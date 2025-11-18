Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση κοινωνικών δομών

Tο «πράσινο φως» έδωσε η Κομισιόν για τη συνέχιση της συγχρηματοδότησης κρίσιμων κοινωνικών δομών της χώρας έως το 2029, μετά από διαπραγματεύσεις της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το επίσημο έγγραφο προβλέπει μεταβατικό μοντέλο χρηματοδότησης, ώστε οι δομές να περάσουν σταδιακά σε πλήρη εθνική κάλυψη μετά το 2030.

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029, με μικρή ετήσια μείωση, και από το 2030 εντάσσονται οργανικά σε ΚΕΘΙ και ΕΚΚΑ. Τα ΚΔΗΦ και οι ΣΥΔ θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους μόνο έως το 2026, ενώ από το 2027 το κόστος λειτουργίας τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το κράτος.

Η Κομισιόν για τα ΚΗΦΗ

Για τα ΚΗΦΗ(Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) προβλέπεται μείωση της συγχρηματοδότησης από το 2027 έως το 2029, πριν ενσωματωθούν στην υπό διαμόρφωση Εθνική Στρατηγική Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Από το 2027, οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών θα ενσωματωθούν λειτουργικά στα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία μετασχηματίζονται σε «υπερδομές» με διευρυμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού έως το τέλος του 2026, ενώ νέα Κέντρα Κοινότητας μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο σε δήμους που δεν διαθέτουν ήδη. Νέες ΣΥΔ, ΚΔΗΦ και δομές κατά της βίας δεν θα εντάσσονται πλέον σε ΠΕΠ.

Συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες, για την περίοδο 2026–2029 προβλέπονται 240,3 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες και 188,3 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

