Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Συνεχίζεται το sell off στις παγκόσμιες αγορές, με το bitcoin να κάνει βουτιά κάτω από τα 90.000 δολάρια στέλνοντας σήμα ότι οι επενδυτές γυρνούν την πλάτη σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι επενδυτές με μόχλευση θα προκαλούσαν μια σπειροειδή πτώση της αγοράς.

Ο τομέας της τεχνολογίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών λόγω των ιστορικά υψηλών αποτιμήσεων, καθώς πλησιάζει η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia και όλο και περισσότεροι στη Wall Street προειδοποιούν για τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Σήμερα σειρά ήταν του αντιπρόεδρου της JPMorgan, Ντάνιελ Πίντο, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πτώση θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την χρηματιστηριακή αγορά.

«Πιθανότατα υπάρχει μια διόρθωση εκεί» είπε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Bloomberg Africa Business Summit στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Αυτή η διόρθωση θα δημιουργήσει επίσης μια διόρθωση στο υπόλοιπο τμήμα, τον S&P και τον κλάδο».

Με τα σχόλιά του εντάσσεται στα στελέχη της Wall Street που ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την πιθανότητα σχηματισμού φούσκας στις αποτιμήσεις της ΤΝ, παράλληλα με τις μαζικές επενδύσεις στον χώρο.

Το bitcoin, που αποτελεί το βαρόμετρο διάθεσης των επενδυτών για κίνδυνο, υποχώρησε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες.

Ισχυρές ήταν οι πιέσεις που δέχτηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το έντονο τεχνολογικό sell off στη Wall Street, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε πτώση άνω του 3,2%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 2,7%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έπεσε 3,32% και ο δείκτης μικρομεσαίων Kosdaq έχασε 2,72%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,9%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Shenzhen Composite σημείωσε πτώση 1,16%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.

Ο δείκτης παγκόσμιων μετοχών υποχώρησε κοντά στο χαμηλό ενός μηνός, ενώ οι ασιατικές μετοχές υποχωρούσαν κατά 2,1%, κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο τους για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν την κίνηση ως ένα πτωτικό σήμα.

Οι μετοχές του Λονδίνου υποχωρούν, καθώς οι χρηματοοικονομικές μετοχές συνεχίζουν να σημειώνουν απώλειες, με τις παγκόσμιες αγορές να είναι επιφυλακτικές, καθώς οι μειωμένες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Fed έκαναν τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί εν όψει σημαντικών οικονομικών δεδομένων.

Ο δείκτης blue-chip FTSE 100 σημείωσε πτώση 1,4% σε μια γενικευμένη πώληση, οδεύοντας προς την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Στην Ευρώπη πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,42% στις 563,57 μονάδες. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 1,4% στις 23.260,28 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,43% στις8.002,49 μονάδες.

Καθώς οι επενδυτές μείωσαν τον κίνδυνο, τα ομόλογα αυξήθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς να μειώνεται κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,096%. Στην Ευρώπη η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου μειώνεται κατά δύο μονάδες βάσης στο 2,69%.

Παρατεταμένη αβεβαιότητα

«Οι δείκτες μετοχών κινούνται νευρικά προς τα κάτω και το Bitcoin, που συχνά θεωρείται ως δείκτης υψηλού κινδύνου, έχει αντικατοπτρίσει αυτές τις κινήσεις σχεδόν κατά γράμμα» εξηγεί στο Bloomberg ο Thomas Bureau, συνδιευθυντής του τμήματος συναλλαγών FX option στην Societe Generale SA. «Αυτή η συσχέτιση προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα πίεσης στο κλίμα, καθώς η αδυναμία των κρυπτονομισμάτων ενισχύει την αντίληψη για μείωση της ρευστότητας και αποστροφή από τον κίνδυνο».

Το σήμα που εκπέμπουν οι αγορές υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που εδώ και καιρό διατρέχει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων αλλά και τα κέρδη του κλάδου της Τεχνολογίας, που ήταν ο οδηγός του ράλι της αμερικανικής αγοράς και έστειλε τις αποτιμήσεις σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι οικονομικές επιδόσεις της Nvidia την Τετάρτη θα τεστάρουν τις αντοχές των επενδυτών.

Την Πέμπτη οι επενδυτές θα εστιάσουν στα στοιχεία για την απασχόληση το μήνα Σεπτέμβριο, που δεν ανακοινώθηκαν στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι αγορές θα αναζητήσουν σημάδια για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, καθώς η αποδυνάμωση της οδήγησε στην απόφαση της μείωσης των επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίασης της Fed.

Επιπρόσθετα οι αναλυτές που μελετούν τα διαγράμματα της Wall Street κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου υποδεικνύοντας το σενάριο της διόρθωσης τουλάχιστον 10% της αγοράς.

Η αμερικανική αγορά έκανα πρεμιέρα εβδομάδας με βουτιά. Ο S&P 500, δείκτης αναφοράς έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 6.672 μονάδες, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών για πρώτη φορά σε 139 συνεδριάσεις, σπάζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του αιώνα πάνω από τη στενά παρακολουθούμενη γραμμή τάσης.

Ο Nasdaq εκπέμπει επίσης κάποια «άσχημα» σήματα, σύμφωνα με τον John Roque, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην 22V Research. Περισσότερα από τα 3.300 περίπου μέλη του δείκτη διαπραγματεύονται σε χαμηλά 52 εβδομάδων παρά σε υψηλά, σημειώνει και εξηγεί ότι είναι ένα σημάδι αδυναμίας της εσωτερικής αγοράς που καθιστά απίθανη μια περαιτέρω άνοδο.

«Η όρεξη για ρίσκο έχει στερέψει,» υποστηρίζει ο Garfield Reynolds, επικεφαλής ομάδας MLIV, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg «καθώς οι ανησυχίες για μια υπερθερμασμένη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζονται με το φαινομενικό σοκ των επενδυτών ότι η Fed μπορεί να καθυστερήσει μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης για περίπου ένα μήνα.

»Ωστόσο, δεδομένης της πιθανότητας η οικονομία των ΗΠΑ να παραμείνει ανθεκτική, με τη βοήθεια μιας κεντρικής τράπεζας που είναι πρόθυμη να χαλαρώσει την οικονομική της δραστηριότητα σε περίπτωση που δείξει σημάδια για το αντίθετο, αυτό καθιστά πιθανό οι αμερικανικές και παγκόσμιες μετοχές να ανακάμψουν από την τρέχουσα ύφεση.»

Οι αγορές συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, οι επενδυτές κατευθύνθηκαν στα ασφαλή καταφύγια του δολαρίου, του γιεν και του ελβετικού φράγκου.

Το ελβετικό φράγκο ήταν ακριβώς πάνω από τα 0,80 ανά δολάριο. Ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σταθερός στα 99,5.

Το γιεν ήταν περίπου 0,15% υψηλότερο στα 155 ανά δολάριο, ανακουφίζοντας κάπως τις ιαπωνικές αρχές, οι οποίες έχουν εκφράσει προφορικά την αυξανόμενη ανησυχία τους για την αδυναμία του γιεν.

Πτωτικά τα ομόλογα στην Ιαπωνία

Τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα επίσης σημείωσαν πτώση, με αποτέλεσμα ορισμένες αποδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω των ανησυχιών για τα σχέδια αύξησης των κρατικών δαπανών της πρωθυπουργού Sanae Takaichi.

Η συνάντηση της Takaichi με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας Kazuo Ueda Tπαρακολουθήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη συζήτηση μεταξύ των δύο από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγέτιδας τον περασμένο μήνα.

Ο χρυσός

Ο χρυσός καταγράφει απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ισχυρής θέσης του δολαρίου και των μειωμένων προοπτικών μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,9% στα 4.010 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 1,6% στα 4.009,20 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το δολάριο ήταν λίγο ισχυρότερο σήμερα και επίσης μέρος των κερδοσκοπικών κινήσεων έχει μειωθεί αυτή την τελευταία εβδομάδα. Η αγορά χρυσού πρόκειται να εδραιωθεί προς το παρόν», εξηγεί στο Reuters, ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Σημαντικές απώλειες στα crypto

Η βουτιά του Bitcoin επιδείνωσε τη μηνιαία πτώση που έχει σβήσει τα κέρδη του κρυπτονομίσματος για το 2025 και έχει κλονίσει το κλίμα σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η τιμή του bitcoin έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 28% την ίδια περίοδο στα 89.500 δολάρια, αφήνοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και αμετάβλητο για το έτος.

Καταλύτες της πτώσης είναι οι αυξανόμενες οικονομικές αντιξοότητες, όπως είναι οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική αλλά και οι υπερβολικές αποτιμήσεις στις κερδοσκοπικές αγορές.

Η αντιστροφή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων ανησυχιών για την πολιτική επιτοκίων και των τεντωμένων αποτιμήσεων στις κερδοσκοπικές αγορές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση περισσότερων από 18.000 κρυπτονομισμάτων που παρακολουθούνται από τον πάροχο δεδομένων CoinGecko έχει μειωθεί κατά 25% από την κορύφωση της αγοράς στις 6 Οκτωβρίου, εξαφανίζοντας περίπου 1,2 τρισ. δολάρια από τη συνδυασμένη κεφαλαιοποίησή τους.

H νομισματική πολιτική

«Η μεταβλητότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται και σε άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η συνεχιζόμενη προσαρμογή της αγοράς στην πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο συμβάλλει επίσης σε μικρό βαθμό στην ανησυχία» υπογραμμίζει στο Bloomberg ο Homin Lee, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στη Lombard Odier. «Η νευρικότητα θα συνεχιστεί έως ότου η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια. Τα ήπια στοιχεία για την αγορά εργασίας ή τα υψηλά κέρδη της Nvidia θα μπορούσαν να βοηθήσουν».

Η πορεία της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που ανησυχεί τους επενδυτές εν μέσω αντικρουόμενων απόψεων από αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας.