότεροι στη Wall Street προειδοποιούν για τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.  Σήμερα σειρά ήταν του αντιπρόεδρου της JPMorgan, Ντάνιελ Πίντο, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πτώση θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την χρηματιστηριακή αγορά.

«Πιθανότατα υπάρχει μια διόρθωση εκεί» είπε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Bloomberg Africa Business Summit στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Αυτή η διόρθωση θα δημιουργήσει επίσης μια διόρθωση στο υπόλοιπο τμήμα, τον S&P και τον κλάδο».

Με τα σχόλιά του εντάσσεται στα στελέχη της Wall Street που ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την πιθανότητα σχηματισμού φούσκας στις αποτιμήσεις της ΤΝ, παράλληλα με τις μαζικές επενδύσεις στον χώρο.

Το bitcoin, που αποτελεί το βαρόμετρο διάθεσης των επενδυτών για κίνδυνο, υποχώρησε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες.

Ισχυρές ήταν οι πιέσεις που δέχτηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το έντονο τεχνολογικό sell off στη Wall Street, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε πτώση άνω του 3,2%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 2,7%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έπεσε 3,32% και ο δείκτης μικρομεσαίων Kosdaq έχασε 2,72%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,9%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Shenzhen Composite σημείωσε πτώση 1,16%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.

Ο δείκτης παγκόσμιων μετοχών υποχώρησε κοντά στο χαμηλό ενός μηνός, ενώ οι ασιατικές μετοχές υποχωρούσαν κατά 2,1%, κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο τους για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν την κίνηση ως ένα πτωτικό σήμα.

Οι μετοχές του Λονδίνου υποχωρούν, καθώς οι χρηματοοικονομικές μετοχές συνεχίζουν να σημειώνουν απώλειες, με τις παγκόσμιες αγορές να είναι επιφυλακτικές, καθώς οι μειωμένες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Fed  έκαναν τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί εν όψει σημαντικών οικονομικών δεδομένων.
Ο δείκτης blue-chip FTSE 100 σημείωσε πτώση 1,4%  σε μια γενικευμένη πώληση, οδεύοντας προς την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Στην Ευρώπη πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,42% στις 563,57 μονάδες. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 1,4% στις 23.260,28 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,43% στις8.002,49 μονάδες.

Καθώς οι επενδυτές μείωσαν τον κίνδυνο, τα ομόλογα αυξήθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς να μειώνεται κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,096%. Στην Ευρώπη η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου μειώνεται κατά  δύο μονάδες βάσης στο 2,69%.

Παρατεταμένη αβεβαιότητα

«Οι δείκτες μετοχών κινούνται νευρικά προς τα κάτω και το Bitcoin, που συχνά θεωρείται ως δείκτης υψηλού κινδύνου, έχει αντικατοπτρίσει αυτές τις κινήσεις σχεδόν κατά γράμμα» εξηγεί στο Bloomberg ο Thomas Bureau, συνδιευθυντής του τμήματος συναλλαγών FX option στην Societe Generale SA. «Αυτή η συσχέτιση προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα πίεσης στο κλίμα, καθώς η αδυναμία των κρυπτονομισμάτων ενισχύει την αντίληψη για μείωση της ρευστότητας και αποστροφή από τον κίνδυνο».

Το σήμα που εκπέμπουν οι αγορές υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που εδώ και καιρό διατρέχει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων αλλά και τα κέρδη του κλάδου της Τεχνολογίας, που ήταν ο οδηγός του ράλι της αμερικανικής αγοράς και έστειλε τις αποτιμήσεις σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι οικονομικές επιδόσεις της Nvidia την Τετάρτη θα τεστάρουν τις αντοχές των επενδυτών.

Την Πέμπτη οι επενδυτές θα εστιάσουν στα στοιχεία για την απασχόληση το μήνα Σεπτέμβριο, που δεν ανακοινώθηκαν στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι αγορές θα αναζητήσουν σημάδια για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, καθώς η αποδυνάμωση της οδήγησε στην απόφαση της μείωσης των επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίασης της Fed.

Επιπρόσθετα οι αναλυτές που μελετούν τα διαγράμματα της Wall Street κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου υποδεικνύοντας το σενάριο της διόρθωσης τουλάχιστον 10% της αγοράς.

Η αμερικανική αγορά έκανα πρεμιέρα εβδομάδας με βουτιά. Ο S&P 500, δείκτης αναφοράς έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 6.672 μονάδες, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών για πρώτη φορά σε 139 συνεδριάσεις, σπάζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του αιώνα πάνω από τη στενά παρακολουθούμενη γραμμή τάσης.

Ο Nasdaq εκπέμπει επίσης κάποια «άσχημα» σήματα, σύμφωνα με τον John Roque, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην 22V Research. Περισσότερα από τα 3.300 περίπου μέλη του δείκτη διαπραγματεύονται σε χαμηλά 52 εβδομάδων παρά σε υψηλά, σημειώνει και εξηγεί ότι είναι ένα σημάδι αδυναμίας της εσωτερικής αγοράς που καθιστά απίθανη μια περαιτέρω άνοδο.

«Η όρεξη για ρίσκο έχει στερέψει,» υποστηρίζει ο Garfield Reynolds, επικεφαλής ομάδας MLIV, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg «καθώς οι ανησυχίες για μια υπερθερμασμένη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζονται με το φαινομενικό σοκ των επενδυτών ότι η Fed μπορεί να καθυστερήσει μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης για περίπου ένα μήνα.

»Ωστόσο, δεδομένης της πιθανότητας η οικονομία των ΗΠΑ να παραμείνει ανθεκτική, με τη βοήθεια μιας κεντρικής τράπεζας που είναι πρόθυμη να χαλαρώσει την οικονομική της δραστηριότητα σε περίπτωση που δείξει σημάδια για το αντίθετο, αυτό καθιστά πιθανό οι αμερικανικές και παγκόσμιες μετοχές να ανακάμψουν από την τρέχουσα ύφεση.»

Οι αγορές συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, οι επενδυτές κατευθύνθηκαν στα ασφαλή καταφύγια του δολαρίου, του γιεν και του ελβετικού φράγκου.

Το ελβετικό φράγκο ήταν ακριβώς πάνω από τα 0,80 ανά δολάριο. Ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σταθερός στα 99,5.
Το γιεν ήταν περίπου 0,15% υψηλότερο στα 155 ανά δολάριο, ανακουφίζοντας κάπως τις ιαπωνικές αρχές, οι οποίες έχουν εκφράσει προφορικά την αυξανόμενη ανησυχία τους για την αδυναμία του γιεν.

Πτωτικά τα ομόλογα στην Ιαπωνία

Τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα επίσης σημείωσαν πτώση, με αποτέλεσμα ορισμένες αποδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω των ανησυχιών για τα σχέδια αύξησης των κρατικών δαπανών της πρωθυπουργού Sanae Takaichi.

Η συνάντηση της Takaichi με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας Kazuo Ueda Tπαρακολουθήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη συζήτηση μεταξύ των δύο από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγέτιδας τον περασμένο μήνα.

Ο χρυσός

Ο χρυσός καταγράφει απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ισχυρής θέσης του δολαρίου και των μειωμένων προοπτικών μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,9% στα 4.010 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 1,6% στα 4.009,20 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το δολάριο ήταν λίγο ισχυρότερο σήμερα και επίσης μέρος των κερδοσκοπικών κινήσεων έχει μειωθεί αυτή την τελευταία εβδομάδα. Η αγορά χρυσού πρόκειται να εδραιωθεί προς το παρόν», εξηγεί στο Reuters, ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Σημαντικές απώλειες στα crypto

Η βουτιά του Bitcoin επιδείνωσε τη μηνιαία πτώση που έχει σβήσει τα κέρδη του κρυπτονομίσματος για το 2025 και έχει κλονίσει το κλίμα σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η τιμή του bitcoin έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 28% την ίδια περίοδο στα 89.500 δολάρια, αφήνοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και αμετάβλητο για το έτος.

Καταλύτες της πτώσης είναι οι αυξανόμενες οικονομικές αντιξοότητες, όπως είναι οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική αλλά και οι υπερβολικές αποτιμήσεις στις κερδοσκοπικές αγορές.

Η αντιστροφή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων ανησυχιών για την πολιτική επιτοκίων και των τεντωμένων αποτιμήσεων στις κερδοσκοπικές αγορές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση περισσότερων από 18.000 κρυπτονομισμάτων που παρακολουθούνται από τον πάροχο δεδομένων CoinGecko έχει μειωθεί κατά 25% από την κορύφωση της αγοράς στις 6 Οκτωβρίου, εξαφανίζοντας περίπου 1,2 τρισ. δολάρια από τη συνδυασμένη κεφαλαιοποίησή τους.

H νομισματική πολιτική

«Η μεταβλητότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται και σε άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η συνεχιζόμενη προσαρμογή της αγοράς στην πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο συμβάλλει επίσης σε μικρό βαθμό στην ανησυχία» υπογραμμίζει στο Bloomberg ο Homin Lee, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στη Lombard Odier. «Η νευρικότητα θα συνεχιστεί έως ότου η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια. Τα ήπια στοιχεία για την αγορά εργασίας ή τα υψηλά κέρδη της Nvidia θα μπορούσαν να βοηθήσουν».

Η πορεία της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που ανησυχεί τους επενδυτές εν μέσω αντικρουόμενων απόψεων από αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν
Ομόλογα

Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί «ανεβαίνει» το θερμόμετρο στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα
Wall Street

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Mικτά πρόσημα – Πιέσεις στον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Mικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, πιέσεις στον κλάδο της άμυνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο... «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Markets
Χρυσός: Διευρύνει τις απώλειες το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Διευρύνει τις απώλειες ο χρυσός

Περιορίζονται οι προοπτικές μείωσης των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο

Χρυσός: Το ισχυρό δολάριο ρίχνει τις τιμές – Καταλύτης η Fed
Commodities

Το ισχυρό δολάριο ρίχνει τον χρυσό - Καταλύτης η Fed

Ο δείκτης δολαρίου αυξήθηκε σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων, καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό

Χρυσός: Πώς μετατρέπεται σε μηνιαίο εισόδημα
Commodities

Πώς ο χρυσός μετατρέπεται σε μηνιαίο εισόδημα

Οι πλούσιοι «νοικιάζουν» τις αχρησιμοποίητες ράβδους χρυσού για να αποκομίσουν έσοδα, καθώς οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό
Markets
Upd: 15:50

Τι πυροδοτεί το μαζικό sell off στις αγορές - Το σήμα του Bitcoin

Το bitcoin αποτελεί το βαρόμετρο διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Χρυσός: Δοκιμάζει το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολ.
Commodities

Δοκιμάζει το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολ. ο χρυσός

Ο χρυσός δέχεται πιέσεις από την άνοδο του δολαρίου

Χρυσός: Η άνδος του δολαρίου ρίχνει τις τιμές
Commodities

Η άνοδος του δολαρίου πλήττει τον χρυσό

Ο επενδυτές αναμένουν νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας

Καφές: Οι δασμοί Τράμπ παραμένουν πολύ υψηλοί
World

Καφές: Οι δασμοί Τράμπ παραμένουν πολύ υψηλοί

Τι δήλωσε ο ο Αντιπρόεδρος της Βραζιλίας

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο